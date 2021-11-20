Звёздная атака и ошибки в обороне. «Атлетико» застрял между стилями

Новость, что Диего Симеоне меняет стиль «Атлетико» — это не то чтобы настоящая новость. Да, меняет, уже третий год. Первые стабильные признаки игры во владение были обнаружены осенью 2019 года, а в прошлом сезоне «Атлетико» взял чемпионство, разыгрывая мяч от вратаря через тройку защитников. При этом эксперименты со стилем не вступали в конфликт со старыми добрыми базовыми принципами. В случае потерь команда стремительно откатывалась назад, а в больших матчах Симеоне с готовностью жертвовал новым стилем ради надёжности и возвращался к прежней схеме.

Сейчас ситуация изменилась.

Для начала изменился состав. Сейчас у Симеоне четыре игрока атаки, которые явно претендуют на место в основе. Неслучайно он пробует схемы, в которых можно задействовать сразу трёх. Дальше, центр полузащиты ещё никогда не был таким атакующим: там играет новичок Де Пауль (18 голов и передач в прошлом сезоне за «Удинезе» на позиции атакующего полузащитника), Лемар (тоже игрок атаки, переделанный в полузащитника), а также Коке, Эррера и только один чистый опорник Кондогбиа.

Сам состав диктует продолжение эволюции стиля. Симеоне пришлось бы систематически держать в запасе половину своих лучших игроков, если бы он не нашёл им новые позиции – но эти позиции подразумевают ещё более смелый футбол. Иначе нет смысла играть с тройкой Коке/Де Пауль/Лемар в полузащите, лучше выпустить Кондогбиа. Но «Атлетико» регулярно выходит именно с такой тройкой – в том числе в матче с «Барселоной», в котором мадридцы контролировали игру с первой до последней минуты. Или в классном домашнем матче с «Ливерпулем», в котором «Атлетико» блестяще вернулся после 0:2, пусть потом команде и не повезло.

Важное уточнение: более смелый состав не равен большему владению. С той же «Барселоной» мадридцы владели мячом меньше 30%, так же и в первом тайме с «Ливерпулем», когда они ещё играли в полном составе и были лучшей командой на поле. Но называть «Атлетико» оборонительной командой из-за того, что они мало владеют мячом – просто неправильно. Дело не в процентах владения, а в смелости решений на мяче и в количестве ситуаций, которые позволяют обострить игру. В матчах «Реала» игра чаще идёт в первой трети поля (то есть ближайшей к своим воротам), чем в матчах «Атлетико». Команда Симеоне вообще лидирует в Испании по этому показателю: никто не проводит на своей трети меньше времени (24%). Даже «Барселона». И только три команды проводят больше времени на чужой (31%). То есть «Атлетико», даже не владея мячом, играет далеко от своих ворот.

В то же время и соперники всё реже применяют против них высокий прессинг. По данным Understat, индекс OPPDA (то есть количество пасов, которое команда делает на своей половине поля, прежде чем соперник совершает попытку помешать) у «Атлетико» равен 13. Примерно такой же был в прошлом сезоне, но смысл в том, что показатель растёт от сезона к сезону. Например, пять лет назад он был равен восьми. Чем выше индекс, тем реже соперники встречают высоким прессингом. Другими словами, с каждым годом закрываться от «Атлетико» кажется другим испанским командам всё более хорошей идеей.

Отчасти это следствие эволюции в самой Ла Лиге. Когда успеха добивается не только Симеоне, но и такие тренеры, как Хосе Бордалас и Марселино Тораль, тренд на закрытость неизбежен. С другой стороны – «Атлетико» так же последовательно эволюционирует в обратном направлении. Даже владение – хотя оно по-прежнему второстепенно для Симеоне, поскольку команда с мячом не обороняется (в отличие от «Севильи», например) – растёт. Сейчас 53%, в первые годы при Симеоне было меньше 50%.

Всё это выглядит достаточно гармонично. «Атлетико» медленно движется в направлении большего доминирования, Симеоне находит способ разместить на поле всё больше атакующих футболистов, и это соответствует тому, что соперники всё чаще пытаются против них закрываться.

Проблема в балансе.

В новом сезоне Симеоне произносит это слово после почти каждого матча. Пока не помогает: после 12 туров у команды 23 очка, на шесть меньше, чем год назад, и разница голов 21-13 (в прошлом году была 24-5).

Можно списать всё на невезение. Если смотреть не на забитые и пропущенные голы, а на созданные и допущенные моменты, то в сравнении с прошлым сезоном фактор везения/невезения становится очевидным. По ожидаемым голам 18-11, год назад было 21-10. То есть разница в моментах невелика, а вот в реализации – критическая. Год назад Облак был в блестящей форме и давал лучшую в лиге разницу между ожидаемыми и пропущенными голами. Год назад точность ударов «Атлетико» составляла 40%, сейчас – 30%.

То есть невезение точно присутствует. И оно само по себе может стоить результата. Например, как в позапрошлом сезоне: тогда команда по качеству игры была в порядке, но на старте сезона из-за промахов Мораты и Корреа так далеко отпустила «Реал», что уже не смогла полноценно вернуться в гонку. Но дело не только в невезении.

Дело ещё и в том, что грубые индивидуальные ошибки в защите в этом сезоне стали постоянными. Ошибки, какие мы в принципе не ожидаем увидеть от игроков «Атлетико»: например, завозиться в своей штрафной, обрезаться или промахнуться мимо мяча. Как в матче с «Вильярреалом», когда промахнулись и Хименес, и Савич.

Или в матче с «Сельтой», где неудачный выход из ворот Облака закончился пенальти в ворота «Атлетико».

Или в матче с «Хетафе», где неудачный выход из ворот Облака закончился голом Дмитровича.

Или в матче с «Леванте», где Суарес стал обрабатывать мяч в своей штрафной, потерял равновесие и привёз пенальти.

Кстати, этот эпизод возник после углового. А ошибка Облака с «Сельтой» — после подачи со штрафного. И это ещё одна системная проблема: «Атлетико» с начала сезона очень плохо обороняется при стандартах.

Удивительно: эпизоды, в которых были нужны единоборства и концентрация, всегда были сильной стороной команды. Но не сейчас.

Лагуардия очень легко обманул Савича, ускользнув от него при подаче с углового, а в момент удара защитник даже не попытался выпрыгнуть: он не заметил, что рядом с ним есть игрок. Этот гол стал для «Алавеса» победным.

А вот гол, которым Дуро принёс «Валенсии» ничью. Тоже подача на ближнюю штангу, по Дуро должен играть Савич, но оставляет его одного.

Для сравнения: этот гол напоминает гол де Томаса, там тоже была подача на ближнюю, форвард «Эспаньола» изначально находился в зоне пенальти, но сделал рывок на угол вратарской. Правда, в том случае Льоренте не отпустил его, а проиграл касание, да и сам удар получился классным.

Гол де Томаса нельзя свести к ошибке обороны – слишком уж сложный удар удался нападающему. Но остальные голы классная оборона пропускать не должна. А ведь это уже похоже на систему. «Атлетико» пропустил четыре гола после подач со стандартов и ещё два – с пенальти, которые были получены после стандартов. Это больше половины всех пропущенных голов. Ужасная статистика и явно не тактическая проблема – дело в неправильных решениях, техническом браке или потере концентрации.

Становясь более атакующей командой, «Атлетико» потерял очень важную часть себя: умение не дать сопернику даже вздохнуть возле ворот Облака без страха. Во-первых, и сам Облак регулярно ошибается, а во-вторых, защитники постоянно проигрывают позицию. Есть искушение сказать, что «Атлетико» не хватает Година и Миранды – вот только сами Годин и Миранда обрели свой полулегендарный брутальный статус в той, прежней системе Симеоне, которой больше нет. Вряд ли Хименес уступает кому-то из них в брутальности и неуступчивости. Но сейчас он просто выключается из эпизода, останавливается и смотрит, как Дуро забивает из центра штрафной.

С таким подходом и тройки центральных защитников может оказаться слишком мало.

«Атлетико» ещё точно в чемпионской гонке. Команда страдает от странных решений судей (второй пенальти «Леванте» — просто необъяснимый). «Атлетико» мог набрать на пару очков больше (кстати, «Реал» мог на пару меньше), и тогда странные пропущенные голы не имели бы такого значения. Но кризис глубже, чем результаты: это кризис идентичности. Можно владеть мячом чуть больше и чуть меньше, выпускать на одного нападающего больше или меньше, разыгрывать от вратаря или выбивать на чужую половину поля – но нельзя допускать столько ошибок в собственной штрафной и оставаться командой Диего Симеоне. В конце концов, мы любим (или не любим) «Атлетико» не за атаку. Кажется, сейчас дело не в экспериментах с атакой и не в расстановке. А в том, что Симеоне надо напомнить своим игрокам основы.

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