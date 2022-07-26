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Футбол, трансферы лета 2022, Криштиану Роналду покидает «Манчестер Юнайтед», куда перейдёт нападающий, онлайн-трансляция

Будущее Роналду решается прямо сейчас! Криштиану приехал на переговоры с «МЮ». LIVE
Михаил Рождественский
Будущее Роналду решается прямо сейчас! LIVE
Комментарии
Эрик Тен Хаг попробует убедить португальца остаться. Или тот уже всё решил?

С возвращения Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» не прошло и года, и вот на наших глазах происходит новая трансферная сага с участием португальской суперзвезды. СМИ вовсю трубят, что нападающий не только разочарован результатами команды, которая по итогам прошлого сезона не смогла пробиться в Лигу чемпионов и была далека от борьбы за титул. Криштиану сомневается, что даже с новым тренером Эриком Тен Хагом клуб сумеет конкурировать с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

Весь последний месяц, пока «МЮ» играл товарищеские матчи в предсезонке, Роналду отсутствовал. Точная причина неизвестна, говорилось лишь, что из-за семейных проблем.

Сегодня, 26 июля, события стали набирать обороты в новом темпе. Криштиану приехал на базу клуба в Каррингтон, чтобы поговорить с Тен Хагом. Возможно, именно сегодня всё решится.

За главными новостями о будущем Криштиану мы будем следить в этом материале. Присоединяйтесь!

🤔 Куда переходить Роналду? Опрос ℹ Какие сейчас варианты у Роналду?
Live Вячеслав Опахин

Сэр Алекс Фергюсон приехал на базу не из-за Роналду

Источник Sky Sports сообщает, что на сегодня было запланировано заседание руководства. Именно поэтому легендарный тренер приехал в Каррингтон.

Новость по теме
Sky Sports: Фергюсон на базе «Юнайтед» из-за заседания руководства, а не из-за Роналду
15:50 Михаил Рождественский

🤔 Куда переходить Роналду? Опрос

Пока точной информации о будущем Роналду нет, давайте решим, куда ему отправиться. Опрос!

15:46 Вячеслав Опахин

На базу Роналду приехал за рулём Bentley Flying Spur First Edition.

15:36 Вячеслав Опахин

ℹ Какие сейчас варианты у Роналду?

  • Оставаться в «Манчестер Юнайтед». Проблема не только в том, что Роналду впервые не сыграет в Лиге чемпионов. Криштиану может оказаться запасным вариантом. Статус живого памятника и эпизодические выходные поле вряд ли его устроят. Часть окружения Роналду, впрочем, уговаривает его остаться в Манчестере.
  • «Атлетико». Вроде бы этот переход согласован с Диего Симеоне. Самом Роналду считает «Атлетико» претендентом на победу в Лиге чемпионов. Есть две проблемы: испанцам надо продать хотя бы пару игроков, чтобы позволить себе Роналду. И болельщики «Атлетико» не то чтобы в восторге.
  • «Челси». Тут уже против Томас Тухель. Зато новый владелец клуба Тодд Боули с удовольствием бы провернул такую шумную сделку.
  • «Бавария». Якобы этот вариант нравится самому Роналду. Оно и понятно, на бумаге все предпосылки есть: Роберт Левандовски только-только освободил в Мюнхене и позицию центрфорварда, и зарплатную ведомость. Но сразу несколько топ-менеджеров «Баварии» уже высказались, что подобная сделка не соответствует философии клуба.
  • «Спортинг». Это была бы красивая история возвращения, но Роналду, кажется, считает, что для последней главы ещё рано.
  • МЛС. Не так много клубов потянут его запросы, но Роналду точно стал бы главной звездой в Северной Америке.
  • Саудовская Аравия или любая другая страна, готовая озолотить игрока. По информации As, неизвестный клуб из Саудовской Аравии был готов потратить на зарплату Роналду за два сезона 250 (!!!) млн евро. Однако Криштиану такое предложение всё равно не соблазнило.
15:10 Вячеслав Опахин

💬 При этом Тен Хаг с первого дня в клубе очень уважительно высказывался о Криштиану Роналду и подчёркивал, что хочет с ним поработать. Хотя со временем стал более сдержан. Вот последнее высказывание с пресс-конференции перед игрой против «Астон Виллы»:

«Обеспокоен ли я отсутствием Роналду? Пожалуй, беспокойство – неверное слово. Я просто сосредоточен на тех игроках, которые у меня есть. Когда Криштиану прибудет, мы встроим его в команду.
15:09 Михаил Рождественский

🤯 Самое удивительное: Роналду, набивший 18+3 в прошлом сезоне АПЛ, никому не нужен! Топ-клубы от него отказываются, но готов ли Криштиану опуститься на уровень ниже?

Страдания Криштиану Роналду уже утомляют. Клубы отнекиваются от португальца один за другим Страдания Криштиану Роналду уже утомляют. Клубы отнекиваются от португальца один за другим
15:05 Вячеслав Опахин

В такой конфигурации место Роналду — на скамейке запасных. Вряд ли №7 будет доволен такому старту.

15:00 Вячеслав Опахин

Пока Роналду отсутствовал, в «Манчестер Юнайтед» восстал из пепла ожиданий Антони Марсьяль. Прошлый сезон французский нападающий провёл в аренде в «Севилье», где провалился: 9 матчей в Ла Лиге и 0 голов. Марсьяль совсем не попал в ритм команды, а в конце сезона ещё и травмировался. «МЮ» собирался его продавать, но пришёл Эрик Тен Хаг и совершил чудо! Марсьяль — главный форвард «дьяволов» в предсезонке, забил в трёх матчах. И вообще Антони в прекрасном настроении.

Сезон начнётся через две недели, и не очень понятно, почему бы в старте на матч с «Брайтоном» должен быть Криштиану, а не Марсьяль.

Антони Марсьяль

Антони Марсьяль

Фото: Getty Images

14:44 Михаил Рождественский

👀 Кстати, на базе сейчас не только Роналду и Мендеш. В расположение «МЮ» также приехал сэр Алекс Фергюсон! Легенда попытается убедить своего «футбольного сына» остаться в команде?

14:43 Михаил Рождественский

❗ Переходим к новостям из Манчестера! Роналду вместе со своим агентом Жорже Мендешем уже прибыл на базу «МЮ» и приступил к переговорам о своём будущем.

14:41 Михаил Рождественский

🤔 Ещё одна интересная деталь. Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг пытается заинтересовать Роналду новым проектом клуба и убедить его остаться. Если верить журналистам, Криштиану приступит к тренировкам, чтобы избежать конфликтных ситуаций вокруг себя. Но планы у футболиста всё те же — покинуть Манчестер.

14:39 Михаил Рождественский

ℹ При этом не секрет, что Роналду хочет покинуть «МЮ». СМИ уже писали, что Криштиану открыто заявлял руководству о намерении сменить команду в летнее трансферное окно. Неужели переход состоится?

14:37 Михаил Рождественский

🔙 Для начала восстановим хронологию. Роналду не поехал с «МЮ» в турне, сославшись на семейные обстоятельства. А накануне, 25 июля, стало известно, что Криштиану вернулся в Англию, чтобы провести с клубом переговоры о своём будущем.

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