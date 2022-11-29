«Мы сделали больше за 90 минут, чем политики за 20 лет». Как Иран и США сыграли на ЧМ-1998

Сегодня, 29 ноября, на чемпионате мире 2022 года в Катаре состоится один из самых ожидаемых матчей группового этапа: в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» встретятся сборные США и Ирана. Игра привлекает внимание не раскладами в таблице и футбольным бэкграундом, а многолетним конфликтом двух государств.

С середины XX века Иран дружил с западными государствами

Эта история берёт своё начало в 1953 году. Спецслужбы США и Великобритании помогли иранским вооружённым силам свергнуть премьер-министра Мохаммеда Моссадыка. Это произошло после национализации экс-министром принадлежащей британцам англо-персидской нефтяной компании, сегодня известной как BP (British Petroleum). Лондон ввёл нефтяное эмбарго в отношении Ирана. В результате переворота к власти вернулась дружественная Западу монархия во главе с шахом Мохаммадом Резой Пехлеви.

До 1979 года Иран вёл тесное сотрудничество с крупнейшими западными странами. В 1954 году было заключено соглашение, вследствие которого американским, британским и французским нефтяным компаниям отошло 40% иранской нефтяной промышленности на двадцать пять лет. В 1957 году Иран и США подписали соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики. А в 1960 году была создана ОПЕК (Организация стран-экспортёров нефти), куда также вошли Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. К 1970-м роль организации значительно возросла, она стала влиять и на западные экономики. Это сделало Иран ещё более важным союзником США.

Логотип ОПЕК Фото: Majid Saeedi/Getty Images

Экономическое благополучие Ирана происходило на фоне ужесточения политического режима. Пехлеви либерализовал некоторые сферы жизни (например, дал женщинам избирательные права и ввёл бесплатное высшее образование), но концентрировал всё больше власти в своих руках, усиливая роль спецслужб и борясь с оппозицией.

Пехлеви терял доверие не только демократических слоёв населения, но и традиционных исламских фундаменталистов. Их не устраивало, что Иран превращается в светское государство, где религия теряет былое влияние. Лидером протеста стал имам Рухолла Хомейни, который много лет критиковал Пехлеви, за что даже был выслан за границу в 1964 году. Он вернулся в Иран только в 1979 году, когда в стране началась Исламская революция.

Исламская революция 1979 года изменила Иран

Миллионы иранцев вышли на улицы в знак протеста против шахского режима, который они считали коррумпированным и нелегитимным. Светские протестующие выступали против авторитаризма, а протестующие-исламисты – против его программы модернизации государства. В январе 1979 года Пехлеви убежал из страны, а уже в апреле аятолла Хомейни провозгласил Иран Исламской Республикой, став верховным лидером государства.

Начало американо-иранского конфликта

Проблемы между Ираном и США возникли в связи с захватом 52 американцев у посольства Соединённых Штатов в Тегеране в ноябре 1979 года. Вашингтон разорвал дипломатические связи с азиатским государством, ввёл санкции в отношении импорта иранской нефти и заморозил активы. Через 1,5 года заложники были освобождены в соответствии с Алжирскими соглашениями, которые подписали всего через несколько минут после инаугурации нового американского президента Рональда Рейгана. В рамках договорённостей США обещали не вмешиваться в иранскую политику, но отношения уже были разорваны.

На протяжении более 40 лет американо-иранские отношения находятся в кризисе: США помогали Ираку в ирано-иракской войне, а также антииранской коалиции в войне в Персидском заливе, постоянно усиливали санкции, а Джордж Буш в 2002 году включил Иран в «ось зла» наряду с Ираком и КНДР.

Джордж Буш-младший Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Надежда на изменения появилась в 2015 году, когда Иран, группа «5+1» (США, Китай, Россия, Франция, Германия, Великобритания) и остальные страны Европейского Союза достигли соглашения по ядерной программе Ирана, получившего название «Совместный всеобъемлющий план действий». В обмен на снятие санкций Иран согласился на ряд шагов, предупреждающих развитие ядерной программы.

События в отношении стран в последние годы

В 2019 году экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страна выйдет из договора и развернёт санкционную кампанию, чтобы оказать «максимальное давление» на Иран, вследствие чего государство возобновило ядерную программу. Резонансным событием стало убийство американцами иранского военного командира Касема Сулеймани в январе 2020 года. В ответ Иран обещал отомстить и объявил, что больше не будет соблюдать ограничения по ядерной сделке. Позже Иран атаковал американские базы в Ираке, не скрывая, что это – акт возмездия, а также по ошибке сбил украинский пассажирский самолёт.



В настоящий момент США поддерживают проходящие в Иране антиправительственные протесты. Администрация Джо Байдена ввела санкции в отношении организаций, причастных к репрессиям, и помогает технологическим компаниям, чтобы иранцы имели доступ в интернет. Белый дом заявляет, что переговоры по ядерной программе остановились на неопределённый срок из-за протестов и явной поддержки Ираном геополитических действий России.

Иран и США провели памятный матч на ЧМ-1998

Несмотря на многолетнюю экономическую изоляцию, Иран спокойно принимает участие в футбольных чемпионатах мира, в том числе играя со сборной США. Единственный случай, когда команды провели очный матч на ЧМ, случился в 1998 году. Встреча стала одной из самых обсуждаемых и ожидаемых на том турнире.



Согласно правилам ФИФА, в каждом матче чемпионата мира сборные классифицируются как «команда A» и «команда B». Командой B в этой игре стал Иран, им было нужно подойти к команде A для рукопожатия перед матчем. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал чёткий приказ, что иранская команда не должна идти навстречу американцам. Мехрдад Масуди, один из медиаофицеров ФИФА, провёл переговоры с командой США, и в результате американцы первые пошли навстречу иранцам для рукопожатия.

Во время церемонии перед игрой иранские игроки подарили американским футболистам белые розы как символ мира. В итоге Иран одержал историческую для себя победу, ставшую для них первой на чемпионатах мира. На 40-й минуте счёт открыл полузащитник Хамид Эстили, а на 84-й минуте Мехди Махдавикия удвоил преимущество азиатской команды. США через три минуты отыграли один мяч, но Иран отстоял победу.

Матч Ирана и США Фото: Jerome Prevost/Getty Images

По словам Мехрдада Масуди, после исторической победы «люди танцевали на улицах Тегерана». Матч оказал глубокое влияние на карьеру американца иранского происхождения – Афшина Готби, работавшего в составе технического персонала сборной США. Этот матч убедил его стать футбольным тренером, и в конечном итоге он возглавил команду Ирана (2009-2011 годы), став первым американцем, который тренировал иранскую сборную.

Джефф Агус бывший защитник сборной США «За 90 минут мы сделали больше, чем политики за 20 лет».

Также матч стал особенным для тренера сборной Ирана – Джалаля Талеби. В 1983 году он переехал именно в США, когда на родине власти на некоторое время объявили запрет на футбол. Через 15 лет специалист вернулся на родину и за несколько недель до ЧМ-1998 возглавил национальную команду, сменив хорвата Томислава Ивича.

По итогам группового этапа обе команды не прошли в плей-офф: Иран занял третье место в группе, США – четвёртое, так и не набрав очков. Иранцы уступили Германии (0:2) и Югославии (0:1), американцы также проиграли немцам (0:2) и югославам (0:1). Однако иранцы остались удовлетворены выступлением на турнире.

Скандал перед предстоящим матчем в Катаре

Перед матчем 3-го тура пресс-служба сборной США опубликовала флаг Ирана без эмблемы Исламской Республики, мотивируя это «поддержкой женщин в Иране, борющихся за базовые права человека». Главный тренер американской команды Грегг Берхалтер уже принёс извинения в связи с инцидентом: «Игроки и персонал понятия не имели, что выпускает наша пресс-служба в соцсетях. Иногда эти вещи находятся вне вашего контроля. Мы можем только извиниться от имени игроков и персонала. Наши мысли с иранским народом, но мы должны полностью сосредоточиться на матче [с Ираном]».

Игра между Ираном и США станет решающей для обеих команд с точки зрения турнирных перспектив на ЧМ-2022: победа гарантированно выведёт триумфатора в следующую стадию. Будем надеяться, что игроки подарят невероятный по содержанию и накалу матч, главную роль в котором сыграет спортивная, а не политическая составляющая.