Эти звёзды так и остались без работы. Кем можно усилиться после закрытия трансферного окна

Главные трансферные события лета позади. Вместе с закрытием окна завершились основные закупки европейских клубов, но возможность усилить состав у них по-прежнему есть. Некоторые футболисты находятся в статусе свободных агентов и могут подписывать контракты в любой момент. Кто же они? Собрали десятку самых известных.

Джейсон Денайер, защитник, 27 лет

Загадочная история. Денайер начинал в «Манчестер Сити» и не закрепился в статусе топ-защитника. Но в европейских середняках он смотрелся вполне лаконично и до сих пор вызывается в звёздную сборную Бельгии.

Последние четыре года Джейсон провёл в «Лионе», а этим летом ушёл и стал свободным агентом. Казалось, что долго без команды такой футболист не пробудет — им даже интересовались «Валенсия», «Вильярреал», «Севилья» и другие крепкие европейские команды. Но вот трансферное окно закрылось, а Денайер по-прежнему свободен. А ведь ему всего 27 лет! Портал Transfermarkt оценивает Джейсона в € 14 млн.

Джейсон Денайер Фото: Marcio Machado/Getty Images

Росс Баркли, полузащитник, 28 лет

Баркли, в отличие от Денайера, долго и старательно шёл к такому положению. В середине прошлого десятилетия казалось, что в «Эвертоне» растёт новый Фрэнк Лэмпард. Подтверждением стал трансфер в «Челси» в начале 2018-го. Но быстро выяснилось, что Баркли не так хорош, как многие считали. В Лондоне полузащитник так и не закрепился, в сборную Англии его вызывать перестали. В итоге Росс скатался в аренду в «Астон Виллу», а этим летом остался без команды.

Теперь Баркли — 28-летний футболист без клуба и с раздутыми стандартами зарплаты, которого никто не хочет подписывать. Transfermarkt оценивает Росса в € 12 млн.

Серж Орье, защитник, 29 лет

Одна из главных звёзд в этом списке. Орье бегал за «ПСЖ» и «Тоттенхэм», пару лет назад мог оказаться в «Спартаке», но в итоге перешёл в «Вильярреал», с которым дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. А летом остался без контракта.



В Англии писали, что Серж, которого оценивают в € 10 млн, станет очередным новичком «Ноттингем Форест». Но на данный момент сделка не оформлена. Хотя справедливости ради спешить клубу некуда.

Серж Орье Фото: Alex Caparros/Getty Images

Дан-Аксель Загаду, защитник, 23 года

Ещё менее понятная ситуация, чем у Денайера. Пять лет назад дортмундская «Боруссия» забирала у «ПСЖ» защитника с большим потенциалом. В позапрошлом сезоне Загаду замучили травмы, но в прошлом он пропустил не так много — на его счету 15 матчей в Бундеслиге. И тем не менее оказался никому не нужен всего в 23 года. Воспитанника «ПСЖ» оценивают в € 9 млн.

Дан-Аксель Загаду Фото: Lars Baron/Getty Images

Джибриль Сидибе, защитник, 30 лет

Сидибе сверкал в «Монако» в сезоне-2016/2017 рядом с Килианом Мбаппе, Фабиньо и Бернарду Силвой. Но, в отличие от звёздных партнёров, шаг наверх так и не сделал. Впоследствии он съездил в аренду в «Эвертон» и вернулся обратно. А этим летом контракт истёк.



В конце августа сообщалось, что Сидибе договорился с обезумевшим новичком АПЛ «Ноттингем Форест». Но переход до сих пор не оформлен. Француза оценивают в € 8 млн.

Сантьяго Ариас, защитник, 30 лет

Помните такого? Ариас долго играл в ПСВ, сверкнул за сборную Колумбии на ЧМ-2018 и перешёл в «Атлетико». Всё шло хорошо, но со временем Санти потерял место в составе и неудачно уехал в аренду в «Байер» (сыграл один матч и выбыл с тяжёлой травмой).



В прошлом сезоне Ариас тоже был в аренде, но в более скромной команде. Он отыграл 12 матчей в Примере за «Гранаду» и вернулся в «Атлетико». А потом остался без клуба. Ариасу всего 30 лет, его оценивают в € 4 млн, но желающих подписать такого футболиста до сих пор не обнаружилось.

Сантьяго Ариас Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Диего Коста, нападающий, 33 года

Самое время пошутить, что Коста на самом деле старше, чем написано в его паспорте. Ну серьёзно, Диего ещё полтора года назад был игроком мадридского «Атлетико», а до этого разрывал АПЛ в составе «Челси». В прошлом году Коста умчал в Бразилию, но продержался в «Атлетико Минейро» всего полсезона. С января 2022-го он без команды.



В середине августа испанские СМИ уверяли, что Диего вот-вот вернётся в игру и подпишет контракт с «Райо Вальекано». Вы видите Косту в матчах этой команды? Мы тоже не видим.

Хуан Мата, полузащитник, 34 года

Мата не нуждается в представлении. Бывшая звезда «Челси» и «Манчестер Юнайтед», чемпион мира и Европы в составе сборной Испании. Летом Хуан отказался от очередного годичного контракта с «МЮ» и стал свободным агентом. Мате уже 34 года, и очевидно, что играть, как в прежние времена, он уже не способен. Но всё равно удивляет, что лето закончилось, а такой игрок сидит без работы.



После ухода Маты из «Юнайтед» сообщалось, что он может продолжить карьеру в МЛС. Логичный ход, но пока о дальнейшей судьбе Хуана ничего точно не известно.

Фабиан Делф, полузащитник, 32 года

Делф известен игрой за «Манчестер Сити», откуда затем ушёл в «Эвертон». В прошлом сезоне Фабиана окончательно сожрали травмы (минус 20 матчей). В итоге бывший полузащитник сборной Англии отыграл всего 11 матчей в АПЛ, а летом покинул клуб и до сих пор сидит без работы. Неужели Делф настолько никому не нужен?

Фабиан Делф Фото: Alex Livesey/Getty Images

Зе Луиш, нападающий, 31 год

Бонус для любителей РПЛ. Зе Луиш брал чемпионство со «Спартаком», уезжал в «Порту» и возвращался в Россию, но уже в «Локомотив». Этой зимой нападающий поехал зарабатывать в Саудовскую Аравию. Долго приключение не продлилось — спустя полгода Зе остался без команды.



Вряд ли в РПЛ в нынешних реалиях найдутся клубы, готовые потянуть контракт сдавшего форварда. Зрелище грустное: из «Спартака» уезжал пиковый Зе Луиш, а сейчас это свободный агент, которого оценивают всего в € 1,5 млн.