«Ливерпуль» выиграл трофей в серии из 22 пенальти! Кубок лиги принёс запасной вратарь

Очередной тур АПЛ был разбавлен финалом Кубка английской лиги. В нём сошлись «Челси» и «Ливерпуль», и этот матч дотянул до серии пенальти, которая тоже затянулась. Целых 22 удара! Победителем стал «Ливерпуль», выигравший этот трофей впервые с 2012 года.

Кубок лиги – не самый важный турнир в Англии. Мы посмотрели его финал за вас и расскажем о самом интересном. Вот главное:

статус Кубка английской лиги настолько невысок, что Мохамед Салах и Садио Мане дебютировали за «Ливерпуль» в этом турнире только в финале. У Салаха в Кубке лиги и сейчас больше матчей за «Челси», чем за «Ливерпуль», а Мане последний гол в рамках турнира забил «Ливерпулю» – ещё за «Саутгемптон». Турнир либо для дублёров, либо для посредственных команд: в лучшем случае на четвёртом месте по значимости – после чемпионата, еврокубков и Кубка Англии;

впрочем, сам факт противостояния «Челси» и «Ливерпуля», Томаса Тухеля и Юргена Клоппа был достаточно значим, чтобы команды выдали яркий и очень вдохновенный матч. Тьяго Силва в самом начале игры повредил плечо, но нашёл в себе силы продолжить игру. В середине второго тайма Салах вышел один на один с вратарём и перебросил его, но именно Силва оказался тем игроком, который прочитал момент и вынес мяч из пустых ворот;

кстати, о вратарях. Единственным игроком не из оптимального состава на финал был Кивин Келлехер. 23-летний воспитанник «Ливерпуля» попал в первую команду после ряда разочаровывающих трансферов вратарей (Лорис Кариус, Адриан) и играет в основном в кубковых турнирах. По ходу этого Кубка лиги он отыграл три матча до финала, выиграл серию пенальти в матче с «Лестером» – это, очевидно, дало повод Клоппу довериться вратарю и на решающую игру.

Тухель поступил иначе: в ворота встал Эдуард Менди, несмотря на блестящие матчи Кепы Аррисабалаги на предыдущих стадиях Кубка лиги. И это решение оказалось полезным: Менди отметился просто прекрасным сейвом в первом тайме, когда в случае гола его никто и не подумал бы обвинять.

Несмотря на то что основное время матча закончилось со счётом 0:0, до серии пенальти мяч влетал в сетку ворот целых четыре раза. Игра стала бенефисом лайнсменов и видеоассистентов: были отменены два гола Кая Хаверца и по одному – Ромелу Лукаку и Жоэля Матипа. Причём в последнем случае нарушение было особенно сомнительным: Вирджил ван Дейк при стандарте оказался ближе к воротам на считаные сантиметры, чем игроки «Челси», и так и не коснулся мяча.

Кепа потребовался Тухелю на серию пенальти. Ранее тренер уже проворачивал трюк с заменой голкипера строго на 11-метровые в Суперкубке УЕФА. Тогда это сработало: Кепа отбил два удара и помог «Челси» выиграть трофей.

Тухель сказал после матча: «Мы всегда тренируем и прорабатываем серии пенальти перед матчами, где они чисто теоретически могут случиться. Можем ли мы смоделировать точную ситуацию? Нет, не можем. Зато мы можем обыграть некоторый шаблон, благодаря которому будем чувствовать себя комфортнее».

При этом Аррисабалага просто любит пенальти: его конфликт с Маурисио Сарри был связан именно с нежеланием меняться под серию в одном из предыдущих финалов Кубка лиги.

Фото: Michael Regan/Getty Images

Но в этот раз у Кепы не сложилось. Серия вышла такой, что по её ходу наносили удары абсолютно все, кто заканчивал овертайм на поле. И Кепа, и Келлехер пропускали каждый удар, хотя в некоторых случаях были очень близки к сейву (конкретно Кепа едва не потянул десятый 11-метровый в исполнении Ибраима Конате) – пока им не пришлось встретиться лицом к лицу. Кепа не смог помешать удару Келлехера на силу, под перекладину – а через минуту сам отправил мяч над перекладиной.

Фото: Matthew Ashton/Getty Images