«Зенит» скверно начал 2021 год. Нужно ли убирать Семака?

«Зенит» плохо стартовал в этом году – три матча без побед. Сначала вылет из Кубка России от тульского «Арсенала» (1:2), затем ничья с «Ростовом» (2:2) и поражение от «Рубина» (1:2) в чемпионате. В последних двух матчах команда Семака выглядела предпочтительнее по игре (это подтверждает метрика xG). Хотя про матч с «Арсеналом» так не скажешь – да, владение осталось за «Зенитом», но показатель ударов в створ удивил (3:7 в пользу Тулы).

Три матча – не такой большой отрезок, чтобы делать выводы. Однако в новостях уже мелькают сигналы, указывающие на скорую смену тренера в «Зените». Комментатор Геннадий Орлов (человек достаточно информированный и близкий к клубу) сегодня сказал о том, что провалена предсезоная подготовка: «Зенит» провалил предсезонную подготовку – вот и результат. […] Ответственность несёт тренер. Вот он и должен отвечать – Сергей Богданович Семак, главный ответственный. Все стрелы идут к этой фамилии», — утверждает комментатор.

Говоря о том, как Семак руководит командой, мы сталкиваемся каждый раз с одним и тем же парадоксом. Тренер выигрывает чемпионство в России, но проваливается в Лиге чемпионов. Успехи в еврокубках каждый раз анонсируются как важнейшая задача клуба. Оба выступления «Зенита» в ЛЧ при Семаке заканчивались на четвертой строчке в группе. Это особенно печально, учитывая попадание российского клуба в первую корзину при жеребьевке групп (как чемпиона одного из топ-6 чемпионатов). Теперь наши клубы в первой корзине появятся нескоро – дальше уже португальцы будут отправлять чемпиона в первую корзину.

Таблица коэффициентов УЕФА. Россия показала худший рейтинг за 18 лет Достаточно одной победы «Аякса», чтобы мы упали ещё ниже.

Возможно, что летом «Зенит» покинет спортивный директор Рибалта (вероятность стремится к 100%). В публичное пространство уже просочилась информация о том, что Рибалта и Семак не всегда находили общий язык. И казалось бы, уход спортивного директора поспособствует укреплению позиций главного тренера. Но не всё так просто. Если новым спортивным директором станет Андрей Аршавин (об этом периодически доходит информация, но нет ничего официального), то позиции Семака, возможно, ещё больше пошатнутся. Аршавин недавно говорил, что ему не нравится футбол, в который играет «Зенит», и рано или поздно потребуется перестройка. В другом интервью говорил, что «нужно в первую очередь понять Семака – что он хочет и что может».

Оба этих вопроса, наверное, стоит задать всему «Зениту». Клуб устраивает чемпионство при неудачном выступлении в Лиге чемпионов? Если да, то Семака нужно оставлять. Если нет, то искать нового тренера. Только здесь нужно учитывать, что новый тренер далеко не гарантирует улучшение результата. Последний раз «Зенит» выходил из группы ЛЧ в сезоне-2015/2016, ещё при Виллаш-Боаше. Затем Луческу и Манчини не удавалось не то что из группы выйти, а даже вообще попасть в Лигу чемпионов.

Возрождение чемпионской интриги – лишь сладкий миф. «Зенит» всё ещё на голову выше всех Одно очко в двух матчах с «Ростовом» и «Рубином» — невероятное стечение обстоятельств.

А ещё нужно понимать систему координат, в которой находится наш футбол. Уровень РПЛ падает (как, кстати, и ФНЛ). Об этом говорят более-менее все адекватные люди в нашем футболе. Безусловно, «Зенит» зависит от среды, в которой обитает. Команда Семака выдаёт шикарные матчи с «Краснодаром», но таких игр в году мало. Если бы у нас было много интенсивных матчей, то наши клубы выглядели бы иначе в еврокубках. А сейчас мы вылетаем и от бакинского «Нефтчи», и от израильского «Маккаби», и от грузинского «Локомотива».

Появление в «Зените» нового тренера может заставить команду лучше играть в центре поля, а не сводить всё к навесам на Дзюбу. Но общий уровень лиги принципиально не изменит даже приход Гвардиолы в «Зенит». Важно упомянуть, что из всей РПЛ только чемпион не взял в зимнее «окно» никого. Летом об этом может уже не вспомнить ни новый спортивный директор, ни Алексей Миллер, чьё мнение, видимо, будет ключевым при любом спортивном директоре.

В таких ситуациях на боссов клуба часто влияют настроения внутри коллектива и вокруг команды. Фанаты, похоже, поддерживают Семака. Насколько довольны футболисты? Если вбить в поиск фамилии «Семак Дзюба», то первый вариант выдачи – «конфликт», а второй – «перепалка». Насколько слухи близки к реальности, мы не знаем.

Возникли сомнения в гармонии между Семаком и Ракицким. Показалось, что защитник был весьма разочарован заменой в последнем матче. Известно, что из «Зенита» хочет уехать Дриусси, который недоволен позицией, на которую его ставит Семак.

Похоже, что в этой ситуации всё должно определить чемпионство. Если оно снова останется за Питером, то убирать главного тренера не имеет смысла – вариант, что игра улучшится, далеко не гарантирован. Вполне вероятно, что «Зенит» летом в любом случае ждут трансферы. А если так, то, возможно, игру удастся перестроить и Семаку. С другой стороны, без титула к главному тренеру действительно возникнет много вопросов, на которые не ответить одной лишь травмой Малкома.