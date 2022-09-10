Новый лидер «Барсы» прекрасен! Хави не зря ругался с президентом из-за скандальной звезды

Нынешний сезон для «Барселоны» — один из самых важных в XXI веке. Сделана уверенная ставка на Хави, активированы все возможные финансовые рычаги (продажа доходов от телеправ и 50% акций фирмы по созданию творческих продуктов Barca Studios), с помощью которых клуб преодолел кризис и взял нужных тренеру футболистов. Трансферная кампания «Барселоны» выдалась масштабной: клуб пополнили семь футболистов (Кунде, Кессье, Кристенсен, Левандовски, Рафинья, Бельерин, Алонсо). Только на покупки было потрачено € 153 млн, плюс агентские и выплаты игрокам, пришедшим в качестве свободных агентов. Руководство клуба ожидает мощных результатов от вложений.

Одним из главных требований Хави перед стартом сезона было сохранение в команде вингера Усмана Дембеле. В середине прошлого сезона француз хотел покинуть «Барсу», а президент Лапорта не собирался предлагать игроку новый контракт. Всё разрулил Хави, убедивший руководство в важности футболиста. «Дембеле счастлив и очень вовлечён в процессы команды. У меня нет к нему претензий. Всё зависит только от него. Я вижу, что у него высокий уровень. Если он хорошо продолжит работать, то может быть лучшим в мире на своей позиции. Он влияет на результат. Дембеле очень хорош для моего стиля игры», – так, например, тренер давил на руководство через прессу. Параллельно появлялась информация, что Хави видит во французе системообразующего игрока новой «Барселоны»: он даже ругался из-за этого с Лапортой.

Хави Фото: Alex Caparros/Getty Images

Эпопея с подписанием нового контракта завершилась в июле – клуб подписал с футболистом двухлетнее соглашение. Уверенности в том, что Дембеле начнёт раскрывать свой потенциал, стало больше. Сошлось всё: полное доверие и любовь тренера, взросление футболиста (об этом – ниже), а также решение проблем с контрактом. И, как кажется по началу сезона, Усман наконец начал оправдывать трансфер за € 105 млн.

Уникум, сначала не оправдавший надежд

Почему вообще «Барселона» в своё время заплатила такие деньги за Дембеле? Клуб искал замену Неймару, ушедшему за невероятные € 222 млн в «ПСЖ». Остановились на французском таланте из дортмундской «Боруссии». Сверхбыстрый дриблёр, умеющий отлично работать обеими ногами. Ещё в составе «Ренна» в сезоне-2015/2016 Дембеле стал самым результативным игроком моложе 20 лет не только по Франции, но и по всем топ-5 лигам Европы. В Германии он лишь подтвердил свой статус будущей суперзвезды, набрав 29 (10+19) результативных баллов в первом сезоне. Мир только и говорил о том, что Франция подарила очередного уникума, который и сам не знает, с какой ноги он лучше бьёт.

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Но после перехода в «Барсу» француз только разочаровывал. Частые травмы, постоянные опоздания на тренировки, бытовые проблемы (например, немецкие газеты рассказали, что игрок оставил в ужасном состоянии жильё в Дортмунде после отъезда в Испанию): в первом сезоне Дембеле провёл лишь 17 матчей в Ла Лиге (12 – в старте), забив всего три гола и сделав шесть ассистов. Явно не то, на что рассчитывал клуб, покупая Усмана в качестве наследника Неймара. С момента перехода (2017 года) ситуация становилась лишь хуже, игрок, как казалось, начал относиться легкомысленно к своей карьере.

Сезон-2021/2022 мог стать последним для Дембеле в сине-гранатовой футболке. Но Хави внушил игроку, что он – незаменимая деталь пазла и ему нужно вкалывать, чтобы реализовывать талант именно в Каталонии.

Усман Дембеле футболист «Барселоны» «Без сомнения, Хави стал ключом к тому, что я остался. Я много разговаривал с ним. У меня всё хорошо. Теперь все счастливы».

Вера в Дембеле появилась и у болельщиков – всё из-за его игры во второй части прошедшего сезона. 25-летний игрок сумел набрать 13 (2 гола +11 ассистов) результативных действий весной 2022 года, что напомнило раннюю игру француза. Хави доверял футболисту, вселяя в него уверенность и доказывая на деле, что он рассчитывает на игрока в долгосрочной перспективе. Дембеле же взял на себя роль главного ассистента команды, показав второй результат по голевым передачам в чемпионате за карьеру (13).

Дембеле в сезоне-2022/2023 — топ

Профильная позиция Дембеле – правый вингер, но его универсальность позволяет при необходимости использовать его слева.

Тепловая карта Дембеле Фото: Instat

Креативность и возможность сыграть на разных позициях делают из Дембеле важного игрока старта нынешней «Барсы» и позволяют выигрывать конкуренцию у купленного из «Лидса» Рафиньи. Также француз ощутимо прибавил во многих важных статистических метриках. Если в прошлом сезоне его средний показатель по голам за матч – 0,09, то в этом он вырос уже до 0,24 (при среднем значении за карьеру 0,34, данные barcacuzz и uderstat). Аналогичная ситуация и с голевыми передачами: 0,6 в прошлом году против 0,95 в этом. По ожидаемым голам тоже рост: с 0,18 в сезоне-2021/2022 до 0,34 в нынешнем. А вот по ожидаемым голевым пасам всё просто стабильно: 0,47 (2021/2022) и 0,46 (2022/2023).

Дембеле стал чаще бить (3,37 удара за игру в прошлом сезоне и 4,52 в этом) при этом процент точных ударов вырос с 19,2 до 36,8. Ещё выросла точность передач – 78,6% против 73,4% в сезоне-2021/2022. И главное: если в прошлом показатель предголевых действий был 0,81, то в этом он вырос до 1,43.

Усман Дембеле Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Сейчас Дембеле – один из лучших игроков на своей позиции в топ-лигах по многим ключевым показателям. В приведённой ниже таблице — важные параметры для игроков атаки (99 — максимально возможный показатель «процентиль» по каждому пункту). Дембеле находится в элите по голевым передачам, пасам под ожидаемые голы, показателю progressive carries (когда игрок с помощью дриблинга приближается к штрафной соперника на расстояние более пяти метров). А также удачным обводкам, предударным действиям, самим ударам по воротам и npxG + xA (ожидаемые голы без учёта пенальти и ожидаемые голевые передачи).

Статистика за 90 минут Процентиль Голевые передачи 0,71 99 Пас под ожидаемый гол 0,47 99 Продвижение на дриблинге 14,08 99 Удачные обводки 3,91 99 Предударные действия 5,46 97 npxG + xA 0,67 95 Удары по воротам 3,29 94 Попытки отдать пас 54,64 91 Касания в штрафной 6,54 91 Продвигающие передачи 4,83 83

Дембеле в настоящий момент входит в символическую сборную Ла Лиги по средней оценке за чемпионат – 7,8 (версия WhoScored). Выше балл только у одноклубника француза — Роберта Левандовского (8,2).

Мартин Брейтуэйт экс-форвард «Барселоны» «Я никогда не видел никого талантливее Усмана Дембеле. Я серьёзно. Да, Лео Месси – это что-то нереальное, но после него я не видел игрока талантливее Усмана. Этот парень – особенный. Дембеле ещё больше влияет на игру «Барсы», чем Левандовски. Усман очень хороший парень, мне он нравится – он настоящий талант, и я рад за него».





Хави тоже продолжает нахваливать игрока: «Я никогда не видел игрока со способностями обыгрыша 1 в 1, как у Дембеле. В этом отношении он на одном уровне с Неймаром. Таких игроков не так много. От него очень сложно защищаться».

При этом тренер предоставляет игроку большую свободу действий в атаке, где Дембеле хорош в любой ситуации на поле. Сзади, на позиции правого защитника, обычно действует Рональд Араухо, который может компенсировать уклон француза в нападение. При этом сам Дембеле отрабатывает и в прессинге, не ломая структуру Хави в данном компоненте. К примеру, средний процент успешных прессинг-действий по карьере – 24,4, а в текущем сезоне – 23,4. Не слишком плохо и простительно в контексте того, насколько полезнее он стал в атаке.

Усман Дембеле Фото: David Ramos/Getty Images

Что ещё повлияло на ренессанс француза

Помимо доверия Хави, чёткой командной структуры, а также стремления «Барсы» играть активно, на карьеру Дембеле повлияло и изменение его отношения к делу.

«Хави много разговаривает со мной на тренировках, даёт много советов, как стать лучше, – признался форвард в недавнем интервью Sport.es. – Он сказал мне, что я очень хороший игрок, но мне нужно улучшить менталитет. У меня есть талант, но я должен много работать на команду. Большое количество травм ранее были результатом того, что я недостаточно усердно работал, когда мне было 20 лет. Если хочешь стать великим игроком – ты должен много работать, одного таланта недостаточно. Раньше я этого не понимал, но теперь вижу, как важно работать и вне поля. Сейчас у меня есть личный тренер, который находится в контакте с штабом «Барсы». Я работаю по утрам, а после тренировки делаю упражнения для укрепления подколенных сухожилий и так далее. Также у нас есть диетолог, она очень помогает всей команде».

Уверенная игра «Барсы» на старте позволяет рассчитывать как на борьбу за победу в испанском чемпионате, так и на выход в решающие раунды Лиги чемпионов. Глубина состава, кажется, должна позволить Хави производить ротацию игроков, но есть уверенность в том, что Дембеле останется ключевой фигурой в «Барсе», если не снизит требования к себе. Вероятно, именно француз будет одним из лидеров нынешней «Барсы» и поведёт за собой клуб к трофеям. Возраст позволяет стать ему лидером команды на долгие годы.

Но даже без статистических показателей Дембеле создаёт классное визуальное впечатление. Чего стоит только эпизод из игры Лиги чемпионов с чешской «Викторией», когда перед третьим голом француз в подкате отобрал мяч, а затем сделал отличный пас на Левандовского. Именно в таких мелочах и проявляется класс игрока. Будем надеяться, что такой по-хорошему злой и уверенный в себе Дембеле теперь с нами надолго.