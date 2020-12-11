Кокорин вернулся – Сочи, встречай! Прогнозы на 18-й тур РПЛ

В 17-м туре ЦСКА не смог взять три очка и отпустил «Зенит» и «Спартак» вперёд. Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой набрал в конкурсе прогнозистов 9 очков. Он угадал результат матча ЦСКА — Химки» и исходы встреч «Спартак» — «Тамбов», «Краснодар» — «Ротор», «Зенит» — «Урал» и «Сочи» — «Ахмат».

Читатель Дмитрий Чалов из Стрежевого верно предсказал результат матча «Динамо» — «Арсенал», разницу в игре ЦСКА — «Химки» и исходы встреч «Спартак» — «Тамбов», «Краснодар» — «Ротор», «Зенит» — «Урал» и «Сочи» — «Ахмат». Это 12 баллов.



Корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков заработал 7 очков, угадав разницу в игре «Динамо» — «Арсенал» и исходы игр «Локомотив» — «Рубин», «Спартак» — «Тамбов», «Краснодар» — «Ротор», «Зенит» — «Урал».

Таблица после 17-го тура

Специалисты — 158



Журналисты — 146



Читатели — 130



Играем дальше.

Прогноз специалистов Игорь Колыванов, известный российский тренер:

«Химки» — «Арсенал» — 1:1



Это как дерби. «Химки» на подъёме, в отличие от «Арсенала», но взять три очка всё равно не смогут.



«Ротор» — «Уфа» — 2:2



«Уфа» выиграла последний матч, «Ротор» — аутсайдер. Хозяевам позарез нужна победа, но зацепиться смогут только за одно очко.



«Сочи» — «Спартак» — 1:2



Сразу вспоминается матч первого круга. «Спартаку» удастся победить в гостях.



«Зенит» — «Динамо» — 2:1



Интересный матч. «Динамо» на подъёме, правда, не в лучшем настроении. У «Зенита» есть преимущество — домашние стены, он ими и воспользуются.

«Это позор! Нас выкинули, потому что мы румыны». Второй расистский скандал за неделю ЧФР получил пенальти в свои ворота, два удаления и не вышел из группы ЛЕ, обвинив в этом арбитра.

«Тамбов» — «Рубин» — 1:3



Все знают, какая ситуация у «Тамбова». «Рубин» при Слуцком то выиграет у лидеров, то проиграет. Победа гостей.



«Краснодар» — «Локомотив» — 2:1



«Краснодар» в приподнятом настроении после выхода в Лигу Европы, поэтому одержит победу.



ЦСКА — «Урал» — 3:1



«Армейцы» захотят реабилитироваться после поражения в Лиге Европы.



«Ахмат» — «Ростов» — 2:1



«Ахмат» хорошо играет дома. «Ростов» уступил «Уфе» и не сможет взять очки в Грозном.

Прогноз читателей Дмитрий Курников (Калининград)

«Химки» — «Арсенал» — 1:2



«Химки» набрали хороший ход, но череда удачных матчей должна когда-то закончиться.



«Ротор» — «Уфа» — 2:0



У «Ротора» ситуация плачевная. Кровь из носу нужна победа.



«Сочи» — «Спартак» — 1:3



«Спартак» едет за победой. Если в Москве у красно-белых отобрали победу, то ещё раз это сделать не получится.



«Зенит» — «Динамо» — 2:0



У «Зенита» спад, но победа над бело-голубыми поднимет настроение команде Семака.



«Тамбов» — «Рубин» — 0:4



Здесь и так всё понятно.



«Краснодар» — «Локомотив» — 3:2



Один из главных матчей тура. Стратегия Мусаева окажется эффективнее, чем у Николича.

Кто может достаться «Краснодару» в ЛЕ. Расклады для нашей последней команды в еврокубках В краснодарском клубе готовы побороться за победу в Лиге Европы. Это возможно?

ЦСКА — «Урал» — 3:0



«Армейцы» будут биться за чемпионство. Позор в Лиге Европы надо искупить в чемпионате.



«Ахмат» — «Ростов» — 0:1



Поражение от «Уфы» — серьёзный удар для «Ростова», но команда Карпина умеет исправлять положение.

Прогноз журналистов Роман Вагин, обозреватель «Чемпионата»:

«Химки» – «Арсенал» – 1:0



Четыре тура без поражений. Если после такой серии и результатов в матчах с топами (победа над «Краснодаром», ничья с ЦСКА) команда Игоря Черевченко не обыграет туляков, которые располагаются в таблице строчкой ниже, понять это будет сложно. Тем более для самого Черевченко матч будет сверхпринципиальным – в «Химки» он пришёл после отставки из «Арсенала».

«Ротор» – «Уфа» – 0:1



Велик соблазн поставить на нулевую ничью (вот и матч первого круга завершился с таким счётом), но похоже, что «Уфа» при Рахимове набирает обороты. По крайней мере стала забивать.



«Сочи» – «Спартак» – 1:2



Скандальная ничья 2:2 в первом туре – о, как жарко это было! Надеюсь, что судья Панин не повторит судьбу коллеги Казарцева и не станет главной персоной матча. В «Спартаке» решающее слово должен сказать кто-то из связки Понсе – Ларссон. А может, Кокорин насолит бывшим одноклубникам? При этом совсем не удивлюсь, если дело снова закончится ничьей.

В «Спартаке» его дважды делали козлом отпущения. Куда пропал Андрей Чернышов Каково это – в 34 года принять самую популярную команду России и за несколько месяцев испортить себе репутацию?

«Зенит» – «Динамо» – 3:1



После провала в Лиге чемпионов «Зениту» ничто не мешает сосредоточиться на внутренних делах и борьбе за третье подряд золото РПЛ. При всей симпатичности «Динамо» Шварца и усталости команды Семака (хотя Дзюба и Ловрен отдохнули, не выйдя с первых минут на игру с «Боруссией») гостям, считаю, не устоять.



«Тамбов» – «Рубин» – 1:4



Сегодняшний «Тамбов» – это похороны. И это не про футбол.



«Краснодар» – «Локомотив» – 2:1



Многое будет зависеть от того, каким будет состав «Локомотива» — тот же Крыховяк должен вернуться на поле, но с этими сомнительными тестами кто его знает. В любом случае – поставлю на «Краснодар». У него после ничьей с «Челси» и выхода в плей-офф Лиги Европы настроение получше.



ЦСКА – «Урал» – 2:0



Если не в этом матче отмазываться за позор в Европе, то когда? Тем более Влашич и ещё четверо игроков основы не летали в Загреб.

США ударили по «Ахмату» и Кадырову. Что это значит Останется ли чеченский клуб без международных турниров и денег?

«Ахмат» – «Ростов» – 1:1



В дуэли эмоциональных российских тренеров – Талалаев против Карпина – поставлю на ничью. Хотя «Ахмат» уже три матча не выигрывал и наверняка горит желанием взять реванш за недавний разгром в матче первого круга (0:3). Да и министерству финансов США надо доказывать, как они не правы.



Желающие принять участие в конкурсе прогнозистов, пишите на почту — Panshik99@yandex.ru.