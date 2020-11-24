10 игроков, которые удивили нас в первом круге РПЛ. Приятно

В топе в основном молодёжь, но есть и два «дедушки».

Первый круг РПЛ завершился, а это значит, что настало время подводить промежуточные итоги. Мы составили список из 10 футболистов, которые наиболее ярко проявили себя в прошедших 15 турах чемпионата.

Результативность Кучаева поражает – в текущем розыгрыше РПЛ на его счету 6 голов и 3 голевые передачи. Это второй показатель в команде после Влашича, у которого на одну результативную передачу больше. Такой прогресс во многом связан с тем, что Константин стал действовать ближе к атаке. Раньше Кучаев играл, где придётся (даже на флангах защиты выходил). Теперь же Константин, чаще всего, располагается на правом краю атаки. Недавно Кучаев дебютировал за первую сборную страны. И абсолютно заслужено.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Я и сейчас не чувствую себя бомбардиром». Кучаева прорвало: 5 матчей – 3 гола за ЦСКА «Дурацкое» поражение от «Рубина», новая схема и подколки Гайча с Дивеевым – в интервью с хавбеком ЦСКА.

Ещё больше удивил всех Нобоа, наколотивший 7 голов в первых 9 турах. А эквадорцу, между прочим, уже 35 лет! Интересно, что прошлый рекорд результативности Нобоа случился в сезоне-2010 – тогда Кристиан забил 8 мячей. Хавбек «Сочи» пропустил несколько встреч из-за травмы и лишь набирает прежние кондиции, но планку в 8 голов он наверняка побьёт.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Рыжиков остался в РПЛ после вылета «Крыльев Советов». 40-летний голкипер перебрался в «Тамбов», где показывает надёжную игру. Сергей является лучшим вратарём в лиге по количеству спасений в среднем за матч (4,6). Также его на счету 4 «сухих» встречи. При этом Рыжиков – самый возрастной игрок, выходивший на поле в текущем розыгрыше чемпионата России. Такое футбольное долголетие заслуживает уважения.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«У меня лишь три седых волосика!» Рыжиков и в 40 лет остаётся в РПЛ Душевное интервью с главным ветераном лиги.

Бактиёр Зайнутдинов (ЦСКА)

Летом ЦСКА провёл мощную трансферную кампанию. За большие деньги пришли Эджуке, Гайч и Фукс, а заиграл пока, по большому счёту, только Зайнутдинов. Те 2 млн евро, что потратили «армейцы» на трансфер Бактиёра, оправдывают себя с лихвой. Он органично вписался в игру ЦСКА, выходя при этом зачастую на «неродных» для себя позициях. Будучи футболистом, склонным к атаке, Зайнутдинову приходилось играть на флангах защиты. И смотрелся он там неплохо. Кроме того, болельщики ЦСКА признали единственный гол Бактиёра (в ворота «Урала», 2:0) лучшим в октябре.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Пацаны скидывались по 20 долларов на операцию». Зайнутдинов – находка для ЦСКА Трогательный монолог отца футболиста.

В октябре «Зенит» столкнулся с игровыми проблемами. Долгое время не забивал Дзюба, от которого зависит многое. Повёл команду за собой в сложный период Александр Ерохин. На его счету 6 мячей в чемпионате России, причём 4 из них были забиты подряд – «Спартаку», «Сочи», «Рубину» и «Химкам» (10-13 туры). Ерохин по праву стал лучшим игроком «Зенита» в октябре. Помимо этого, Александр претендовал на звание лучшего игрока месяца в РПЛ, но награда досталась «армейцу» Николе Влашичу.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Дончане занимают 5-е место в РПЛ, до первой тройки – всего 3 очка. Вряд ли «Ростов» поднялся бы так высоко без Кэнто Хасимото. Японец забил 5 мячей, принеся тем самым четыре победы для своей команды. Такого не ожидал даже Валерий Карпин. «То, что Хасимото забивает – приятная неожиданность для всех», – сказал главный тренер «Ростова» после встречи с «Уралом» (1:0). Кэнто, кстати, является лучшим бомбардиром команды. Сам японец признался, что одноклубники уже в шутку называют его «нападающим» – за аномальную для опорника результативность.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Лесовой выделялся и в тульском «Арсенале», но с приходом в «Динамо» он раскрылся по-новому. Даниил прибавил в результативности – 14 матчей, 6 голов и 2 голевые передачи в РПЛ. Для сравнения, в прошлом сезоне он провёл 27 встреч, забил 3 мяча и отдал 4 результативных передачи. Помимо этого, Лесовой является одним из лучших дриблёров в чемпионате России: в среднем за матч он совершает 3,3 успешных обводки. Даниил вышел на новый уровень в «Динамо» и получил вызов в сборную России.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«У меня два дома — Киев и Россия». Удивительная судьба новичка сборной Лесового Его карьера чуть не оборвалась в 17 лет.

С появлением Доменико Тедеско в «Спартаке» Маслов стал твёрдым игроком основы. Юный защитник поначалу допускал ошибки, но в этом сезоне окреп и играет куда более уверенно. Павел окончательно «усадил» в запас Кутепова, почти не выходит Гапонов. Как правый центральный защитник Маслов отлично подходит Тедеско. Он быстрый, цепкий и неплохо начинает атаку. Павел – лучший в «Спартаке» по перехватам (2,7), второй по количеству передач (63,3) и первый по их точности (87,2%). Отличные показатели для 20-летнего игрока обороны, который ещё недавно выступал за «Спартак-2» в ФНЛ.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Четыре года сидел Помазун под Акинфеевым, и в этом сезоне решил сменить обстановку. Начиная с 3-го тура, Илья стал основным голкипером «Урала». Помазун провёл 4 матча «на ноль», пропустив при этом лишь 12 мячей. Илья входит в десятку лучших вратарей чемпионата России по количеству спасений – в среднем 2,9 сейва за игру. Достойная смена Акинфееву. Вопрос только в том, когда он уйдёт на пенсию.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Дублёр Акинфеева засверкал в РПЛ. Помазун сделал правильный выбор — в пользу футбола «Игрок матча» против «Локо» и «Краснодара».

Прямо сейчас Хвича – один из самых ярких игроков РПЛ. Грузинский хавбек совершает в среднем по 4 успешных обводки за матч, что является лучшим показателем в лиге. От Кварацхелии постоянно исходит опасность для ворот соперника. Всерьёз ходят слухи об интересе к Хвиче со стороны дортмундской «Боруссии». Следят за Кварацхелией и в Италии. Возможно, совсем скоро он покинет РПЛ, а пока нам остаётся лишь наблюдать за его эффектной игрой в «Рубине».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»