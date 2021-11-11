Россия — Кипр. Онлайн. Забудьте о Хорватии — вот главный матч сейчас!

Привет, друзья! Сегодня, 11 ноября 2021 года, состоится матч отборочного цикла чемпионата мира – 2022 Россия – Кипр. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 20:00 по московскому времени на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Сборная России провела с Кипром пять официальных матчей: одержала четыре победы с общим счётом 12:0 и один раз сыграла вничью – 1:1 (это произошло в 1997 году). В сентябре команда Валерия Карпина обыграла соперника на выезде (2:0), и это была первая победа нашего главного тренера в новом статусе. Если сегодня Россия повторно одолеет Кипр, а Хорватия потеряет очки в матче с Мальтой, наша сборная получит прямую путёвку на ЧМ-2022. Реальный расклад? В любом случае болеем за наших! Главное – не сглупить и взять своё.