«Спартак» ни разу не обыграет «Динамо» в сезоне? Такого не было три года!

Результаты прошлого тура чемпионата России удивили многих болельщиков. Бывший вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин набрал 8 очков в нашем конкурсе прогнозов. Он угадал разницу голов в матчах «Ростов» – «Сочи» и «Урал» – «Уфа» и исходы встреч ЦСКА – «Ахмат» и «Динамо» – «Тамбов». Читатель Александр Карловский из Казани заработал 6 очков, верно предсказав счёт матча «Ротор» – «Химки» и исход игры «Динамо» – «Тамбов».
Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов угадал разницу голов в матчах «Ротор» – «Химки» и «Ростов» – «Сочи» и исходы встреч ЦСКА – «Ахмат», «Динамо» – «Тамбов» и «Спартак» – «Краснодар». Это 9 баллов.
Таблица после 21-го тура
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Едем дальше. Главная интрига тура – сумеет ли «Спартак» впервые в сезоне обыграть «Динамо»? В первом круге команды поделили очки – 1:1, а в 1/8 финала Кубка России бело-голубые обыграли соперника со счётом 2:0. В последний раз «Спартак» не смог ни разу обыграть «Динамо» три года назад – в сезоне-2017/18.
Прогноз специалистов
Алексей Игонин, бывший полузащитник «Зенита»:
«Химки» – «Ростов» – 1:1
Мне нравятся обе команды. «Ростов» очень хорошо выглядит в гостях, но «Химкам» должны помочь домашние стены.
«Урал» – «Ротор» – 2:1
Победа «Урала» в любом случае.
«Арсенал» – ЦСКА – 0:2
«Армейцы» должны победить. Теперь им нужно выигрывать каждый матч, чтобы побороться за чемпионство. Думаю, они не упустят эту возможность.
«Зенит» – «Ахмат» – 2:0
«Зениту» некуда деваться. Понятно, что у сине-бело-голубых не всегда получаются хорошие матчи с «Ахматом»: как по качеству игры, так и по набору очков. Нужно выжимать всё из себя. Надеюсь, Семаку это удастся.
«Динамо» – «Спартак» – 0:0
Будет интересный матч. Если про «Спартак» мы знаем всё, то «Динамо» формируется на наших глазах. От команды Шварца должны быть настрой и самоотдача, которые могут сыграть положительную роль. Как бы то ни было, жду безголевую ничью. Никто на 0:0 не ставит, а я поставлю.
«Уфа» – «Рубин» – 1:0
У «Рубина» есть серьёзные проблемы с составом, вряд ли они за такой короткий период могут рассчитывать на тех футболистов, которые не смогли сыграть в предыдущем матче. Несмотря на то что класс команд равный, выиграет «Уфа».
«Тамбов» – «Краснодар» – 0:2
«Быки» без проблем обыграют «Тамбов».
«Локомотив» – «Сочи» – 1:0
Встреча достаточно равных соперников. «Локомотив» выиграет с минимальным счётом.
Прогноз читателей
Алексей Усов (Санкт-Петербург):
«Химки» – «Ростов» – 1:2
Смотрел «Ростов» на «Сочи»,
Смотрел и на «Зенит»,
Ну а теперь на «Химки»?
Пора бы победить!
«Урал» – «Ротор» – 2:0
Погребняк Паша
Замесит «Ротор» в кашу!
Ну ещё и Эль-Кабир
В девятину, словно в тир.
«Арсенал» – ЦСКА – 1:2
«Канониры», да не те,
ЦСКА ведь «на коне».
В Туле сложно будет им,
Но победа — 2:1.
«Зенит» – «Ахмат» – 2:2
Если будет «Зенит» биться,
То придётся извиниться.
Не подарок ведь «Ахмат»,
Огорошен вновь Семак.
«Динамо» – «Спартак» – 1:2
Дерби, Шунин и Промес,
Вывеска для тура!
Может, будет даже месть,
Что упущен Кубок.
«Уфа» – «Рубин» – 1:1
Вроде вывеска невзрачна,
Но почти что дерби,
Не «Ак Барса» с «Салаватом»,
Но тоже будут нервы.
«Тамбов» – «Краснодар» – 0:4
Ну, посмотрим на «Тамбов»
И на бешеных «быков»,
Оплеуха «Спартака» —
Ты полезна для «быка»?
«Локомотив» – «Сочи» – 2:2
Тоже матч достойный очень,
«Локо» принимает «Сочи»,
Две играющих команды,
Жду голевую канонаду!
Прогноз журналистов
Салават Муртазин, корреспондент «Чемпионата»:
«Химки» — «Ростов» — 1:1
Любопытный факт: в очном противостоянии главных тренеров пока что абсолютное равенство: Черевченко и Карпин переигрывали друг друга по два раза. Равенство, как мне кажется, сохранится и после пятничного матча. «Химки» и «Ростов» сыграют низовую ничью.
«Урал» — «Ротор» — 1:0
Два тура подряд «Урал» не может победить команду, играющую больше тайма в меньшинстве (в матче с «Краснодаром» уральцы получили численное преимущество на 35-й минуте, с «Уфой» — на 14-й). Недобор очков приблизил екатеринбуржцев к зоне стыковых матчей — между «Уралом» (12-е место) и «Ротором» (13-е место) всего пять очков. Прогнозирую победу хозяев, хоть в этом матче и ожидается минимум забитых мячей.
«Арсенал» — ЦСКА — 0:2
Тульская команда медленно, но верно движется в сторону лучшей лиги мира. Хотя команду Парфёнова сложно упрекнуть: в новом году «Арсенал» вышвырнул из Кубка «Зенит», а в прошлом туре с «Локомотивом» тулякам попросту не повезло. Игра шла до гола — первыми забили москвичи. Кстати, сразу после матча фанаты «Арсенала» жёстко поговорили с игроками. Но помогут ли подобные беседы? Вряд ли. Всё просто: ЦСКА должен побеждать на классе. В соседнюю Тулу «армейцы» отправляются без потерь: КДК отменил жёлтую карточку Фернандеса, бразилец сможет принять участие в игре. Но Фернандесу, как и Влашичу с Марадишвили, надо быть осторожным — жёлтая карточка в игре с «Арсеналом» = пропуск матча с «Зенитом».
«Зенит» – «Ахмат» — 2:0
«Зенит» буксует в начале года: вылет из Кубка, одно очко в стартовых двух турах после возобновления чемпионата — грустное зрелище. Домашний матч с «Ахматом» как никогда кстати, ведь пора набирать очки. Жду уверенной победы от банды Семака.
«Динамо» — «Спартак» — 1:1
«Спартак» далеко не фаворит данной встречи. Да, была разгромная победа над обескровленным «Краснодаром», но разве ж это показатель? Спорно. Старейшее дерби началось заблаговременно: КДК оставил в силе дисквалификацию Жиго, а полузащитник «Динамо» Фомин всё же сможет принять участие в матче. Будет забавно, если именно Фомин сделает результативное действие. Что касается прогноза, «Динамо» не победит, но и не проиграет.
«Уфа» — «Рубин» — 1:2
Грохнув «Зенит» в прошлом туре, казанцы обязаны продолжить победную серию в столице Башкортостана. «Уфа», к сожалению, совсем не впечатляет. Но забить один гол в ворота «Рубина» команде Рахимова всё же по силам.
«Тамбов» — «Краснодар» — 0:2
Всё просто: победа «Краснодара».
«Локомотив» — «Сочи» — 1:1
«Локомотив» и «Сочи» приятно удивляют после возобновления сезона. Однако перед очной встречей у команды с юга России возникли проблемы: Нобоа, Заболотный и Бурмистров не смогут принять участие в матче из-за дисквалификаций. Но, как мне кажется, даже потеря лидеров не помешает банде Федотова удачно сыграть против «железнодорожников».
Желающие принять участие в конкурсе прогнозистов, пишите на почту — Panshik99@yandex.ru. Присылать необязательно в стихах.
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