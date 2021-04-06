Лига чемпионов. Онлайн. Сумеет ли Зидан удивить Клоппа?

Привет, друзья! Сегодня, 6 апреля 2021 года, состоятся матчи 1/4 финала Лиги чемпионов: «Реал» Мадрид – «Ливерпуль», «Манчестер Сити» – «Боруссия» Д. «Чемпионат» рад предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию. Начало матчей – в 22:00 по Москве.
«Ливерпуль» постарается взять реванш у «Реала» за поражение в финале, который состоялся в 2018 году. Тогда Серхио Рамос травмировал Мохамеда Салаха, а Лорис Кариус допустил пару грубых ошибок, которые лишили его команду шанса на победу. Как всё сложится на этот раз? Очень крутая вывеска!
В другой паре явным фаворитом выглядит «Манчестер Сити», однако в прошлом сезоне команда Гвардиолы на этой же стадии проиграла «Лиону». Возможно, и сейчас нас ждёт сенсация. Будет интересно!
Где смотреть онлайн матчи Реал Мадрид – Ливерпуль и Манчестер Сити – Боруссия Д
Трансляцию матча «Реал» — «Ливерпуль» можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ», начало – в 21:45 мск. Что касается матча «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д, то прямая трансляция на канале «Матч Футбол 1» начнётся в это же время.
Давайте ознакомимся с мнением букмекеров о предстоящем матче.
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