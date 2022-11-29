«Мы сделали больше за 90 минут, чем политики за 20 лет». Как Иран и США сыграли на ЧМ-1998

Сегодня, 29 ноября, на чемпионате мире 2022 года в Катаре состоится один из самых ожидаемых матчей группового этапа: в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» встретятся сборные США и Ирана. Игра привлекает внимание не раскладами в таблице и футбольным бэкграундом, а многолетним конфликтом двух государств.
С середины XX века Иран дружил с западными государствами
Эта история берёт своё начало в 1953 году. Спецслужбы США и Великобритании помогли иранским вооружённым силам свергнуть премьер-министра Мохаммеда Моссадыка. Это произошло после национализации экс-министром принадлежащей британцам англо-персидской нефтяной компании, сегодня известной как BP (British Petroleum). Лондон ввёл нефтяное эмбарго в отношении Ирана. В результате переворота к власти вернулась дружественная Западу монархия во главе с шахом Мохаммадом Резой Пехлеви.
До 1979 года Иран вёл тесное сотрудничество с крупнейшими западными странами. В 1954 году было заключено соглашение, вследствие которого американским, британским и французским нефтяным компаниям отошло 40% иранской нефтяной промышленности на двадцать пять лет. В 1957 году Иран и США подписали соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики. А в 1960 году была создана ОПЕК (Организация стран-экспортёров нефти), куда также вошли Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. К 1970-м роль организации значительно возросла, она стала влиять и на западные экономики. Это сделало Иран ещё более важным союзником США.
Логотип ОПЕК
Фото: Majid Saeedi/Getty Images
Экономическое благополучие Ирана происходило на фоне ужесточения политического режима. Пехлеви либерализовал некоторые сферы жизни (например, дал женщинам избирательные права и ввёл бесплатное высшее образование), но концентрировал всё больше власти в своих руках, усиливая роль спецслужб и борясь с оппозицией.
Пехлеви терял доверие не только демократических слоёв населения, но и традиционных исламских фундаменталистов. Их не устраивало, что Иран превращается в светское государство, где религия теряет былое влияние. Лидером протеста стал имам Рухолла Хомейни, который много лет критиковал Пехлеви, за что даже был выслан за границу в 1964 году. Он вернулся в Иран только в 1979 году, когда в стране началась Исламская революция.
Исламская революция 1979 года изменила Иран
Миллионы иранцев вышли на улицы в знак протеста против шахского режима, который они считали коррумпированным и нелегитимным. Светские протестующие выступали против авторитаризма, а протестующие-исламисты – против его программы модернизации государства. В январе 1979 года Пехлеви убежал из страны, а уже в апреле аятолла Хомейни провозгласил Иран Исламской Республикой, став верховным лидером государства.
Начало американо-иранского конфликта
Проблемы между Ираном и США возникли в связи с захватом 52 американцев у посольства Соединённых Штатов в Тегеране в ноябре 1979 года. Вашингтон разорвал дипломатические связи с азиатским государством, ввёл санкции в отношении импорта иранской нефти и заморозил активы. Через 1,5 года заложники были освобождены в соответствии с Алжирскими соглашениями, которые подписали всего через несколько минут после инаугурации нового американского президента Рональда Рейгана. В рамках договорённостей США обещали не вмешиваться в иранскую политику, но отношения уже были разорваны.
На протяжении более 40 лет американо-иранские отношения находятся в кризисе: США помогали Ираку в ирано-иракской войне, а также антииранской коалиции в войне в Персидском заливе, постоянно усиливали санкции, а Джордж Буш в 2002 году включил Иран в «ось зла» наряду с Ираком и КНДР.
Джордж Буш-младший
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images
Надежда на изменения появилась в 2015 году, когда Иран, группа «5+1» (США, Китай, Россия, Франция, Германия, Великобритания) и остальные страны Европейского Союза достигли соглашения по ядерной программе Ирана, получившего название «Совместный всеобъемлющий план действий». В обмен на снятие санкций Иран согласился на ряд шагов, предупреждающих развитие ядерной программы.
События в отношении стран в последние годы
В 2019 году экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страна выйдет из договора и развернёт санкционную кампанию, чтобы оказать «максимальное давление» на Иран, вследствие чего государство возобновило ядерную программу. Резонансным событием стало убийство американцами иранского военного командира Касема Сулеймани в январе 2020 года. В ответ Иран обещал отомстить и объявил, что больше не будет соблюдать ограничения по ядерной сделке. Позже Иран атаковал американские базы в Ираке, не скрывая, что это – акт возмездия, а также по ошибке сбил украинский пассажирский самолёт.
В настоящий момент США поддерживают проходящие в Иране антиправительственные протесты. Администрация Джо Байдена ввела санкции в отношении организаций, причастных к репрессиям, и помогает технологическим компаниям, чтобы иранцы имели доступ в интернет. Белый дом заявляет, что переговоры по ядерной программе остановились на неопределённый срок из-за протестов и явной поддержки Ираном геополитических действий России.
Иран и США провели памятный матч на ЧМ-1998
Несмотря на многолетнюю экономическую изоляцию, Иран спокойно принимает участие в футбольных чемпионатах мира, в том числе играя со сборной США. Единственный случай, когда команды провели очный матч на ЧМ, случился в 1998 году. Встреча стала одной из самых обсуждаемых и ожидаемых на том турнире.
Согласно правилам ФИФА, в каждом матче чемпионата мира сборные классифицируются как «команда A» и «команда B». Командой B в этой игре стал Иран, им было нужно подойти к команде A для рукопожатия перед матчем. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал чёткий приказ, что иранская команда не должна идти навстречу американцам. Мехрдад Масуди, один из медиаофицеров ФИФА, провёл переговоры с командой США, и в результате американцы первые пошли навстречу иранцам для рукопожатия.
Во время церемонии перед игрой иранские игроки подарили американским футболистам белые розы как символ мира. В итоге Иран одержал историческую для себя победу, ставшую для них первой на чемпионатах мира. На 40-й минуте счёт открыл полузащитник Хамид Эстили, а на 84-й минуте Мехди Махдавикия удвоил преимущество азиатской команды. США через три минуты отыграли один мяч, но Иран отстоял победу.
Матч Ирана и США
Фото: Jerome Prevost/Getty Images
По словам Мехрдада Масуди, после исторической победы «люди танцевали на улицах Тегерана». Матч оказал глубокое влияние на карьеру американца иранского происхождения – Афшина Готби, работавшего в составе технического персонала сборной США. Этот матч убедил его стать футбольным тренером, и в конечном итоге он возглавил команду Ирана (2009-2011 годы), став первым американцем, который тренировал иранскую сборную.
«За 90 минут мы сделали больше, чем политики за 20 лет».
Также матч стал особенным для тренера сборной Ирана – Джалаля Талеби. В 1983 году он переехал именно в США, когда на родине власти на некоторое время объявили запрет на футбол. Через 15 лет специалист вернулся на родину и за несколько недель до ЧМ-1998 возглавил национальную команду, сменив хорвата Томислава Ивича.
По итогам группового этапа обе команды не прошли в плей-офф: Иран занял третье место в группе, США – четвёртое, так и не набрав очков. Иранцы уступили Германии (0:2) и Югославии (0:1), американцы также проиграли немцам (0:2) и югославам (0:1). Однако иранцы остались удовлетворены выступлением на турнире.
Скандал перед предстоящим матчем в Катаре
Перед матчем 3-го тура пресс-служба сборной США опубликовала флаг Ирана без эмблемы Исламской Республики, мотивируя это «поддержкой женщин в Иране, борющихся за базовые права человека». Главный тренер американской команды Грегг Берхалтер уже принёс извинения в связи с инцидентом: «Игроки и персонал понятия не имели, что выпускает наша пресс-служба в соцсетях. Иногда эти вещи находятся вне вашего контроля. Мы можем только извиниться от имени игроков и персонала. Наши мысли с иранским народом, но мы должны полностью сосредоточиться на матче [с Ираном]».
Игра между Ираном и США станет решающей для обеих команд с точки зрения турнирных перспектив на ЧМ-2022: победа гарантированно выведёт триумфатора в следующую стадию. Будем надеяться, что игроки подарят невероятный по содержанию и накалу матч, главную роль в котором сыграет спортивная, а не политическая составляющая.
- 29 ноября 2022
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