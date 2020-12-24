Человек, который переоценил себя

«Локомотив» покидает Василий Кикнадзе. Самое время сформулировать, почему его эпоха получилась такой скандальной. Кажется, этому есть объяснение.

Вернётся ли Сёмин в «Локомотив»? Его враг уходит из клуба В клубе большая перестройка и борьба за власть. За влияние борются два лагеря.

Кикнадзе переоценил себя. Это чувствовалось в том, как он занимался трансферами. Его слова про 85 миллионов за Алексея Миранчука казались нелепыми примерно в той же степени, как и уверенность Фурсенко в победе России на ЧМ-2018. Сейчас мы уже знаем, что дело закончилась 14,5 миллионами. И ещё не вся сумма ушла «Локомотиву». Ещё одна ситуация – уход Хвичи. Кикнадзе зря думал, что ситуация под контролем. Так тянуть с переподписанием мог только крайне уверенный в себе человек. Или самоуверенный.

Кикнадзе переоценил себя. Это мы поняли ещё по судебным делам с Геркусом и Тарасовым. «Локомотиву» явно не стоило доводить дело до разбирательств на таком уровне. В обоих случаях судьи встали не на сторону «Локомотива». Хотя Кикнадзе считал, что если дело Геркуса дойдёт до суда, то у предшественника не будет никаких шансов. Оказалось иначе.

Кикнадзе переоценил себя. Это было видно и по взаимодействию со СМИ. Кажется, ему доставалось от всех. Я не знаю ни одного спортивного журналиста, кто сегодня симпатизировал бы Кикнадзе (хотя наверняка такие есть). Человек с солидным медийным прошлым почему-то настраивал против себя СМИ. Наверняка ему кажется, что вся критика идёт от проплаченных журналистов. Полагаю, что Ольга Юрьевна до сих пор живёт в той же парадигме.

Кикнадзе переоценил себя. Тут и его детективные навыки, раз уж вспомнили про отношения с прессой. Он утверждает, будто вычислил, как просочилась информация о приходе Николича (мы написали о нём первыми), но прозорливость гендира не сработала – на самом деле источник лишь посмеялся над утверждением Кикнадзе. Мы лишь надеемся, что невиновные обошлись без наказаний.

Кикнадзе переоценил себя. И больше всего это чувствуется по отношениям с фанатами. «И это отдельный вопрос, кто кому нужен. Я им не нужен или они – мне не нужны», – сказал Кикнадзе про болельщиков «Локомотива», которые уходят с трибун на 20-й минуте. Сомнительное высказывание для человека в его положении. Как и утверждение на встрече с фанатами: «Ни с какой точки зрения вы не можете оказать влияния на клуб! Ни с той, какую финансовый вклад вы вносите в нашу деятельность, ни с той, какую поддержку вы оказываете на трибунах».

Очевидно, что болельщики имеют право критиковать боссов клуба. Очевидно, что благодаря фанатам клуб получает средства. Будь у «Локомотива» болельщиков, как у одноименного гандбольного или регбийного клуба, в команде и близко не было бы таких спонсоров. Да и вообще это «Кто кому нужен...», «Вы не может влиять на клуб...» выглядит сильно на фоне первого пункта первомайского заявления.

Ожидаемый итог встречи «Локо» с болельщиками: Кикнадзе вскипел, игроки тоже Стихи, средний палец и вопросы про Палыча.

Похоже, Кикнадзе переоценил свою значимость для клуба. В том числе когда не продлил контракт с Сёминым, вопреки желанию болельщиков. Символично, что Кикнадзе пришёл в «Локомотив» и едва ли не сразу объявил аудит, чтобы произвести переоценку состояния клуба. А пришло к тому, что гендир переоценил сам себя.

Я несколько раз общался с Кикнадзе, часто видел его на мероприятиях и уверен, что он искренне верил в своё дело. Верил, что старается сделать клуб лучше. Как он справедливо заметил, нас всех рассудит игра, поле и мяч.

Ну а напоследок хотелось бы всё-таки поблагодарить Кикнадзе. Потому что наш фотограф Дима Голубович сделал несколько шикарных кадров именно благодаря Василию Александровичу. Вот за это – спасибо!

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»