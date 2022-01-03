Восемь известных тренеров сидят без работы. Трое из них могли оказаться в России

По традиции в январе открывается зимнее трансферное окно. Впрочем, у некоторых клубов есть возможность укрепить состав не только новыми игроками, но и задуматься о смене тренера. Рассказываем о восьми специалистах, которые сидят без работы уже больше полугода. Именно по этой причине в списке не оказалось Уле-Гуннара Сульшера и Нуну Эшпириту Санту, ведь их уволили не так давно. Трое из тренеров нашего топа могли оказаться в России (Лёв, Виллаш-Боаш и Фонсека).

Зинедин Зидан, 49 лет

В тренерской карьере Зидана был только один клуб, но специалист добился с ним впечатляющих результатов. «Реал» объявил о назначении француза в январе 2016 года — Зидан пришёл на смену Рафаэлю Бенитесу. Под руководством нового тренера испанский клуб сразу выиграл Лигу чемпионов и финишировал вторым в Примере с отставанием в одно очко от «Барселоны». В следующем сезоне (2016/2017) «Реал» снова стал лучшим клубом Европы, но при этом ещё и победил в чемпионате Испании. Зидан покинул клуб в мае 2018 года, собрав приличную коллекцию трофеев. «Реал» трижды кряду победил в Лиге чемпионов, выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны, по два раза победил в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира. Второй приход француза в мадридский клуб (в марте 2019-го) оказался не столь успешен, хотя он привёл команду к победе в чемпионате и Суперкубке Испании.

Зидан не тренировал уже больше полугода — он ушёл из «Реала» в мае 2021-го. Естественно, вокруг такого успешного специалиста всегда много слухов. Ранее сообщалось, что француз отказался от должности главного тренера «Манчестер Юнайтед» после ухода Уле-Гуннара Сульшера. В прессе появилась информация о возможном назначении Зидана в «ПСЖ», хотя представители клуба заявили, что не контактировали с тренером. В начале декабря президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ подтвердил интерес к Зинедину. Впрочем, функционер подчеркнул, что такой вариант может стать реальным только в случае ухода Дидье Дешама.

Эрнесто Вальверде, 57 лет

Последним местом работы испанского специалиста была «Барселона». Вальверде возглавил её в мае 2017-го и проработал там два с половиной года. Под руководством Эрнесто каталонский клуб дважды побеждал в чемпионате Испании, по разу — в Кубке и Суперкубке страны. А вот в Лиге чемпионов «Барса» при Вальверде отметилась двумя эпичными вылетами в плей-офф. В 2018 году каталонцы выиграли первый четвертьфинальный матч у «Ромы» со счётом 4:1, но проиграли в Риме (0:3), а правило выездного гола тогда ещё существовало. В 2019-м «Барса» дошла до полуфинала, откуда её выкинул «Ливерпуль». Команда Вальверде выиграла дома (3:0), после чего непостижимым образом влетела на «Энфилде» — 0:4.

Эрнесто ушёл из «Барсы» в январе 2020 года и с тех пор так и не нашёл новое место работы. В последнее время его имя связывали с «МЮ», «Тоттенхэмом» и «Марселем», однако он по-прежнему сидит без дела. Кто знает, возможно, именно в 2022-м Вальверде наконец-то получит новое назначение.

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Йоахим Лёв, 61 год

В последнее время имя Лёва было неразрывно связано со сборной Германии. В 2004-м стал помощником Юргена Клинсмана, а спустя ещё два года заступил на пост главного тренера. Во главе с Лёвом немецкая сборная завоевала золото ЧМ-2014 и выиграла Кубок конфедераций — 2017. Помимо этого, команда ещё четыре раза брала медали на крупных турнирах (бронза ЧМ-2010, серебро Евро-2008, бронза Евро-2012 и Евро-2016).

Лёв ушёл из сборной Германии после Евро-2020 и подчеркнул, что ему необходим перерыв. При этом специалист отметил, что у него нет конкретных планов. В июле Лёв входил в число кандидатов на пост главного тренера сборной России, хотя многие считали такой расклад маловероятным.

Фрэнк Лэмпард, 43 года

Тренерская карьера англичанина пока насчитывает меньше трёх лет, хотя за это время он поработал в двух клубах. Фрэнк сидит без дела с января 2021 года — именно тогда «Челси» объявил об увольнении специалиста. В бытность футболистом Лэмпард завоевал множество трофеев и наград, однако его тренерские достижения гораздо скромнее. Фрэнка признавали лучшим тренером месяца в АПЛ (октябрь 2019-го), но он не пополнил коллекцию «Челси» новыми трофеями. Шансы были, но команда Лэмпарда проиграла «Ливерпулю» (2:2, пен. — 4:5) в Суперкубке УЕФА и «Арсеналу» (1:2) — в финале Кубка Англии.

После увольнения из «Челси» Лэмпард входил в число претендентов на пост главного тренера «Ньюкасла», но отказался от должности. Аналогичным образом он поступил в ноябре 2021-го, когда ему поступило предложение от «Норвича». Изначально сообщалось, что руководство клуба согласовало назначение Фрэнка, однако позже появилась информация, что англичанин ответил отказом. Согласно последним слухам, Лэмпард рассчитывает на должность главного тренера «Лестера», если команду покинет Брендан Роджерс.

Фото: Clive Rose/Getty Images

Люсьен Фавр, 64 года

Фавр не тренирует уже больше года — его уволили из «Боруссии» в декабре 2020-го. В последнее время он в основном работал в Бундеслиге («Герта», «Боруссия» М, «Боруссия» Д), хотя приезжал и во Францию, где тренировал «Ниццу». За прошедший год в прессе циркулировало множество слухов о будущем швейцарца. Его отправляли то в «Марсель», то в «Лион», то в «Ньюкасл», то в «Фенербахче». Сам Люсьен отклонил предложение «Кристал Пэлас», несмотря на договорённость с президентом клуба. Осенью появилась информация о переговорах тренера с «Локомотивом», но агент Фавра выступил с опровержением.

Паулу Фонсека, 48 лет

Последним местом работы португальского специалиста была «Рома», которую он тренировал два года. Фонсека с «Шахтёром» завоевал множество трофеев на Украине, однако развить успех в Италии не удалось. За два сезона Паулу так и не вывел команду в Лигу чемпионов, а в еврокубках лучшим результатом стал полуфинал Лиги Европы в 2021 году.

По окончании предыдущего сезона агент Фонсеки сообщил, что тренером интересовался «Спартак». Летом казалось, что португалец возглавит «Тоттенхэм», однако сделка сорвалась, о чём сообщил сам тренер. Как бы там ни было, Фонсека по-прежнему сидит без работы, хотя есть ощущение, что в скором времени ситуация изменится для него в лучшую сторону.

Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Андре Виллаш-Боаш, 44 года

Бывший тренер «Зенита» не тренирует с февраля 2021 года. Португалец со скандалом покинул «Марсель», публично выразив недовольство политикой клуба. Попутно команда крайне неудачно выступила на групповом этапе Лиги чемпионов (пять поражений в шести матчах) и выпала из числа лидеров в Лиге 1. Летом Виллаш-Боаш считался одним из претендентов на пост главного тренера сборной России. 2021 год позади, а тренер до сих пор не нашёл новое место работы. При этом несколько месяцев назад Виллаш-Боаш дебютировал в чемпионате мира по ралли WRC и занял 12-е место на Гран-при Португалии.

Энрике Сетьен, 63 года

Ещё один тренер, который никак не найдёт работу после ухода из «Барселоны». Сетьен пришёл в каталонский клуб на смену Вальверде, но его постигла та же участь. Под руководством опытного тренера «Барса» упустила чемпионский титул, а в Лиге чемпионов потерпела позорное поражение со счётом 2:8 от «Баварии». Сетьен не тренирует с августа 2020-го, при этом тренер изолировался и сменил номер телефона. Позднее Кике признался, что испытал шок после того, как оказался в «Барселоне». По словам тренера, в раздевалке команды всё было совсем не гладко. В декабре 2021-го стало известно, что «Барса» выплатит бывшему тренеру € 4 млн как компенсацию за увольнение.