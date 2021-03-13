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Лидеры РПЛ играют в один день — такое нельзя пропустить!

В чемпионате России появится новый лидер? ЦСКА готов сбросить «Зенит» с первого места!

Всем привет, друзья! Скучали по чемпионату России? Сегодня, 13 марта, «Чемпионат» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матчей с участием лидеров РПЛ: «Арсенал» — ЦСКА, «Зенит» — «Ахмат» и «Динамо» — «Спартак».

«Армейцы» в случае победы в Туле (начало матча — в 14:00 мск) возглавят турнирную таблицу, правда, «Зенит» играет следом (16:30), а по потерянным очкам именно сине-бело-голубые располагаются на первой строчке.

В 19:00 начнётся московское дерби «Динамо» — «Спартак», которое должно стать украшением 22-го тура. Красно-белые готовы поквитаться с соперником за поражение в 1/8 финала Кубка России, однако бело-голубые впервые за долгое время подходят к матчу не в статусе андердога.

Присоединяйтесь к нашей трансляции — будет интересно!