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«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
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«Арсенал» — «ЦСКА», «Зенит» — «Ахмат», «Динамо» — «Спартак», онлайн-трансляция, РПЛ-2020/21, 13.03.2021

22-й тур РПЛ. Онлайн
Дмитрий Росип
В чемпионате России появится новый лидер? ЦСКА готов сбросить «Зенит» с первого места!
Лидеры РПЛ играют в один день — такое нельзя пропустить!
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Всем привет, друзья! Скучали по чемпионату России? Сегодня, 13 марта, «Чемпионат» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матчей с участием лидеров РПЛ: «Арсенал» — ЦСКА, «Зенит» — «Ахмат» и «Динамо» — «Спартак».

«Армейцы» в случае победы в Туле (начало матча — в 14:00 мск) возглавят турнирную таблицу, правда, «Зенит» играет следом (16:30), а по потерянным очкам именно сине-бело-голубые располагаются на первой строчке.

В 19:00 начнётся московское дерби «Динамо» — «Спартак», которое должно стать украшением 22-го тура. Красно-белые готовы поквитаться с соперником за поражение в 1/8 финала Кубка России, однако бело-голубые впервые за долгое время подходят к матчу не в статусе андердога.

Присоединяйтесь к нашей трансляции — будет интересно!

Live Кирилл Закатченко

А вот мнение нашего журналиста Григория Телингатера по поводу не самого удачного старта «Зенита» в новом году.

«Зенит» скверно начал 2021 год. Нужно ли убирать Семака?
Уже поступают сигналы по поводу ухода главного тренера.
10:01 Кирилл Закатченко

Давайте посмотрим, какие прогнозы нам приготовили эксперт, болельщик и журналист.

«Спартак» ни разу не обыграет «Динамо» в сезоне? Такого не было три года!
Прогнозируем 22-й тур РПЛ. Внутри — новые предсказания в стихах.
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