Новый лидер «Барсы» прекрасен! Хави не зря ругался с президентом из-за скандальной звезды

Нынешний сезон для «Барселоны» — один из самых важных в XXI веке. Сделана уверенная ставка на Хави, активированы все возможные финансовые рычаги (продажа доходов от телеправ и 50% акций фирмы по созданию творческих продуктов Barca Studios), с помощью которых клуб преодолел кризис и взял нужных тренеру футболистов. Трансферная кампания «Барселоны» выдалась масштабной: клуб пополнили семь футболистов (Кунде, Кессье, Кристенсен, Левандовски, Рафинья, Бельерин, Алонсо). Только на покупки было потрачено € 153 млн, плюс агентские и выплаты игрокам, пришедшим в качестве свободных агентов. Руководство клуба ожидает мощных результатов от вложений.
Одним из главных требований Хави перед стартом сезона было сохранение в команде вингера Усмана Дембеле. В середине прошлого сезона француз хотел покинуть «Барсу», а президент Лапорта не собирался предлагать игроку новый контракт. Всё разрулил Хави, убедивший руководство в важности футболиста. «Дембеле счастлив и очень вовлечён в процессы команды. У меня нет к нему претензий. Всё зависит только от него. Я вижу, что у него высокий уровень. Если он хорошо продолжит работать, то может быть лучшим в мире на своей позиции. Он влияет на результат. Дембеле очень хорош для моего стиля игры», – так, например, тренер давил на руководство через прессу. Параллельно появлялась информация, что Хави видит во французе системообразующего игрока новой «Барселоны»: он даже ругался из-за этого с Лапортой.
Хави
Фото: Alex Caparros/Getty Images
Эпопея с подписанием нового контракта завершилась в июле – клуб подписал с футболистом двухлетнее соглашение. Уверенности в том, что Дембеле начнёт раскрывать свой потенциал, стало больше. Сошлось всё: полное доверие и любовь тренера, взросление футболиста (об этом – ниже), а также решение проблем с контрактом. И, как кажется по началу сезона, Усман наконец начал оправдывать трансфер за € 105 млн.
Уникум, сначала не оправдавший надежд
Почему вообще «Барселона» в своё время заплатила такие деньги за Дембеле? Клуб искал замену Неймару, ушедшему за невероятные € 222 млн в «ПСЖ». Остановились на французском таланте из дортмундской «Боруссии». Сверхбыстрый дриблёр, умеющий отлично работать обеими ногами. Ещё в составе «Ренна» в сезоне-2015/2016 Дембеле стал самым результативным игроком моложе 20 лет не только по Франции, но и по всем топ-5 лигам Европы. В Германии он лишь подтвердил свой статус будущей суперзвезды, набрав 29 (10+19) результативных баллов в первом сезоне. Мир только и говорил о том, что Франция подарила очередного уникума, который и сам не знает, с какой ноги он лучше бьёт.
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Но после перехода в «Барсу» француз только разочаровывал. Частые травмы, постоянные опоздания на тренировки, бытовые проблемы (например, немецкие газеты рассказали, что игрок оставил в ужасном состоянии жильё в Дортмунде после отъезда в Испанию): в первом сезоне Дембеле провёл лишь 17 матчей в Ла Лиге (12 – в старте), забив всего три гола и сделав шесть ассистов. Явно не то, на что рассчитывал клуб, покупая Усмана в качестве наследника Неймара. С момента перехода (2017 года) ситуация становилась лишь хуже, игрок, как казалось, начал относиться легкомысленно к своей карьере.
Сезон-2021/2022 мог стать последним для Дембеле в сине-гранатовой футболке. Но Хави внушил игроку, что он – незаменимая деталь пазла и ему нужно вкалывать, чтобы реализовывать талант именно в Каталонии.
«Без сомнения, Хави стал ключом к тому, что я остался. Я много разговаривал с ним. У меня всё хорошо. Теперь все счастливы».
Вера в Дембеле появилась и у болельщиков – всё из-за его игры во второй части прошедшего сезона. 25-летний игрок сумел набрать 13 (2 гола +11 ассистов) результативных действий весной 2022 года, что напомнило раннюю игру француза. Хави доверял футболисту, вселяя в него уверенность и доказывая на деле, что он рассчитывает на игрока в долгосрочной перспективе. Дембеле же взял на себя роль главного ассистента команды, показав второй результат по голевым передачам в чемпионате за карьеру (13).
Дембеле в сезоне-2022/2023 — топ
Профильная позиция Дембеле – правый вингер, но его универсальность позволяет при необходимости использовать его слева.
Тепловая карта Дембеле
Фото: Instat
Креативность и возможность сыграть на разных позициях делают из Дембеле важного игрока старта нынешней «Барсы» и позволяют выигрывать конкуренцию у купленного из «Лидса» Рафиньи. Также француз ощутимо прибавил во многих важных статистических метриках. Если в прошлом сезоне его средний показатель по голам за матч – 0,09, то в этом он вырос уже до 0,24 (при среднем значении за карьеру 0,34, данные barcacuzz и uderstat). Аналогичная ситуация и с голевыми передачами: 0,6 в прошлом году против 0,95 в этом. По ожидаемым голам тоже рост: с 0,18 в сезоне-2021/2022 до 0,34 в нынешнем. А вот по ожидаемым голевым пасам всё просто стабильно: 0,47 (2021/2022) и 0,46 (2022/2023).
Дембеле стал чаще бить (3,37 удара за игру в прошлом сезоне и 4,52 в этом) при этом процент точных ударов вырос с 19,2 до 36,8. Ещё выросла точность передач – 78,6% против 73,4% в сезоне-2021/2022. И главное: если в прошлом показатель предголевых действий был 0,81, то в этом он вырос до 1,43.
Усман Дембеле
Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images
Сейчас Дембеле – один из лучших игроков на своей позиции в топ-лигах по многим ключевым показателям. В приведённой ниже таблице — важные параметры для игроков атаки (99 — максимально возможный показатель «процентиль» по каждому пункту). Дембеле находится в элите по голевым передачам, пасам под ожидаемые голы, показателю progressive carries (когда игрок с помощью дриблинга приближается к штрафной соперника на расстояние более пяти метров). А также удачным обводкам, предударным действиям, самим ударам по воротам и npxG + xA (ожидаемые голы без учёта пенальти и ожидаемые голевые передачи).
|Статистика
|за 90 минут
|Процентиль
|Голевые передачи
|0,71
|99
|Пас под ожидаемый гол
|0,47
|99
|Продвижение на дриблинге
|14,08
|99
|Удачные обводки
|3,91
|99
|Предударные действия
|5,46
|97
|npxG + xA
|0,67
|95
|Удары по воротам
|3,29
|94
|Попытки отдать пас
|54,64
|91
|Касания в штрафной
|6,54
|91
|Продвигающие передачи
|4,83
|83
Дембеле в настоящий момент входит в символическую сборную Ла Лиги по средней оценке за чемпионат – 7,8 (версия WhoScored). Выше балл только у одноклубника француза — Роберта Левандовского (8,2).
«Я никогда не видел никого талантливее Усмана Дембеле. Я серьёзно. Да, Лео Месси – это что-то нереальное, но после него я не видел игрока талантливее Усмана. Этот парень – особенный. Дембеле ещё больше влияет на игру «Барсы», чем Левандовски. Усман очень хороший парень, мне он нравится – он настоящий талант, и я рад за него».
Хави тоже продолжает нахваливать игрока: «Я никогда не видел игрока со способностями обыгрыша 1 в 1, как у Дембеле. В этом отношении он на одном уровне с Неймаром. Таких игроков не так много. От него очень сложно защищаться».
При этом тренер предоставляет игроку большую свободу действий в атаке, где Дембеле хорош в любой ситуации на поле. Сзади, на позиции правого защитника, обычно действует Рональд Араухо, который может компенсировать уклон француза в нападение. При этом сам Дембеле отрабатывает и в прессинге, не ломая структуру Хави в данном компоненте. К примеру, средний процент успешных прессинг-действий по карьере – 24,4, а в текущем сезоне – 23,4. Не слишком плохо и простительно в контексте того, насколько полезнее он стал в атаке.
Усман Дембеле
Фото: David Ramos/Getty Images
Что ещё повлияло на ренессанс француза
Помимо доверия Хави, чёткой командной структуры, а также стремления «Барсы» играть активно, на карьеру Дембеле повлияло и изменение его отношения к делу.
«Хави много разговаривает со мной на тренировках, даёт много советов, как стать лучше, – признался форвард в недавнем интервью Sport.es. – Он сказал мне, что я очень хороший игрок, но мне нужно улучшить менталитет. У меня есть талант, но я должен много работать на команду. Большое количество травм ранее были результатом того, что я недостаточно усердно работал, когда мне было 20 лет. Если хочешь стать великим игроком – ты должен много работать, одного таланта недостаточно. Раньше я этого не понимал, но теперь вижу, как важно работать и вне поля. Сейчас у меня есть личный тренер, который находится в контакте с штабом «Барсы». Я работаю по утрам, а после тренировки делаю упражнения для укрепления подколенных сухожилий и так далее. Также у нас есть диетолог, она очень помогает всей команде».
Уверенная игра «Барсы» на старте позволяет рассчитывать как на борьбу за победу в испанском чемпионате, так и на выход в решающие раунды Лиги чемпионов. Глубина состава, кажется, должна позволить Хави производить ротацию игроков, но есть уверенность в том, что Дембеле останется ключевой фигурой в «Барсе», если не снизит требования к себе. Вероятно, именно француз будет одним из лидеров нынешней «Барсы» и поведёт за собой клуб к трофеям. Возраст позволяет стать ему лидером команды на долгие годы.
Но даже без статистических показателей Дембеле создаёт классное визуальное впечатление. Чего стоит только эпизод из игры Лиги чемпионов с чешской «Викторией», когда перед третьим голом француз в подкате отобрал мяч, а затем сделал отличный пас на Левандовского. Именно в таких мелочах и проявляется класс игрока. Будем надеяться, что такой по-хорошему злой и уверенный в себе Дембеле теперь с нами надолго.
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