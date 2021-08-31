Роналду в «МЮ» — тактическая проблема, а не катастрофа. И есть и другая сторона трансфера

Можно по-разному оценивать переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Например, с точки зрения тактики, это спорная идея – подписывать настолько статусного игрока в самом конце трансферного окна в уже укомплектованную команду. Как Роналду согласуется с идеями Уле-Гуннара Сульшера? Зато с эмоциональной точки зрения всё прекрасно: возвращение в клуб, с которым была победа в Лиге чемпионов, вызывает ностальгию и симпатию.

Защищать исключительно одну точку зрения в ущерб другой не совсем верно. Да, обычно трансферы совершаются не из сентиментальных соображений (по крайней мере, хорошие). Клубы выбирают игроков, исходя из баланса футбольных потребностей и финансовых возможностей. Да, «МЮ» уже был укомплектован к концу августа, а если и нет, то речь скорее об опорнике, чем ещё одном форварде. Но иногда, очень редко, ситуация шире строго тактических рамок, и эмоциональные аргументы имеют право на жизнь.

В мире не так много футболистов, которые выходят за рамки привычного уравнения «команда > игрок». В последние 10 лет их было всего двое. И так вышло, что оба поменяли команду одновременно. Получилось по-разному.

Месси тоже пришёл в конце окна и разрушил планы и наработки тренера. Стратегический план развития – если он в Париже вообще был – можно выбрасывать. Но это только одна сторона перехода. А вот другая: Месси хотел остаться в «Барселоне». Уйти – не его решение. Более того, в итоге он оказался в клубе, с которым у «Барселоны» уже несколько лет что-то вроде личной вражды. Если заглянуть в ситуацию хоть немного глубже первого слоя хайпа и «вау, Месси на Эйфелевой башне», то видна драма. Да, это тоже вызывает эмоции, но совсем не такие, как возвращение Роналду в Манчестер.

В переходе Месси нет героев, нет ностальгии, и даже новый вызов достаточно сомнительный. Играть в Лиге 1 в команде, которая стоит как остальные 19 – ну, так себе вызов. А в Лиге чемпионов «ПСЖ» в последние два сезона играл в финале и полуфинале, так что, по сути, всё делается ради футболок, автографов и пары решающих матчей в конце апреля. Это история компромиссов, она не вдохновляет. А тактическая необоснованность трансфера (брать главную «десятку» последних 10 лет в команду, где играет вторая «десятка» последних 10 лет, ну какая же, чёрт возьми, глупость) – это только бонус, хотя и значительный. Ну и он тоже негативный.

Согласитесь, на эмоциональном уровне переход Роналду выглядит по-другому. Инсайдеры пишут, что утром перед подписанием ему звонил Алекс Фергюсон. А сам Роналду в приветственном посте написал не только про выигранную Лигу чемпионов и «Золотой мяч», что ожидалось, но и слова: «Сэр Алекс, это для вас». Вот если бы он перешёл в «Сити»… Но не перешёл, и в этом большая разница. И он оказался в не самом сильном клубе самой сильной лиги – это больше похоже на новый вызов.

О вреде, который Криштиану нанесёт команде, разрушив тактику, тоже можно говорить по-разному. Да, он не отрабатывает без мяча. А с мячом ломает структуру владения, потому что регулярно стягивается к полузащитникам: мешает розыгрышу и лишает атаку глубины/ширины. Всё это правда. Но не вся.

По крайней мере, через Роналду не нужно вести всю игру с мячом. Тот же Месси провёл в дебютной игре с «Реймсом» полчаса, но коснулся мяча 20 раз – второй результат за этот отрезок, даже выше, чем у центральных защитников «ПСЖ». Вот только за час до его выхода парижане нанесли 11 ударов по воротам, а за полчаса после – один. Тот случай, когда одной фразы достаточно, чтобы описать влияние игрока на команду – в плохом смысле. Месси даёт тренеру уникальные инструменты для ведения игры, но и ставит перед ним уникальные сложности. С Роналду всё-таки проще: он всего лишь не отрабатывает без мяча и возвращается в центр поля.

Кстати, не факт, что он будет возвращаться в «МЮ» так же часто, как в «Ювентусе», или что его движение будет так же сильно вредить. Маурицио Сарри – один из самых догматичных тренеров в мире, его позиционная игра строится на заученных движениях игроков относительно друг друга, чтобы создать варианты для диагональных пасов. Андреа Пирло, может, и не оказался вундеркиндом, но точно был тренером с идеями по продвижению мяча и жёсткой позиционной структурой, в рамках которой любой игрок мог оказаться где угодно – но не там, где хотел быть, а там, где требовала ситуация. Не вина Роналду, что руководство «Ювентуса» пригласило именно этих двух тренеров, когда он был в команде.

Позиционная игра Сульшера проще, чем у Пирло, не говоря о Сарри. Несмотря на то что по ходу прошлого сезона игроки наконец перестали систематически отбирать друг у друга зоны, атаки всё равно в значительной степени сводятся к идее «а давайте дадим мяч Бруну и посмотрим, что он с ним сделает». А если Бруну закрыт, то план Б – продвинуть через Люка Шоу, который стал альтернативным плеймейкером.

Конечно, налаживание взаимопонимания займёт какое-то время, но всё-таки с Погба и Бруну Роналду окажется гораздо ближе к удобной для себя ситуации (Модрич и Кроос в «Реале»), чем с Маккенни и Рабьо. Возможно, бесконечные ненужные походы за мячом в район центрального круга закончатся. Или их хотя бы станет меньше.

Сульшер, комментируя переход, сказал не только дежурные комплименты, но и кое-что важное с практической точки зрения. Что с его точки зрения Роналду – центральный нападающий, и что он хочет видеть его в штрафной. Это очень упрощает анализ.

Если Роналду будет занимать на поле место Рэшфорда, оставаясь высоко на левом краю атаки – значит, что-то пошло не так, как задумывал тренер. Если Роналду будет хаотично блуждать возле Погба и Бруну, а впереди не останется игрока, которому можно отдать пас, значит, Сульшеру пришлось пересмотреть свои взгляды. Вот тогда можно будет сказать, что главная звезда угрожает команде, а вред от неё перевешивает пользу.

Но если Роналду будет стабильно оказываться в штрафной хотя бы в завершающей фазе атаки, если он будет делать по 25-27 пасов за матч (как в последние годы в «Реале»), а не 35-37 (как в «Ювентусе»), значит, Сульшер знает, о чём говорит. Тренер, который звонил игроку на этапе переговоров, сделал жирный намёк на трансфер, когда ещё ничего не было решено, а теперь говорит, что перехода хотели все стороны, вряд ли слишком расстроен, не правда ли?

Жизнь шире наших представлений о ней, поэтому нельзя полностью исключать, что возвращение Роналду окажется провальным. Но есть причины ожидать, что именно тактически Сульшеру будет с ним проще, чем Пирло или Сарри. Или чем будет Почеттино с Месси.

На самом деле, возвращение Криштиану действительно создаёт для «МЮ» серьёзную проблему. У Сульшера теперь слишком много игроков атаки. Это проблема, потому что он явно планировал ротацию, но Роналду – это не тот футболист, который будет играть время от времени, а тот, который просто убирает одно место на поле. Теперь все остальные будут претендовать на одну позицию меньше.

Можно представить нынешнюю расстановку 4-2-3-1 с Криштиану на острие, Рэшфордом слева и Санчо справа, но тогда Кавани остаётся лишь дублёром португальца (а Марсьяль – вообще третьим выбором на позицию с нулевыми шансами играть). Можно представить Кавани и Роналду в связке, но это слишком ударит по фланговой игре (Санчо?), да и тот же Рэшфорд всё же не игрок запаса. Он, Санчо, Кавани – это три явных претендента на основу, кроме двух очевидных, Криштиану и Бруну. Кто-то лишний.

Вариант же с переходом на 4-3-3 с Бруну и Погба в роли восьмёрок и сразу тремя нападающими выглядит не только самоубийственно открытым, но и непродуктивным, так как теряются лучшие позиции сразу нескольких футболистов. Если в итоге Сульшер перейдёт на него (и не получит результат), это будет значить, что тренер пожертвовал балансом ради того, чтобы разместить всех звёзд. Но пока это только самый негативный сценарий, а не самый вероятный. Кстати, в команде давно не было человека, настолько нацеленного на успех. Тоже важный фактор.