«Это грязный, фальшивый мир». Судья-миллионер круто наехал на УЕФА

В конце мая 2015 года разразился крупнейший коррупционный скандал в истории ФИФА, в рамках которого Арбитражная палата комитета по этике отстранила Йозефа Блаттера и Мишеля Платини от своих должностей. В УЕФА подобной громкой истории пока не было, но, возможно, её спровоцируют высказывания бывшего судьи Юнаса Эрикссона. Швед заявил, что в европейской организации тоже ведутся «нечистые» дела. По его словам, в УЕФА большую роль при выборе арбитров на решающие матчи турниров играют коррупция, дружба, верность и национальность.

«Часто спрашивают, как выбирают судей на заключительные матчи турниров. Это грязный, политический и фальшивый мир, в котором не последнюю роль играют дружба, коррупция, верность и национальность. Не всегда доверие завоёвывают те, кто показал лучшие результаты, получил наивысший рейтинг или занял первое место.

На этот раз лучший судья турнира без единой явной ошибки уже отправлен домой. Решение было принято высшим руководством УЕФА и никак не связано с выступлениями на чемпионате Европы. Другие судьи, которые, сами того не зная, имеют нужные контакты, лучшую политическую поддержку или приехали из важных стран, судят дальше», — написал Эрикссон в своём «инстаграме».

Кто же такой этот Эрикссон, взявшийся критиковать УЕФА?

Кто такой Юнас Эрикссон

Эрикссон — шведский футбольный арбитр, начавший судейскую карьеру в 1994 году. В 2000-м Юнас дебютировал в качестве рефери в высшей лиге Швеции, а через два года стал арбитром ФИФА. В 2009-м он был признан лучшим футбольным судьёй Швеции. В декабре 2012-го Эрикссону впервые доверили матч группового этапа Лиги чемпионов. Впоследствии швед отработал на играх Евро-2012 и чемпионата мира в Бразилии (три встречи), а также был включён в бригаду, обслуживавшую финал Лиги чемпионов 2015 года и полуфинал Португалия — Уэльс на Евро-2016.

Помимо того, Эрикссон был главным арбитром на финалах Суперкубка УЕФА «Бавария» — «Челси» (2013 год) и Лиги Европы «Ливерпуль» — «Севилья» (2016). Шведский рефери неоднократно работал на еврокубковых матчах с участием российских команд: «Вольфсбург» — «Рубин», «Рубин» — «Барселона», «Спартак» — «Аякс», «Зенит» — «Твенте», «Зенит» — «Бенфика», ЦСКА — «Манчестер Сити» и другие. Также Юнас судил встречи сборной России со Словакией (2011 год), Грецией (2012) и Уэльсом (2016).

Со шведским арбитром связана интересная история: до 2011 года он являлся учредителем фирмы по продаже прав на спортивные трансляции, однако потом компания, принадлежавшая ему и двум другим партнёрам, была продана французскому холдингу Groupe Lagardère. Из общей суммы сделки 15% отошли Эрикссону (примерно 6 млн фунтов). Несмотря на богатство, Юнас продолжил работать судьёй, как в Швеции, так и в Европе.

«У меня была фантастическая жизнь бизнесмена… но с 2011 года я посвятил себя тому, чтобы быть профессиональным судьёй, и это лучшее время в моей жизни, — рассказывал Эрикссон. — Все эти деньги ничего не изменили, лучшее, что я делаю в своей жизни, — это по-прежнему судейство футбола».

Сейчас Эрикссон уделяет время предпринимательству и инвестированию и выступает в качестве эксперта на SVT и Discovery Networks.

Скандалы с участием судьи Эрикссона

В мае 2018 года Эрикссон объявил о завершении судейской карьеры, заявив, что из-за кумовства и непрозрачности при выборе судей шведские арбитры не получают того количества матчей, которого заслуживают. Он сказал, что о своём непопадании на чемпионат мира узнал из газет. Это послужило одним из ключевых факторов, повлиявших на принятие решения о завершении карьеры.

Вообще Эрикссон часто был в центре судейских скандалов. Например, в четвертьфинале Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Лестером» швед назначил пенальти в ворота англичан за фол Марка Олбрайтона на Антуане Гризманне, хотя нарушение полузащитника было за штрафной площадью. Француз реализовал одиннадцатиметровый, и этот гол стал единственным в матче. А в 2011 году главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти после ответной игры 1/8 финала Лиги Европы с «Твенте» (2:0, по сумме двух встреч — 2:3) высказывал недовольство решениями шведа.

Помимо того, судья попадал под критику других известных тренеров — Жозе Моуриньо, Хосепа Гвардиолы и Мануэля Пеллегрини.

«Арбитр был необъективен — с самого начала и до конца матча он был на стороне «Барселоны». Именно он решил судьбу встречи. До назначения пенальти он не заметил нарушения правил на Навасе, находясь всего в трёх метрах от него. Судья потерял контроль над игрой.

Думаю, было неправильным назначить на этот матч главным арбитром шведа, который ранее совершил грубую ошибку против «Барселоны» в матче с «Миланом». Сегодня он, что называется, вернул ей должок. До этого эпизода с пенальти у «Барселоны» не было моментов, а мы вот-вот должны были забить. После игры я сказал судье, что это он решил судьбу матча, теперь он должен быть этим доволен. На такие матчи нужно назначить более опытных арбитров», — это слова Пеллегрини, возглавлявшего «Манчестер Сити», после поражения в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Барселоны» (0:2) в 2014 году. За критику шведа специалиста дисквалифицировали на ответную встречу.

В 2013-м Эрикссон показал жёлтую карточку Роберту Левандовскому за удар локтем в голову Лорана Косельни в матче Лиги чемпионов. Решение рефери долго обсуждалось после игры. Фол тянул на красную.

Ошибки арбитра можно трактовать по-разному, но с трудом верится, что такой обеспеченный судья мог «убивать» кого-то за деньги. Зато теперь сам швед обвиняет в коррупции организацию, на которую работал.

Последует ли реакция УЕФА на слова Эрикссона?