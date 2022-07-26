Будущее Роналду решается прямо сейчас! Криштиану приехал на переговоры с «МЮ». LIVE

Эрик Тен Хаг попробует убедить португальца остаться. Или тот уже всё решил?

С возвращения Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» не прошло и года, и вот на наших глазах происходит новая трансферная сага с участием португальской суперзвезды. СМИ вовсю трубят, что нападающий не только разочарован результатами команды, которая по итогам прошлого сезона не смогла пробиться в Лигу чемпионов и была далека от борьбы за титул. Криштиану сомневается, что даже с новым тренером Эриком Тен Хагом клуб сумеет конкурировать с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

Весь последний месяц, пока «МЮ» играл товарищеские матчи в предсезонке, Роналду отсутствовал. Точная причина неизвестна, говорилось лишь, что из-за семейных проблем.

Сегодня, 26 июля, события стали набирать обороты в новом темпе. Криштиану приехал на базу клуба в Каррингтон, чтобы поговорить с Тен Хагом. Возможно, именно сегодня всё решится.

За главными новостями о будущем Криштиану мы будем следить в этом материале. Присоединяйтесь!