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Футбол, Россия — Кипр: прямая трансляция матча 11 ноября 2021, отбор на ЧМ-2022, где смотреть онлайн

Россия — Кипр. Онлайн. Забудьте о Хорватии — вот главный матч сейчас!
Кирилл Закатченко Павел Прохоров
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Россия – Кипр. Онлайн отборочного матча ЧМ-2022
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При идеальном раскладе можем досрочно выйти на ЧМ-2022.

Привет, друзья! Сегодня, 11 ноября 2021 года, состоится матч отборочного цикла чемпионата мира – 2022 Россия – Кипр. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 20:00 по московскому времени на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Сборная России провела с Кипром пять официальных матчей: одержала четыре победы с общим счётом 12:0 и один раз сыграла вничью – 1:1 (это произошло в 1997 году). В сентябре команда Валерия Карпина обыграла соперника на выезде (2:0), и это была первая победа нашего главного тренера в новом статусе. Если сегодня Россия повторно одолеет Кипр, а Хорватия потеряет очки в матче с Мальтой, наша сборная получит прямую путёвку на ЧМ-2022. Реальный расклад? В любом случае болеем за наших! Главное – не сглупить и взять своё.

ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 9-й тур
11 ноября 2021, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Кипр
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Где смотреть видеотрансляцию матча Россия — Кипр?
Live Кирилл Закатченко

👇 Вот что говорил перед матчем главный тренер сборной России Валерий Карпин. Если ещё не читали, то обязательно это сделайте.

«В вопросе Дзюбы я поставил точку». Карпин — перед Кипром «В вопросе Дзюбы я поставил точку». Карпин — перед Кипром
08:22 Кирилл Закатченко

Где смотреть видеотрансляцию матча Россия — Кипр?

📺 Прямую трансляцию предстоящего матча можно посмотреть на телеканале «Россия 1». Начало эфира — в 19:50 мск.

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