«Спартак» ни разу не обыграет «Динамо» в сезоне? Такого не было три года!

Результаты прошлого тура чемпионата России удивили многих болельщиков. Бывший вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин набрал 8 очков в нашем конкурсе прогнозов. Он угадал разницу голов в матчах «Ростов» – «Сочи» и «Урал» – «Уфа» и исходы встреч ЦСКА – «Ахмат» и «Динамо» – «Тамбов». Читатель Александр Карловский из Казани заработал 6 очков, верно предсказав счёт матча «Ротор» – «Химки» и исход игры «Динамо» – «Тамбов».

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов угадал разницу голов в матчах «Ротор» – «Химки» и «Ростов» – «Сочи» и исходы встреч ЦСКА – «Ахмат», «Динамо» – «Тамбов» и «Спартак» – «Краснодар». Это 9 баллов.



Таблица после 21-го тура



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Едем дальше. Главная интрига тура – сумеет ли «Спартак» впервые в сезоне обыграть «Динамо»? В первом круге команды поделили очки – 1:1, а в 1/8 финала Кубка России бело-голубые обыграли соперника со счётом 2:0. В последний раз «Спартак» не смог ни разу обыграть «Динамо» три года назад – в сезоне-2017/18.

Прогноз специалистов

Алексей Игонин, бывший полузащитник «Зенита»:



«Химки» – «Ростов» – 1:1



Мне нравятся обе команды. «Ростов» очень хорошо выглядит в гостях, но «Химкам» должны помочь домашние стены.



«Урал» – «Ротор» – 2:1



Победа «Урала» в любом случае.



«Арсенал» – ЦСКА – 0:2



«Армейцы» должны победить. Теперь им нужно выигрывать каждый матч, чтобы побороться за чемпионство. Думаю, они не упустят эту возможность.

Неочевидный лидер ЦСКА по прозвищу Молчун. Кто такой Марадишвили Евгений Марков восхищён неидеальным футболом молодого таланта армейцев.

«Зенит» – «Ахмат» – 2:0



«Зениту» некуда деваться. Понятно, что у сине-бело-голубых не всегда получаются хорошие матчи с «Ахматом»: как по качеству игры, так и по набору очков. Нужно выжимать всё из себя. Надеюсь, Семаку это удастся.



«Динамо» – «Спартак» – 0:0



Будет интересный матч. Если про «Спартак» мы знаем всё, то «Динамо» формируется на наших глазах. От команды Шварца должны быть настрой и самоотдача, которые могут сыграть положительную роль. Как бы то ни было, жду безголевую ничью. Никто на 0:0 не ставит, а я поставлю.



«Уфа» – «Рубин» – 1:0



У «Рубина» есть серьёзные проблемы с составом, вряд ли они за такой короткий период могут рассчитывать на тех футболистов, которые не смогли сыграть в предыдущем матче. Несмотря на то что класс команд равный, выиграет «Уфа».

В Москве и Казани на стадионах огороды, а в Питере – хорошее поле. Почему так происходит? Скрины с трансляций и подробное объяснение эксперта.

«Тамбов» – «Краснодар» – 0:2



«Быки» без проблем обыграют «Тамбов».



«Локомотив» – «Сочи» – 1:0



Встреча достаточно равных соперников. «Локомотив» выиграет с минимальным счётом.

Прогноз читателей

Алексей Усов (Санкт-Петербург):



«Химки» – «Ростов» – 1:2



Смотрел «Ростов» на «Сочи»,

Смотрел и на «Зенит»,

Ну а теперь на «Химки»?

Пора бы победить!



«Урал» – «Ротор» – 2:0



Погребняк Паша

Замесит «Ротор» в кашу!

Ну ещё и Эль-Кабир

В девятину, словно в тир.



«Арсенал» – ЦСКА – 1:2



«Канониры», да не те,

ЦСКА ведь «на коне».

В Туле сложно будет им,

Но победа — 2:1.



«Зенит» – «Ахмат» – 2:2



Если будет «Зенит» биться,

То придётся извиниться.

Не подарок ведь «Ахмат»,

Огорошен вновь Семак.



«Динамо» – «Спартак» – 1:2



Дерби, Шунин и Промес,

Вывеска для тура!

Может, будет даже месть,

Что упущен Кубок.

Максименко снова обогнал Акинфеева! Кто же будет лучшим вратарём сезона? Впрочем, стать первым в туре голкиперу «Спартака» не удалось.

«Уфа» – «Рубин» – 1:1



Вроде вывеска невзрачна,

Но почти что дерби,

Не «Ак Барса» с «Салаватом»,

Но тоже будут нервы.



«Тамбов» – «Краснодар» – 0:4



Ну, посмотрим на «Тамбов»

И на бешеных «быков»,

Оплеуха «Спартака» —

Ты полезна для «быка»?

В отставке Мусаева нет логики. Галицкий на это не пойдёт Почему «ручной» тренер – это не всегда плохо.

«Локомотив» – «Сочи» – 2:2



Тоже матч достойный очень,

«Локо» принимает «Сочи»,

Две играющих команды,

Жду голевую канонаду!

Прогноз журналистов

Салават Муртазин, корреспондент «Чемпионата»:



«Химки» — «Ростов» — 1:1



Любопытный факт: в очном противостоянии главных тренеров пока что абсолютное равенство: Черевченко и Карпин переигрывали друг друга по два раза. Равенство, как мне кажется, сохранится и после пятничного матча. «Химки» и «Ростов» сыграют низовую ничью.



«Урал» — «Ротор» — 1:0



Два тура подряд «Урал» не может победить команду, играющую больше тайма в меньшинстве (в матче с «Краснодаром» уральцы получили численное преимущество на 35-й минуте, с «Уфой» — на 14-й). Недобор очков приблизил екатеринбуржцев к зоне стыковых матчей — между «Уралом» (12-е место) и «Ротором» (13-е место) всего пять очков. Прогнозирую победу хозяев, хоть в этом матче и ожидается минимум забитых мячей.



«Арсенал» — ЦСКА — 0:2

Тульская команда медленно, но верно движется в сторону лучшей лиги мира. Хотя команду Парфёнова сложно упрекнуть: в новом году «Арсенал» вышвырнул из Кубка «Зенит», а в прошлом туре с «Локомотивом» тулякам попросту не повезло. Игра шла до гола — первыми забили москвичи. Кстати, сразу после матча фанаты «Арсенала» жёстко поговорили с игроками. Но помогут ли подобные беседы? Вряд ли. Всё просто: ЦСКА должен побеждать на классе. В соседнюю Тулу «армейцы» отправляются без потерь: КДК отменил жёлтую карточку Фернандеса, бразилец сможет принять участие в игре. Но Фернандесу, как и Влашичу с Марадишвили, надо быть осторожным — жёлтая карточка в игре с «Арсеналом» = пропуск матча с «Зенитом».



«Зенит» – «Ахмат» — 2:0



«Зенит» буксует в начале года: вылет из Кубка, одно очко в стартовых двух турах после возобновления чемпионата — грустное зрелище. Домашний матч с «Ахматом» как никогда кстати, ведь пора набирать очки. Жду уверенной победы от банды Семака.

Возрождение чемпионской интриги – лишь сладкий миф. «Зенит» всё ещё на голову выше всех Одно очко в двух матчах с «Ростовом» и «Рубином» — невероятное стечение обстоятельств.

«Динамо» — «Спартак» — 1:1



«Спартак» далеко не фаворит данной встречи. Да, была разгромная победа над обескровленным «Краснодаром», но разве ж это показатель? Спорно. Старейшее дерби началось заблаговременно: КДК оставил в силе дисквалификацию Жиго, а полузащитник «Динамо» Фомин всё же сможет принять участие в матче. Будет забавно, если именно Фомин сделает результативное действие. Что касается прогноза, «Динамо» не победит, но и не проиграет.



«Уфа» — «Рубин» — 1:2



Грохнув «Зенит» в прошлом туре, казанцы обязаны продолжить победную серию в столице Башкортостана. «Уфа», к сожалению, совсем не впечатляет. Но забить один гол в ворота «Рубина» команде Рахимова всё же по силам.

Невероятный матч в Казани! Гол Макарова «Зениту» – волшебство Артём Дзюба стал антигероем игры чемпиона с «Рубином».

«Тамбов» — «Краснодар» — 0:2



Всё просто: победа «Краснодара».



«Локомотив» — «Сочи» — 1:1



«Локомотив» и «Сочи» приятно удивляют после возобновления сезона. Однако перед очной встречей у команды с юга России возникли проблемы: Нобоа, Заболотный и Бурмистров не смогут принять участие в матче из-за дисквалификаций. Но, как мне кажется, даже потеря лидеров не помешает банде Федотова удачно сыграть против «железнодорожников».

Желающие принять участие в конкурсе прогнозистов, пишите на почту — Panshik99@yandex.ru. Присылать необязательно в стихах.