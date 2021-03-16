Гончаренко в тупике. Всё меньше веры, что он сможет вытащить ЦСКА наверх

На главного тренера ЦСКА сейчас льётся очень много критики – команда снова заваливает ключевой турнирный отрезок, а самое грустное заключается в отсутствии прогресса и предпосылок к его появлению. Красно-синие не становятся лучше, их всё так же, как и полтора года назад, бросает из стороны в сторону, молодые футболисты не растут и не крепнут, а статусные трансферы нисколько не помогли.

Я убеждён, что Гончаренко – никакой не «переоценённый физрук», каким его рисуют многие болельщики. На самом деле он сильный и современный тренер, обладающий внушительной теоретической базой и умеющий пользоваться ей на практике. Виктор Михайлович демонстрировал всё это в первые годы работы в ЦСКА, когда выжимал абсолютный максимум из ослабленного состава и выводил его в Лигу чемпионов. Тогда его отличали смелость, тактическая гибкость, тонкое понимание сильных сторон своей команды и соперников. Его ЦСКА играл даже интереснее, чем при позднем Слуцком, хотя кадровых ресурсов для этого было меньше.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Только в футболе нельзя жить прошлым, всё очень быстро меняется. И сейчас глупо спорить с тем, что развитие проекта под названием «молодой ЦСКА и Виктор Гончаренко» остановилось. Причём произошло это не месяц и не два назад, а раньше. Тренер пытался реанимировать команду при помощи смены тактики и ключевых принципов (были 3-Х-Х и стабильный прессинг, стали 4-Х-Х и комбинированный подход к обороне), клуб помогал ему трансферами, но на выходе мы получили всё такой же незрелый и неготовый к большим задачам ЦСКА.

А симптомов болезни становится настолько много, что не замечать их уже невозможно даже оптимистам.

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Нет системного подхода и последовательности: тренер не уверен в своих решениях

Локальный пример: на зимних сборах Гончаренко наигрывал схему 4-2-3-1, где Шкурин был основным нападающим (Чалов чаще играл за условно резервный состав или выходил на замену), а Сигурдссон, Тикнизян и Зайнутдинов котировались выше, чем Эджуке. Причём Шкурин смотрелся действительно солидно: открывался, получал моменты, забивал, выполнял достаточно вспомогательной работы.

Но начался новый сезон, приехал Рондон – и Шкурин сел на лавку. Причём сел настолько крепко, что не получил ни одной игровой минуты в чемпионате, в отличие от Чалова. Понимаю и признаю класс Рондона, его появление – шаг в сторону вариативности атаки, но ведь в первых матчах сильно чувствуется, что он не готов. Венесуэльского форварда слишком мало на поле, он не лучшим образом борется, слабо пользуется моментами, а в Туле и вовсе привёз голевую контратаку. Всё перечисленное ни в коем случае не означает, что трансфер провальный. Я говорю исключительно про его сегодняшний тонус и адаптацию к командному футболу. Тогда как игрок, качественно прошедший все сборы, становится совсем невостребованным.

То же самое и с Эджуке. Нигериец считался резервным игроком в Кампоаморе (слышал даже версию, что им были очень недовольны), на него явно не делали ставку, не пытались ничего построить вокруг его умений. Точно в таком же статусе Эджуке начинал и сезон: против «СКА-Хабаровск» в Кубке и «Локомотива» в РПЛ выходил Сигурдссон, а не он. Потом нигериец всё же стал основным, но ненадолго. После Тулы Гончаренко говорит, что «лишь в последние минуты мы нашли сочетания, которые нам нужны». А значит, в следующей игре всё может вновь измениться.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сначала Гончаренко верит в схему 3-Х-Х и высокий прессинг, а потом меняет всё на 4-Х-Х и сдержанный оборонительный подход. Сначала делает ставку на 17-летнего Карпова, но не доводит работу до конца: сейчас Вадим играет реже Васина. Сначала Эджуке – «ложная девятка», причём очень сомнительного качества, потом – всё-таки левый вингер, а затем – запасной. Сначала – «надоело, уезжаю в Минск», потом – «извините, я погорячился».

Ещё раз повторю: в футболе не бывает застывших форм, и это нормально, когда мнение тренера по поводу тех или иных футболистов меняется. Но не очень нормально, когда решения напоминают генератор случайных чисел и когда они раз за разом не попадают в цель. Со стороны чёткое ощущение, что Гончаренко сам не понимает, что именно он сейчас строит. Не получая результата, Виктор Михайлович сворачивает и не доводит до конца начатое.

А на выходе получается соответствующий футбол.

Слишком мало эффективных тактических ходов: тренер постоянно не угадывает

В пиковую пору работы Гончаренко в ЦСКА казалось, что с каждой подстройкой под соперника Виктор Михайлович попадает в яблочко. Он менял схемы и позиции футболистов прямо по ходу матча, адаптировал прессинг, всё срабатывало – и спортивные сайты были забиты тактическими разборами с восхвалениями белоруса. В последние годы таких успехов всё меньше. Возьмём в качестве примера два последних проигранных матча.

В дерби с «Локомотивом» Гончаренко попытался подстроиться под чужой ромб и сменил схему с 4-2-3-1 на 4-3-3. С точки зрения обороны команда не просела, зато в атаке пострадала сильнейшим образом: Влашич был заперт на левом фланге весь первый тайм, Марадишвили и Зайнутдинов растворились на позициях «восьмёрок», центральная зона выпала – и ЦСКА вчистую провалил стартовую 45-минутку.

Гончаренко испугался «Локомотив» и намудрил со схемой. План вообще не сработал Но всё могло бы закончиться лучше, если бы не ошибки Васина.

В Туле ЦСКА в тяжелейших условиях (ужасное поле и метель) попытался не сбиваться на прямолинейную игру и упрощения. Команда пробовала разыгрывать мяч через центр, искать варианты между линиями, но закончилось всё это нулём созданных моментов при помощи позиционных атак (вся острота приходила после быстрых выпадов за счёт Эджуке), несколькими обрезами и, наконец, вторым пропущенным голом после грубой ошибки Рондона в середине. При этом у «Арсенала» оставалось пространство за спинами защитников, туляки не садились так уж глубоко, время от времени они пробовали подниматься в прессинг, и можно было чаще отрезать соперников при помощи длинных передач.

Грань между «гениальным решением» и «катастрофической тактической авантюрой» очень тонкая, тональность выводов всегда определяет результат. Я не утверждаю, что Гончаренко принимает плохие решения. Ни в коем случае! В каждом из них можно проследить логику. Против «Локомотива» Гончаренко очень боялся проблем в середине при обороне, против «Арсенала» не хотел сбиваться на примитив, посчитав, что это лишь облегчит задачу сопернику.

Проблема в том, что логика Гончаренко не срабатывает – и это даёт повод размышлять нам задним умом.

Фото: pfc-cska.com

Недостаточно быстрая реакция на неблагоприятный сценарий: тренер опаздывает с перестановками

Гибкость тренера проявляется в том числе в быстрой реакции на ход матча. От того, с какой скоростью и насколько точно будут внесены корректировки в изначальный план, зависит итоговый результат.

На некачественную атаку в матче с «Локомотивом» Гончаренко отреагировал только в перерыве – при счёте 0:2. Хотя к середине первого тайма уже сложилось впечатление, что ЦСКА такими темпами рискует ничего не забить. В Туле реакция была тоже небыстрой: на упрощение футбола при схеме 4-1-3-2 с двумя нападающими красно-синие перестроились лишь после выхода Чалова на 61-й минуте. Для спасения могло хватить и получаса, но в итоге «Арсенал» дотерпел. А ещё отдельно нужно обсудить 20 минут Щенникова на позиции правого защитника после травмы Марио. На мой взгляд, это потерянное для атаки время.

Осенью были сомнительные замены Эджуке и Дзагоева в матче с «Химками», когда нигериец визуально казался самым острым в составе «армейцев». А в Лиге Европы, наоборот, стабильно наблюдалась медленная реакция на откровенно плохой футбол – например, в выездной игре с «Фейеноордом», где команда оказалась в нокдауне в начале второго тайма.

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Здесь тоже есть место размышлениям задним умом. Сработало решение – здорово. Не сработало – плохо, тренер ошибся. И проблема Гончаренко как раз в том, что вторая категория превалирует над первой.

Не используются сильные качества футболистов, слишком часто возникают «ошибки селекции»

Рондон приезжал в ЦСКА в том числе для того, чтобы повысить агрессию в чужой штрафной при силовой борьбе. Его голевая скидка на Влашича в матче с «Ахматом» — наглядная демонстрация сильных сторон. Проблема в том, что таких эпизодов слишком мало. Знаете, сколько верховых единоборств было у венесуэльца за 100 минут в Туле? Пять. А в матчах с «Ахматом» и «Локомотивом» суммарно – всего три. То есть нападающий, которого взяли в том числе для борьбы, почти не борется. За весь первый тайм в Туле с обоих флангов прошло всего семь подач, из них только три – из широких позиций в позиционных атаках.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Эджуке приезжал в ЦСКА быстрым вингером, имеющим ограничения в мышлении, но обладающим качественным дриблингом и делающим множество рывков за спины в свободные зоны. Сейчас нигериец принимает 90% мячей не на ход, а в ноги, стоя дальше от ворот по сравнению с оппонентом. Это ограничивает его дальнейшие манёвры, даже в матче в Туле было минимум три эпизода в первом тайме, когда Эджуке обязан был дать предложение в зону, но он уходил в ширину и всё равно просил мяч в ноги. Такие вещи несложно проработать во время тренировок – однако в ЦСКА сильные стороны дорогостоящего легионера почему-то не используются. Поэтому и снизилось количество его самостоятельных входов в штрафную и ударов из опасных точек.

Да и в целом в ЦСКА стало многовато «ошибок селекции». Я понимаю, что есть вопросы и по правильности выбора – да, Гайч изначально был специфичным игроком, а Лукас Сантос слишком ограничен из-за антропометрии и недостаточной физической силы. Но когда 70% приобретений за три последних года вызывают вопросы, важно взглянуть и на уровень тренерской работы. Стабильный бурный рост футболистов в ЦСКА прекратился – максимум не выжимается. Игроки разъезжаются кто куда, и клуб с традиционно сильной селекцией превратился в трансферного неумеху.

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Не чувствуется уверенности команды, умения терпеть и дожимать: нет класса и энергетики

ЦСКА разучился додавливать и брать своё. Команда плывёт в сложных матчах, часто пропускает дуплетами, редко выправляет ход неудачных игр. Отсюда осенние кошмарные потери очков с «Химками» и «Уралом» (2:2 в обоих матчах), итоговые весенние поражения от «Локомотива» и «Арсенала» — ЦСКА мог выжать больше из отрезков доминирования во вторых таймах, но не выжал. И отсюда же кошмар в Лиге Европы, где красно-синие вообще оказались несостоятельными.

Гончаренко так и не смог привить команде менталитет победителей – это особенно заметно на контрасте с поколением Игнашевича, Березуцких, Вернблума и остальных, которое мы ещё не успели забыть. А выигрывать турниры без уверенности в своих силах и положительной энергетики слишком сложно. Это – тоже большое упущение Гончаренко, в какой-то момент он слишком увлёкся разговорами о том, что ЦСКА слишком молод, неопытен и нуждается во времени. Кажется, игроки сами в это поверили.

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Выводы

Ещё раз подчеркну: я не считаю Гончаренко слабым тренером. Наоборот, для меня он – один из интереснейших специалистов в России. Уверен, что в будущем он сможет добиться успехов.

Но у тренеров, как и футболистов, есть текущая форма. Тренеры могут столкнуться с внутренним спадом, их знания вдруг перестают работать, смелые решения не срабатывают, а вредят, повышение самоотдачи не ведёт к улучшению результатов – и в какой-то момент становится очевидно, что пути должны разойтись.

Есть ощущение, что Гончаренко в ЦСКА переживает сейчас именно это состояние. Матч с «Зенитом» — едва ли не последний шанс доказать, что все вокруг ошибаются.