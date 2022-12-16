«Меня считают предателем». Как сложилась судьба автора самого быстрого гола в истории ЧМ

Сборная Турции всего лишь дважды пробивалась в финальную стадию чемпионатов мира. В 1954 году команда не вышла из группы, а в 2002-м добралась до бронзовых медалей. 20 лет назад капитаном той самой «бронзовой сборной» был нападающий Хакан Шукюр, ставший рекордсменом чемпионатов мира.

Как Турция добралась до матча за третье место

На групповом этапе команду Шенола Гюнеша ждали встречи с Бразилией, Коста-Рикой и Китаем. Стартовали турки с поражения — обидно уступили южноамериканцам (1:2). Хасан Шаш вывел номинальных гостей вперёд в добавленное к первому тайму время, но бразильцы отыгрались уже спустя пять минут после перерыва.

Шенол Гюнеш Фото: Martin Rose/Getty Images

В концовке матча откровенно начудил корейский арбитр Ким Йон-Джу. На 86-й минуте он справедливо удалил турецкого защитника Алпая Озалана, однако ошибочно назначил пенальти в ворота европейцев. Как показали повторы, нарушение было за пределами штрафной площади. Ривалдо реализовал 11-метровый удар и принёс победу своей команде. А уже в добавленное время бразилец отметился симуляцией. Хакан Унсал пнул мяч и попал в ногу Ривалдо, который готовился выполнять угловой. Бразилец упал на газон, схватился за лицо и изобразил страшные муки. Арбитр показал Унсалу вторую жёлтую карточку, и турки заканчивали матч вдевятером.

«Мы взяли под контроль игру, но не смогли контролировать судью», — заявил с раздражением после матча Гюнеш. Корейский арбитр больше не работал на Кубке мира, а Ривалдо оштрафовали на £ 5 тыс. Как бы там ни было, сборная Турции доказала, что способна играть на равных с одним из фаворитов турнира.

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Через шесть дней турок ждал очень важный матч с Коста-Рикой. Поражение в этой игре означало бы для команды Гюнеша досрочный вылет с турнира. Первая половина получилась крайне осторожной, а в начале второго тайма европейцы всё-таки вышли вперёд. Первый удар Эмре Белезоглу защитники заблокировали, но со вторым уже не справился никто. Правда, победить не удалось: соперник ушёл от поражения за четыре минуты до окончания основного времени.

В заключительном туре Турция без особых проблем разобралась с откровенно слабым Китаем (3:0) и вышла из группы со второго места. Команда Гюнеша опередила Коста-Рику лишь по лучшей разнице мячей. В 1/8 финала турки выбили с турнира японцев, принимавших чемпионат мира вместе с Южной Кореей. Европейцы забили единственный гол на 12-й минуте и удержали победный счёт до финального свистка.

В четвертьфинале турки одолели неуступчивую сборную Сенегала (1:0, д.в.). Основное время завершилось без голов, а на 94-й минуте «золотой гол» в составе команды Гюнеша оформил Ильхан Мансыз. В полуфинале Турция во второй раз на турнире встречалась с Бразилией и снова проиграла, но на этот раз со счётом 0:1. Единственный мяч в начале второго тайма забил феноменальный Роналдо.

Сборная Турции празднует выход в полуфинал ЧМ-2002 Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Шукюр забил всего один мяч на ЧМ-2002, но вошёл в историю

31-летний нападающий Хакан Шукюр приехал на турнир в статусе главной звезды сборной Турции. Он провёл все матчи с капитанской повязкой, однако в первых шести играх на турнире не забил ни одного мяча. Ужасная статистика для нападающего! В Турции не стеснялись критиковать опытного футболиста, поскольку ждали от него совсем других показателей.

После второго поражения от Бразилии турецкую команду ждал матч за третье место со сборной Южной Кореи, которую тренировал Гус Хиддинк. На групповом этапе азиатские футболисты обыграли Польшу (2:0) и Португалию (1:0), а также разделили очки с американцами (1:1). В плей-офф корейцы отправили домой Италию (2:1, д.в) и Испанию (0:0, пен. 5:3), хотя не обошлось без спорных судейских решений в пользу хозяев ЧМ-2022.

Турция — бронзовый призёр ЧМ-2002. Хакан Шукюр — крайний справа в верхнем ряду Фото: Martin Rose/Getty Images

Шукюр забил всего один мяч на ЧМ, но сделал это так, что о нём вспоминают до сих пор. Турку потребовалось всего 11 секунд — так быстро на чемпионатах мира не забивали ни до, ни после него. Любопытно, что изначально мяч с центра поля разыграли корейцы. Пока азиатский защитник думал, куда отдать передачу, на него налетели два турецких форварда. Мансыз спровоцировал потерю, а Шукюр подхватил мяч и с левой ноги пробил низом мимо вратаря.

«Я немного запоздал с первым голом на турнире, — скажет после матча рекордсмен. — Пришлось ждать до конца чемпионата. Были матчи, в которых удача отворачивалась от меня, но сегодня всё прошло хорошо. Здорово, что мы дали болельщикам отличный повод для радости. Они этого заслуживают».

К голу Шукюр добавил ещё две результативные передачи на Мансыза, оформившего дубль. Турция победила со счётом 3:2 и впервые в истории завоевала медали чемпионата мира. На азиатском турнире она проиграла только Бразилии – правда, два раза. С того момента сборная Турции ни разу не отбиралась на чемпионаты мира.

Хакан Шукюр (в белом) и кореец Ю Сан Чхоль Фото: Ben Radford/Getty Images

Как сложилась судьба Шукюра после завершения карьеры

Попрощавшись с футболом, Хакан попробовал свои силы в политике. Он вступил в правящую партию и был в неплохих отношениях с будущим президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Через пару лет Шукюр ушёл из партии и стал независимым политиком. Когда в Турции начался государственный переворот, экс-футболисту пришлось бежать из страны. Хакана обвинили в соучастии, ему грозил тюремный срок.

«У меня ничего не осталось, — говорил Шукюр. — Эрдоган забрал всё: право на свободу, право на работу и свободу слова. Кажется, никто не может объяснить, какова была моя роль в этом перевороте. На родине меня считают предателем, но это не так. Никогда не делал ничего противозаконного. Я не предатель и не террорист. Могу быть врагом этого правительства, но не государства или турецкого народа. Я люблю свою страну.

После конфликта с Эрдоганом мне стали поступать угрозы. Неизвестные атаковали магазин моей жены, детей притесняли, отца посадили в тюрьму, а все мои активы конфисковали. По этой причине я принял решение уехать в США».

Изначально Шукюр открыл кофейню в Калифорнии, однако туда по-прежнему приходили странные люди и угрожали. С этим бизнесом пришлось завязать. По словам Хакана, он устроился водителем такси. А ещё продавал книги. Позднее Шукюр открыл свой канал на YouTube, где освещает футбольные новости и периодически обсуждает политическую ситуацию в Турции. Он надеется, что рано или поздно всё-таки вернётся на родину.

Хакан Шукюр работал таксистом в США Фото: Из личного архива Хакана Шукюра

А пока даже упоминание фамилии бывшего игрока вызывает недовольство у турецких властей. Комментатор Альпер Бакирджигил во время матча ЧМ-2022 Марокко — Канада (2:1) напомнил, что именно Шукюр стал автором самого быстрого гола в истории планетарных первенств. В перерыве журналиста отстранили от работы, а затем и вовсе уволили.

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