9 футболистов РПЛ, которые могут очень громко заявить о себе весной

До возобновления РПЛ остаётся всё меньше времени. Сегодня расскажем о футболистах, которые способны стать открытием второй части сезона. В списке как малоизвестные игроки, так и те, чьё имя вроде бы давно на слуху, но кто может стать ещё ярче и сильнее.

Арсен Захарян, «Динамо»

Полузащитник «Динамо» 2003 года рождения считается мегазвездой среди игроков своей возрастной категории, за последний сезон он совершил огромный шаг вперёд в развитии. Захаряна отличает пластика, техника, любовь к неординарным ходам, количество разнообразных обострений (в том числе со стандартов) и удар с любой дистанции. В «Динамо-2» в ПФЛ Арсен набирал 0,29 ожидаемого гола xG и 0,23 ожидаемых передачи xA за игру, притом что реальная результативность оказалась даже более высокой. В частности, полузащитник забил сразу три гола из-за штрафной, всего же у него – «8+3».

«Знаю, что Клопп следит за «Динамо». Как немец Шварц строит команду своей мечты в России С земляком Тедеско он виделся в Москве только раз. Менее чем через месяц встретится снова – в кубковом дерби «Динамо» — «Спартак».

В концовке года Захарян уже вовсю работал с главной командой, выходил на замены в матчах с «Ростовом» и «Тамбовом», и приятно видеть, что на зимних сборах Шварц также использует молодого игрока и щедро одаривает его игровым временем в спаррингах. Весной Арсен имеет все шансы ещё сильнее приблизиться к элите и стать как минимум джокером бело-голубых.

Константин Тюкавин, «Динамо»

В «Динамо» сейчас мощная конкуренция в атакующей линии. Тюкавин в этой борьбе за место под солнцем смотрится уверенно. Осенью форвард 2002 года рождения дебютировал за главную команду, а зимой начал забивать. На счету Константина аж пять голов, в том числе хет-трик в ворота «Рудара». При должной поддержке от партнёров Тюкавин запросто может выйти в РПЛ на цифры, которые он демонстрировал в ПФЛ: 3,3 удара за 90 минут и 0,64 xG. Более опытным и статусным Комличенко и Игбуну стоит призадуматься: место в основе под угрозой.

Данила Сухомлинов, «Ростов»

В середине декабря мы уже представляли Сухомлинова и благодарили Карпина за то, что он внезапно доверил Даниле место на поле в сложнейшем матче с ЦСКА. Сейчас история получила развитие: Сухомлинов начинал в старте три матча из шести на сборах, в том числе в тех спаррингах, где играл номинально основной состав.

Фото: fc-rostov.ru

Очень крутое событие, за которое нужно поблагодарить Карпина: дебют юного Сухомлинова В сложнейшем матче тренер не побоялся выпустить неокрепшего парня на ключевую позицию.

Полузащитник 2002 года рождения занимал место в центральном треугольнике вместе с Глебовым и Ерёменко, смотрелся достойно, пусть и обошёлся без результативных действий. Понятно, что после набора формы Норманном позиции Сухомлинова чуть пошатнутся, но он всё равно получит какое-то время. И наверняка удивит, ведь потенциал там гигантский.

Станислав Крапухин, «Зенит»

Со стороны кажется, что габаритный нападающий 1998 года рождения, настрелявший в ПФЛ 14 голов, всецело воспользовался шансом проявить себя на сборах с главной командой. Четыре гола – очень достойный показатель, ни в одной из игр Станислав не проваливался, всегда получал моменты. Сергей Семак пока не оглашал вердикт по молодым, но кажется, что Крапухин останется в «Зените» как минимум на весну и станет дублёром Дзюбы и Азмуна. А там возможны новые свершения.

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Илья Шкурин, ЦСКА

Зимние спарринги «армейцев» сложно оценивать объективно, поскольку команда встречалась с очень средними соперниками. Но всё же можно аккуратно предположить, что по итогам подготовки Шкурин котируется тренерским штабом ничуть не ниже, чем Чалов. Белорусский форвард забил пять голов в четырех встречах, много и правильно открывался. И, кстати, в последней двухсторонке именно Шкурин вышел с первых минут в номинальной основе (правда, потом составы смешались).

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Даже после вероятного и скорого прихода Рондона у Шкурина будут хорошие шансы на более частые попадания в состав. Просиживать в запасе, как предыдущий год, он не будет точно. А может, вообще будет играть не реже Чалова.

Филип Дагерстоль, «Химки»

Незаметный, но очень интересный трансфер подмосковной команды. Дагерстоль – центральный защитник, выступал за «Норчёпинг», набрал к своим 24 годам свыше сотни матчей, считался и продолжает считаться кандидатом в сборную Швеции. Он отличается хорошей скоростью и координацией, имеет баланс между агрессией и хладнокровием, тактически обучен. А самое завораживающее качество – начало атаки. Швед способен забрасывать мяч в любые точки даже под давлением – как верхом, так и низом, как с места, так и предварительно улучшив позицию рывком.

Возможно, какое-то время Дагерстолю потребуется на адаптацию, но совершенно не удивлюсь, если через полтора-два года «Химки» выгодно перепродадут защитника другому клубу РПЛ.

Максим Мухин, «Локомотив»

Николич перестраивает «Локомотив» на новую систему. Теперь «железнодорожники» играют по любимой схеме сербского тренера – 4-3-1-2 с ромбом в центре поля. Мухин занял в этой структуре позицию самого нижнего опорника и свои четыре матча в Марбелье отыграл достойно. Максим мобилен, совершает много подборов и перехватов, качественно начинает атаки. Понятно, что в скором времени могут вернуться Куликов и Баринов, но в стартовом отрезке весенней части сезона Мухин запросто может сверкнуть.

Илья Самошников, «Рубин»

С одной стороны, мы уже прекрасно знаем этого реактивного флангового защитника. С другой, он может и должен играть ещё ярче, чем делал это осенью. Зимой связка Самошников – Хвича на левом фланге «Рубина» смотрелась очень сильно. Самошников набирал в среднем за игру свыше шести обводок и «progressive runs», выполнял 2,6 навеса и отдавал 1,43 передачи за удар. Соперникам придётся приложить уйму усилий, чтобы остановить реактивный дуэт казанцев на этой бровке.

Фото: rubin-kazan.ru/

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Рифат Жемалетдинов, «Локомотив»

И вновь мы говорим о футболисте, который вроде бы давно на слуху. Но у Жемалетдинова вырисовывается новая роль в «Локомотиве» – «десятка» в системе 4-3-1-2. И пока Рифат смотрится на ней очень ярко, в двух последних встречах с «Краснодаром» и «Эстерсундом» он набрал «2+3», много и здорово открывался между линиями, принимал мячи, поддерживал атаки вторым темпом или заполнял зоны, освобождённые кем-то из форвардов. Если Жемалетдинов перенесёт результативность на официальные матчи, это будет очень сильная история для «Локомотива».