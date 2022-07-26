Будущее Роналду решается прямо сейчас! Криштиану приехал на переговоры с «МЮ». LIVE

С возвращения Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» не прошло и года, и вот на наших глазах происходит новая трансферная сага с участием португальской суперзвезды. СМИ вовсю трубят, что нападающий не только разочарован результатами команды, которая по итогам прошлого сезона не смогла пробиться в Лигу чемпионов и была далека от борьбы за титул. Криштиану сомневается, что даже с новым тренером Эриком Тен Хагом клуб сумеет конкурировать с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
Весь последний месяц, пока «МЮ» играл товарищеские матчи в предсезонке, Роналду отсутствовал. Точная причина неизвестна, говорилось лишь, что из-за семейных проблем.
Сегодня, 26 июля, события стали набирать обороты в новом темпе. Криштиану приехал на базу клуба в Каррингтон, чтобы поговорить с Тен Хагом. Возможно, именно сегодня всё решится.
За главными новостями о будущем Криштиану мы будем следить в этом материале. Присоединяйтесь!
Сэр Алекс Фергюсон приехал на базу не из-за Роналду
Источник Sky Sports сообщает, что на сегодня было запланировано заседание руководства. Именно поэтому легендарный тренер приехал в Каррингтон.
🤔 Куда переходить Роналду? Опрос
Пока точной информации о будущем Роналду нет, давайте решим, куда ему отправиться. Опрос!
На базу Роналду приехал за рулём Bentley Flying Spur First Edition.
ℹ Какие сейчас варианты у Роналду?
- Оставаться в «Манчестер Юнайтед». Проблема не только в том, что Роналду впервые не сыграет в Лиге чемпионов. Криштиану может оказаться запасным вариантом. Статус живого памятника и эпизодические выходные поле вряд ли его устроят. Часть окружения Роналду, впрочем, уговаривает его остаться в Манчестере.
- «Атлетико». Вроде бы этот переход согласован с Диего Симеоне. Самом Роналду считает «Атлетико» претендентом на победу в Лиге чемпионов. Есть две проблемы: испанцам надо продать хотя бы пару игроков, чтобы позволить себе Роналду. И болельщики «Атлетико» не то чтобы в восторге.
- «Челси». Тут уже против Томас Тухель. Зато новый владелец клуба Тодд Боули с удовольствием бы провернул такую шумную сделку.
- «Бавария». Якобы этот вариант нравится самому Роналду. Оно и понятно, на бумаге все предпосылки есть: Роберт Левандовски только-только освободил в Мюнхене и позицию центрфорварда, и зарплатную ведомость. Но сразу несколько топ-менеджеров «Баварии» уже высказались, что подобная сделка не соответствует философии клуба.
- «Спортинг». Это была бы красивая история возвращения, но Роналду, кажется, считает, что для последней главы ещё рано.
- МЛС. Не так много клубов потянут его запросы, но Роналду точно стал бы главной звездой в Северной Америке.
- Саудовская Аравия или любая другая страна, готовая озолотить игрока. По информации As, неизвестный клуб из Саудовской Аравии был готов потратить на зарплату Роналду за два сезона 250 (!!!) млн евро. Однако Криштиану такое предложение всё равно не соблазнило.
💬 При этом Тен Хаг с первого дня в клубе очень уважительно высказывался о Криштиану Роналду и подчёркивал, что хочет с ним поработать. Хотя со временем стал более сдержан. Вот последнее высказывание с пресс-конференции перед игрой против «Астон Виллы»:
«Обеспокоен ли я отсутствием Роналду? Пожалуй, беспокойство – неверное слово. Я просто сосредоточен на тех игроках, которые у меня есть. Когда Криштиану прибудет, мы встроим его в команду.
🤯 Самое удивительное: Роналду, набивший 18+3 в прошлом сезоне АПЛ, никому не нужен! Топ-клубы от него отказываются, но готов ли Криштиану опуститься на уровень ниже?
В такой конфигурации место Роналду — на скамейке запасных. Вряд ли №7 будет доволен такому старту.
Пока Роналду отсутствовал, в «Манчестер Юнайтед» восстал из пепла ожиданий Антони Марсьяль. Прошлый сезон французский нападающий провёл в аренде в «Севилье», где провалился: 9 матчей в Ла Лиге и 0 голов. Марсьяль совсем не попал в ритм команды, а в конце сезона ещё и травмировался. «МЮ» собирался его продавать, но пришёл Эрик Тен Хаг и совершил чудо! Марсьяль — главный форвард «дьяволов» в предсезонке, забил в трёх матчах. И вообще Антони в прекрасном настроении.
Сезон начнётся через две недели, и не очень понятно, почему бы в старте на матч с «Брайтоном» должен быть Криштиану, а не Марсьяль.
Антони Марсьяль
Фото: Getty Images
👀 Кстати, на базе сейчас не только Роналду и Мендеш. В расположение «МЮ» также приехал сэр Алекс Фергюсон! Легенда попытается убедить своего «футбольного сына» остаться в команде?
❗ Переходим к новостям из Манчестера! Роналду вместе со своим агентом Жорже Мендешем уже прибыл на базу «МЮ» и приступил к переговорам о своём будущем.
🤔 Ещё одна интересная деталь. Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг пытается заинтересовать Роналду новым проектом клуба и убедить его остаться. Если верить журналистам, Криштиану приступит к тренировкам, чтобы избежать конфликтных ситуаций вокруг себя. Но планы у футболиста всё те же — покинуть Манчестер.
ℹ При этом не секрет, что Роналду хочет покинуть «МЮ». СМИ уже писали, что Криштиану открыто заявлял руководству о намерении сменить команду в летнее трансферное окно. Неужели переход состоится?
🔙 Для начала восстановим хронологию. Роналду не поехал с «МЮ» в турне, сославшись на семейные обстоятельства. А накануне, 25 июля, стало известно, что Криштиану вернулся в Англию, чтобы провести с клубом переговоры о своём будущем.
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