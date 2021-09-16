Футболисты сборной России продолжают выбывать из-за травм. Кем играть в октябре?!

Игроки сборной России продолжают выбывать из-за травм. Очень неприятные новости для главного тренера Валерия Карпина, ведь уже менее чем через месяц наша национальная команда проведёт важнейшие встречи отборочного цикла ЧМ-2022 со Словакией (8 октября) и Словенией (11 октября). Кем играть в этих матчах – непонятно. Настоящая эпидемия.

Напомним, в первый период работы Карпина со сборной команда потеряла защитников Марио Фернандеса (ЦСКА), Дмитрия Чистякова («Зенит»), Сергея Петрова («Краснодар») и полузащитников Александра Головина («Монако»), Даниила Фомина («Динамо») и Алексея Ионова («Краснодар). Более того, Фернандес, устав от повреждений, даже объявил о завершении карьеры в российской сборной. Тогда появились предположения, что эти травмы могли быть связаны со сменой медицинского штаба национальной команды и деятельностью нового тренера по физподготовке Луиса Мартинеса. Однако у Карпина разговоры об избыточных нагрузках вызвали улыбку.

«Чтобы вы понимали, у нас не было ни одной тренировки даже со средними нагрузками. У нас все тренировки ниже среднего или восстановительные. Как говорил Леонид Слуцкий, в сборной некогда тренироваться. Мы играем и восстанавливаемся. Посмотрите календарь, и вы увидите, что у нас нет времени тренироваться», – сказал главный тренер.

Действительно, по информации «Чемпионата», травмы у футболистов сборной России были в основном игровые. Фернандес во время матча с Хорватией почувствовал дискомфорт в области коленного сустава, который уже беспокоил защитника ранее. Головин в ходе встречи с Кипром почувствовал острую боль в бедре: обследование выявило повреждение мышцы. У Петрова уже после первой тренировки дала о себе знать травма голени, полученная в последнем туре РПЛ. Чистяков просто подвернул голеностоп на предыгровом занятии – защитник быстро вернулся в строй и уже сыграл в том числе с «Челси» в Лиге чемпионов. Фомин пожаловался на боль в спине во время разминки. Полузащитника отправили в клуб для проведения дополнительной диагностики, и он тоже поучаствовал в 7-м туре РПЛ. Ионов же, получив паузу, выходил на поле и с Мальтой, и в чемпионате России.

На самом деле сложившаяся в сборной России ситуация – не уникальная. На большое количество потерь жаловался, например, и предшественник нынешнего главного тренера команды Станислав Черчесов. После разгрома от Сербии (0:5) он, отвечая на вопрос об отставке, вообще говорил о двух десятках отсутствующих игроков!

«А почему меня должны в отставку отправить? Из-за того, что 20 человек нет в команде? Я в этом виноват? Ну, не 20… А сколько – 14? Проиграли 5:0? И что? 5:0 нам даст больше», – объяснял Черчесов.

Казалось, ничего страшного для Карпина не происходит, но после возобновления клубных турниров игроки сборной России вылетают один за другим. Сначала стало известно, что защитник «Зенита» Вячеслав Караваев вернулся из национальной команды с травмой ноги. Сроки его восстановления не сообщаются, но, по словам Сергея Семака, травма у Караваева оказалась достаточно серьёзной. Потом выбыл и ещё один фланговый игрок обороны – Илья Самошников из «Рубина». В матче с «Уралом» его увели с поля под руки, после чего доставили на скорой помощи в клинику. У Самошникова подозрение на растяжение связок, а перелома он, к счастью, избежал. Если бы сборной России предстояло играть на этой неделе, то это означало бы, что Карпин лишился на матчи квалификации ЧМ-2022 почти всех крайних защитников!

Новые потери есть и в средней линии. Нашего легионера из «Валенсии» Дениса Черышева заменили из-за повреждения во встрече 4-го тура Примеры с «Осасуной». Левый вингер покинул поле, держась за колено, а по итогам обследования выяснилось, что у Черышева растяжение коллатеральной связки. Денис, по прогнозам, пропустит месяц или полтора.

Наконец, в среду, 15 сентября, в лазарет угодил Роман Зобнин. В матче первого тура группового этапа Лиги Европы с «Легией» полузащитник «Спартака» попросил замену уже в первом тайме. Ждём новостей о его травме и надеемся, что Зобнин как можно скорее восстановится.

Наверное, Карпин уже боится как чумы каждой следующей игры своих сборников за клубные команды. Эпидемия травм удлиняет список «жертв» чуть ли не каждый день. Новому тренеру сборной России дико не везёт.