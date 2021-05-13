Не плачьте по Тедеско. Чтобы брать титулы, нужен совсем другой «Спартак»

Доменико – спасибо за неравнодушие и самоотдачу, но он так и не создал команду, которой можно было бы гордиться.

Сейчас, когда «Спартак» находится в одном шаге от Лиги чемпионов, а над тушинским стадионом до сих пор раздаётся эхо трогательного прощания Тедеско с клубом и болельщиками, слишком легко обмануться в своих эмоциях и оценках. Доменико вдоволь получил заслуженные тепло и любовь, и кое-где даже слышны искренние сожаления с примерным посылом: «Эх, такого тренера не удержали. Вместе с ним команда могла достичь ещё столько всего…»

Но это – самообман.



На мой взгляд, весенний отрезок, наоборот, показал, что с Тедеско нужно было бы прощаться в любом случае, даже если бы не было внезапного объявления о прекращении сотрудничества в декабре. Доменико – красавец, настоящий трудяга, всегда казался человечным и неравнодушным, однако важно оценивать профессиональную составляющую: с ним «Спартак» перестал развиваться. Попадание в отбор Лиги чемпионов, если оно всё же случится, произойдёт не благодаря собственной игре, а вопреки ей – достаточно вспомнить все последние матчи после «Уфы», ещё раз пробежаться по их сценариям и объективно взглянуть на заключительный игровой отрезок.

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Несколько этапов работы Тедеско в России

Если упрощать, то Тедеско за свой относительно короткий тренерский период в России успел построить несколько команд. Разделим его работу на несколько этапов:

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

1) октябрь 2019-го – июнь 2020-го. Контратакующий «Спартак». Команда качественно играла на пространстве и в переходах, но не имела эффективной позиционной структуры. Из-за этого ей тяжело давались матчи с соперниками, отдававшими мяч. В это же время произошла стабилизация состава и схемы;



2) июнь 2020-го – октябрь 2020-го. Попытка выстроить качественную позиционную структуру 3-4-1-2. Тедеско много работал над выходом из обороны через владение, в том числе «Спартак» всегда разыгрывал удары от ворот. В какой-то момент на стыке двух сезонов (примерно с августа до начала октября) красно-белые действительно смотрелись здорово и сильно выросли. После домашней ничьей с «Зенитом» (1:1) Тедеско справедливо говорил, что на фоне соперника его команда показала «тики-таку»;

«Спартак» очень изменился в нюансах. И сильно похорошел К Тедеско вообще не должно быть вопросов. Команда двигается вперёд – «Локомотив» обыгран абсолютно по делу.

3) конец октября 2020-го – декабрь 2020-го. Направление работы то же, что и в предыдущем пункте, но позиционная структура начала рушиться, эффективность резко упала, команда стала плохо выходить вперёд. Этим пользовались соперники («Сочи», «Зенит» в декабре), уничтожавшие футбол «Спартака» при помощи прессинга;

О чём молчит Тедеско. «Спартак» перестал развиваться, общие игровые проблемы не решаются К немецкому тренеру накопились вопросы: и по поводу задач Мозеса при обороне, и по поводу общей структуры атаки.

4) зимние сборы — 2021 и два первых официальных матча с «Динамо» и «Рубином». Попытка наиграть новую схему 4-4-2 (4-2-3-1). Тедеско понял, что 3-4-1-2 работает всё хуже, и попытался сделать команду более гибкой. Как минимум полтора сбора он работал над новой схемой, провёл с ней кубковый матч с «Динамо» (0:2) и игру чемпионата с «Рубином» (0:2). После двух поражений эксперимент был свёрнут. Гибкостью «Спартак» так и не обзавёлся, а время на сборах, получается, было потрачено впустую;

Тедеско мучает «Спартак» новой структурой. В ней напрочь потерялся даже Промес В меньшинстве красно-белые стали играть лучше. Это – главный приговор свежим тренерским взглядам.

5) март 2021-го – апрель 2021-го. Возвращение к 3-4-1-2, но уже в более примитивном и вертикальном варианте. Схема та же, а принципы другие: агрессивный прессинг с разбором «1 в 1» соперников у чужой штрафной, много длинных передач и упрощений. Каких-то осмысленных эффективных «паттернов» позиционного футбола у «Спартака» наблюдалось при этом минимум. Но уровня агрессии и энергетики хватило для того, чтобы одержать четыре яркие победы подряд – над «Краснодаром» (6:1), «Динамо» (2:1), «Уралом» (5:1) и «Ростовом» (3:2);

«Спартак» и «Краснодар» выдали матч тотальной дезорганизации. Стыдно было за обе команды Счёт не должен вводить в заблуждение: игра вообще ничего не говорит о силе «Спартака».

6) апрель 2021-го – сегодняшние дни. Всё та же схема, но вариант, близкий к депрессивному декабрьскому отрезку. Агрессии в прессинге стало меньше, а позиционная структура давно утеряна. Почти во всех матчах (и с «Уфой», и с ЦСКА, и с «Арсеналом», и с «Химками») наблюдались проблемы с атакой, многое сводилось к индивидуальным действиям лидеров, фланговым подачам и сумбуру. В каждой победной игре «Спартаку» сопутствовала удача – ЦСКА рано остался в меньшинстве, «Арсенал» пропустил дважды после двух моментов, а сам свои шансы не реализовал, «Химки» также рано получили удаление, хотя запросто могли повторить сценарий «Уфы» — к этому имелись все предпосылки.



На мой взгляд, ключевые в перечисленных этапах – второй и третий пункты. Если бы Тедеско удалось достроить позиционную игру или хотя бы сохранить её на том уровне, который наблюдался, например, в летнем матче с «Локомотивом» (2:1), то команда запросто могла бы побороться с «Зенитом» за золото (весной реальной борьбы уже не было, пусть даже по очкам команды в какое-то время шли рядом). Но структура «Спартака» быстро разрушилась. Отчасти не хватило качества футболистов (центральный треугольник из Зобнина, Крала и Бакаева не потянул), отчасти – способностей тренера.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Всё, что было дальше, – это уже метания и отчаянные попытки зацепиться за результат перед отъездом. Качество футбола отошло на третий план.

Март и начало апреля 2021-го – возможно, самый яркий период. Но в нём не было глубины и продолжительности

Когда «Спартак» в марте и начале апреля выиграл четыре матча подряд, назабивав в них 16 голов, кто-то в эйфории умудрился отправить команду бороться за золото. Но в тех победах было намного больше эмоций, энергетики и факторов проблем у соперников, чем собственной осмысленной игры. Команда Тедеско была очень яркой, но вместе с тем вертикальной и примитивной. Она просто перестала рисковать, забрасывала мяч вперёд на Соболева – и поджимала, цеплялась за подборы и организовывала второй темп. Сильно напоминала «Зенит» в его самом силовом варианте или сборную России. Не самые лестные для болельщиков «Спартака» сравнения, зато правдивые.



Важно понимать, что на дистанции от команд, которые хотят брать титулы, всё равно потребуется нечто большее. И даже если смотреть на «Зенит», то в прошлых сезонах (нынешний не берём, чемпион стал гораздо разнообразнее) при примитивизме в атаке у команды была лучшая в лиге оборона – за счёт опыта центральных защитников и качеств Барриоса. Да и примитивизм был более осмысленным и эффективным. «Спартак» же потратил весь запас энергии слишком быстро – глубины в нём не оказалось.



Поэтому я не считаю март 2021-го важной ступенью эволюции «Спартака» при Тедеско. Реального развития команды не наблюдалось.

Последние матчи показали, что по качеству футбола «Спартак» остался примерно там же, где был и в декабре

Прекрасно помню свои ощущения от матча, состоявшегося 16 декабря в Санкт-Петербурге. «Зенит» выиграл у «Спартака» со счётом 3:1, а по игре это было настоящее избиение. За красно-белых было по-настоящему стыдно, на протяжении всех 90 минут казалось, что встречаются команды из разных дивизионов.

За «Спартак» стыдно. Это убожество, а не футбол Доменико, разве так готовятся к ключевым матчам сезона?

Тедеско сам всё это видел, поэтому и решился на масштабные зимние эксперименты. Прошло время, позади почти вся весенняя часть РПЛ – и можно заново взглянуть на футбол «Спартака». Стал ли он реально лучше, чем в декабре? Наверное, только тем, что команда перестала рисковать с коротким розыгрышем и больше не провоцирует чужой прессинг. Это – единственный пункт прогресса. В остальном его не ощущается. Уровень игры примерно тот же, ключевые проблемы сохранились.

Да, «Спартак» забил аж 54 гола – впервые с 2009-го года. Я полагаю, что это говорит не столько об эффективной работе тренера, сколько об уровне атакующих футболистов. Соболев и Ларссон провели сильный сезон, Понсе здорово выглядел осенью. Плюс есть шикарный в индивидуальном плане Мозес. Там, где хромало общее качество, каждый из них мог решить самостоятельно – и это происходило часто.



Лично мне хотелось увидеть от команды Тедеско более структурной игры. Зимой тренеру купили двух игроков, которыми, вероятно, можно было бы хотя бы немного улучшить общую систему: Хендрикса и Промеса. Первый должен был повысить качество доставки мяча до финальной трети, а второй – повысить эффективность действий возле и внутри чужой штрафной. Пока оба трансфера вообще не сработали. Промес всё ещё слабый, а Хендрикса таким потерянным и неуверенным я вообще не видел никогда. Хотя это объяснимо, потому что он со своими ограничениями в движении как раз сильно чувствителен к стилю игры и явно не из той категории футболистов, которых можно просто бросить на поле — и они сами разберутся, что делать и куда бежать. Под эти задачи лучше подойдёт Крал. Но у Крала соответствующий КПД работы с мячом. А Хендрикса, если кто-то хотел от него хотя бы такой же отдачи, как в Голландии, нужно встраивать и готовить.

Промес не улучшил структуру «Спартака». В следующем сезоне команде нужна новая «десятка» А Квинси стоит вернуть на левый фланг – там от него будет больше остроты.

Есть вопросы и по стабильности обороны. «Спартак» — 8-я команда чемпионата по NPxGA (ожидаемые голы без учета пенальти), в реальности по пропущенным голам идёт седьмой. Защита из матча в матч допускает одни и те же ошибки: все соперники чётко знают, что опорная зона защищается всего двумя игроками, поэтому дальний полуфланг всегда уязвим; что Жиго легко выдёргивается из зоны и тем самым рушит схему в случае промаха; что зона Мозеса по умолчанию уязвима из-за стиля игры нигерийца, часто оказывающегося в высоких точках и средне работающего на возврат.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Выводы

Немного удивительно, что с таким, мягко говоря, не самым структурным и сбалансированным футболом команда заползает в зону Лиги чемпионов. Сказался как гигантский фактор везения в конкретных весенних матчах, так и общий неважный уровень конкурентов. ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов» досрочно самоликвидировались, а «Локомотив», наоборот, включился слишком поздно. В порядке только «Зенит» — поэтому он ни с кем по-настоящему и не боролся.



Убеждён, что с тем футболом, который показывал «Спартак» бóльшую часть сезона и в частности весной, слишком сложно рассчитывать на аналогичный высокий результат в следующем чемпионате. С такой игрой не держатся наверху долго и тем более не берут титулы. Поэтому Тедеско спасибо за самоотдачу, профессионализм и общий результат, но, если резюмировать работу, от нового тренера хотелось бы выхода на более высокий уровень.