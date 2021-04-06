Лига чемпионов. Онлайн. Сумеет ли Зидан удивить Клоппа?

Ремейк финала 2018 года – такое нельзя пропустить!

Привет, друзья! Сегодня, 6 апреля 2021 года, состоятся матчи 1/4 финала Лиги чемпионов: «Реал» Мадрид – «Ливерпуль», «Манчестер Сити» – «Боруссия» Д. «Чемпионат» рад предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию. Начало матчей – в 22:00 по Москве.

«Ливерпуль» постарается взять реванш у «Реала» за поражение в финале, который состоялся в 2018 году. Тогда Серхио Рамос травмировал Мохамеда Салаха, а Лорис Кариус допустил пару грубых ошибок, которые лишили его команду шанса на победу. Как всё сложится на этот раз? Очень крутая вывеска!

В другой паре явным фаворитом выглядит «Манчестер Сити», однако в прошлом сезоне команда Гвардиолы на этой же стадии проиграла «Лиону». Возможно, и сейчас нас ждёт сенсация. Будет интересно!