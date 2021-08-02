С кем «Спартак» сыграет в ЛЧ, если пройдёт «Бенфику». Есть четыре варианта

В среду, 4 августа, «Спартак» проведёт в Москве первый матч третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой». Ещё через неделю, точнее, 10 августа состоится ответная игра в Лиссабоне. Если команда Руя Витории укротит лиссабонских «орлов», то попадёт в раунд плей-офф. Это будет последний шаг к групповому этапу ЛЧ.

Любопытно, что жеребьёвка раунда плей-офф пройдёт до матчей третьего квалификационного этапа. Уже сегодня красно-белые узнают своего потенциального соперника в следующей стадии турнира. Есть четыре варианта — рассказываем о них.

При жеребьёвке пары с участием «Бенфики» и «Шахтёра» (украинцы играют с «Генком») будут сеяными, так как у этих двух команд более высокий рейтинг. А вот пары с участием «Монако» и ПСВ — несеяные. Монегаски сразятся с чешской «Спартой», а команда из Эйндховена — с датским «Мидтьюлланном». Кто-то из этого квартета и достанется «Спартаку» в случае победы москвичей над «Бенфикой». Первые матчи запланированы на 17-18 августа, ответные — на 24-25 августа.

«Монако»

Худший вариант и для «Спартака», и для «Бенфики». Нет никаких сомнений, что Витория и главный тренер лиссабонских «орлов» Жорже Жезуш меньше всех хотят встречи с «Монако». Монегаски в последний сезон добились существенного прогресса под руководством Нико Ковача, завершили сезон на третьем месте в Лиге 1, причём на финише сохраняли шансы даже на золото. Дошли до финала Кубка Франции. В принципе, «Монако» в особых представлениях не нуждается, так как мы с особым вниманием следим за этой командой из-за Александра Головина.

Монегаски откроют новый сезон выездным матчем со «Спартой» 3 августа, а ещё через три дня должны стартовать в чемпионате домашней игрой с «Нантом». В межсезонье клуб потратил пока лишь € 6,5 млн на новичков, купив у «Кёльна» вингера Исмаила Якобса. Кроме того, арендовали у «Баварии» вратаря Александра Нюбеля. Зато заработал «Монако» на трансферах уже € 21,5 млн. Беньямина Хенрикса продали в «РБ Лейпциг», Фоде Балло-Туре — «Милану», а Жила Диаша — «Бенфике». Вдобавок Стеван Йоветич ушёл в «Герту» свободным агентом. Однако все лидеры команды на месте, включая второго снайпера Лиги 1 Виссама Бен-Йеддера, так что никому из соперников «Монако» мало не покажется.

«Спарта»

Если в паре «Монако» — «Спарта» случится большая сенсация, «Спартак» может попасть на чешскую команду. Это, конечно, был бы более предпочтительный соперник, и не такой грозный, как «Бенфика». Кстати, с февраля 2021-го пражан тренирует хорошо нам знакомый по работе в «Анжи» Павел Врба, который в своё время создал довольно сильную «Викторию Пльзень».

В последние годы в Чехии доминирует другая пражская команда — «Славия». «Спарта» в прошлом сезоне заняла второе место, отстав от чемпиона на 12 очков. В Лиге Европы чехи остановились на групповом этапе, финишировав третьими в квартете с «Миланом», «Лиллем» и «Селтиком». Дважды разгромили шотландцев, а остальным проиграли.

Лучший бомбардир команды 19-летний Адам Гложек, поделивший первую строчку в соревновании снайперов, оценивается уже в € 17 млн.

В новом сезоне «Спарта» выбила австрийский «Рапид» в отборе ЛЧ (1:2 в гостях и 2:0 дома) и стартовала в чемпионате с двух побед с общим счётом 8:2. Впечатляющих трансферов пока нет: клуб заработал на продаже и аренде игроков € 2,1 млн, а новичков купил на € 3,76 млн.

ПСВ

ПСВ по своему статусу близок к «Бенфике» и в представлении болельщиков, не следящих глубоко за европейским футболом, является фаворитом пары с датчанами. Возглавляет команду из Эйндховена известный немецкий тренер Рогер Шмидт. Мы его помним прежде всего по работе с «Байером», где он делал ставку на атакующий и агрессивный футбол с мощным прессингом. Было эффектно, но не всегда эффективно.

В прошлом сезоне ПСВ финишировал под его руководством на втором месте в Эредивизии, отстав от «Аякса» на 16 очков и забив на 28 мячей меньше чемпиона. В Лиге Европы голландцы выиграли группу, однако в 1/16 финала были биты «Олимпиакосом». Форвард Дониэлл Мален оказался в топе бомбардиров и ассистентов Эредивизии, но для «Спартака» он не будет угрозой, поскольку летом ПСВ продал форварда в дортмундскую «Боруссию» за € 30 млн. Всего же клуб из Эйндховена заработал на трансферах в это окно € 38 млн. Потрачено пока лишь € 6 млн.

За команду Шмидта выступают такие яркие фигуры, как, например, автор победного гола на ЧМ-2014 Марио Гётце и правый краёк сборной Нидерландов Дензел Думфрис, запомнившийся крутой игрой на Евро-2020. А ещё — опытный израильский снайпер Эран Захави. Его хет-трик помог ПСВ пройти в предыдущем раунде квалификации ЛЧ «Галатасарай» (5:1 дома и 2:1 в гостях).

«Мидтьюлланн»

Какой бы жребий ни был, нельзя утверждать, что «Спартак» сильнее своего оппонента. Но всё-таки со «Спартой» или «Мидтьюлланом» можно играть на равных, в отличие от «Монако». Стоит поболеть за датчан и ещё по одной причине: Нидерланды — конкурент России в клубном рейтинге УЕФА, поэтому победа «волков» над ПСВ стала бы приятной новостью.

«Мидтьюлланн» в прошлом сезоне потерял чемпионский титул, проиграв борьбу за золото «Брондбю» (всё решило одно очко). Зато сыграл на групповом этапе ЛЧ. Правда, там занял последнее место в мощном квартете с «Ливерпулем», «Аталантой» и «Аяксом». Начали датчане с четырёх поражений, а потом добыли две ничьи с одинаковым счётом 1:1 на выезде с «Аталантой» и дома с «Ливерпулем». В новом сезоне «Мидтьюлланн» стартовал в чемпионате с поражения и двух побед, а в квалификации Лиги чемпионов уже прошёл одного противника — «Селтик» (1:1 в гостях и 2:1 дома).

В составе «Мидтьюлланна» можно выделить центрхава Эвандера, которым, кстати, интересовался «Спартак», и вингера Андерса Драйера. Возможно, вы помните этого 23-летнего датчанина по матчам молодёжного Евро-2021. В решающей игре группового этапа он забил второй гол в ворота сборной России. Что касается трансферов «Мидтьюлланна», то клуб заработал € 11,85 млн, а оставил на рынке всего € 3,1 млн.

Остаётся добавить, что если «Спартак» уступит «Бенфике», то перейдёт из Лиги чемпионов в Лигу Европы, где начнёт выступления с группового этапа. Его жеребьёвка состоится 27 августа.