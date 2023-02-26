«Бавария» растоптала главную сказку сезона. Хвалёную защиту из Берлина просто «отвозили»

Бундеслига нечасто радует нас настоящей интригой в чемпионской гонке, но в этом сезоне сюжет складывается действительно интересный. К 22-му туру «Бавария» подходила в плотной тройке с «Унионом» и дортмундской «Боруссией». Как раз с первыми ей и предстояло сыграть. И чуда не случилось.

«Бавария» сразу после стартового свистка начала задавливать «Унион». Первый голевой момент случился на пятой минуте: Эрик-Максим Шупо-Мотинг открылся под тонкий пас в штрафной, обвёл вратаря, выдержал паузу и отдал в центр. Забивать должен был Томас Мюллер, но запутался в ногах и всё запорол.

«Бавария» продолжала давить, но одной из помех была погода — перед матчем начался мощный снегопад, и мяч ходил по газону медленнее, чем обычно. Яркий пример — момент у Джамала Мусиалы, который мог бить из отличной позиции с линии штрафной, а вместо этого неловко ковырнул мяч.

«Бавария» — «Унион» — 3:0 Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Унион», который большую часть времени оборонялся, выбрался в первую полноценную атаку на 15-й минуте. Правда, она ничем не закончилась, а «Бавария» сразу провела быстрый ответный выпад. Такой сценарий стал характерным для всей игры. В позиционных же атаках «Бавария» в основном использовала две опции: забросы Йозуа Киммиха в полуфланг под рывки вингеров и дриблинг Мусиалы. У второго, такое ощущение, была полная свобода впереди, но порой проявлялся побочный эффект: создавалось ощущение, что полузащитник передерживает мяч.

К получасу игры у «Баварии» установился мощный показатель — 68 процентов владения мячом. А вскоре пришёл и гол: Шупо-Мотинг после подачи перевисел соперников и пробил в противоход вратарю. Для нападающего, неожиданно для многих ставшего полноценной заменой Роберту Левандовскому, это уже девятый мяч в этом сезоне Бундеслиги.

Гол Шупо-Мотинга оказался для «Униона» только началом. Уже спустя девять минут отличился Кингсли Коман, причём гости на этот раз откровенно провалились в обороне. Француз после отыгрыша с Мюллером убежал на ворота практически с центра поля, обежал вратаря и закатил в пустые.

Счёт 2:0 был чем-то вроде приговора для «Униона». Команде нужно было идти в атаку, но каждая такая попытка могла обернуться ответом «Баварии», у которой кадровый ресурс гораздо мощнее. Катастрофическим положение гостей стало в концовке тайма: Мюллер оформил второй ассист, а Мусиала замкнул его прострел.

Снегопад, кстати, прекратился ещё к середине первого тайма, но вернулся в начале второго. На этот раз «Баварии» он не помешал. Команда Юлиана Нагельсмана продолжала создавать моменты и могла забивать четвёртый ещё до 50-й минуты.

«Униону» в условиях такого мощного давления оставалось надеяться только на свою реализацию. Но проблемы были и с ней. Что в первом, что во втором тайме гости упускали редкие моменты. Да и активно атаковать у «Униона» не было никакой возможности, потому что большую часть времени приходилось отбиваться от неугомонной «Баварии».

За полчаса до конца матча главный тренер «Униона» Урс Фишер обновил атаку и выпустил двоих свежих нападающих — Джейми Левелинга и Кевина Бехренса. На игру это практически никак не повлияло, потому что до форвардов мяч элементарно не доходил. Зато доходил до вышедших у «Баварии» Садио Мане и Сержа Гнабри, благодаря которым доминирование хозяев только увеличилось. Помимо моментов, они добавили контрпрессинга, из-за чего «Унион» с трудом пересекал центральную линию.

Альфонсо Дэвис и Эрик Шупо-Мотинг Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Одна из главных причин, почему «Бавария» никак не могла забить четвёртый, — героизм голкипера «Униона» Фредерика Рённова. Удар Мюллера с нескольких метров он каким-то чудом отбил головой, а в случае с выходом Альфонсо Дэвиса грамотно расположился и не дал мячу залететь в ворота.

Когда стало понятно, что своими силами «Унион» не забьёт, «Бавария» пришла на помощь. Лерой Зане отдал ужасный пас на Яна Зоммера, и нападающий перехватил мяч. «Унион» не реализовал и этот момент, но зато немного вдохновился и на время стал смелее идти вперёд. Правда, забить гостям так и не удалось.

Расклад сил в этой паре был понятен изначально, но надежда на чудо всё же была. «Унион» в этом сезоне творит чудеса и перед матчем в Мюнхене занимал третье место в Бундеслиге при равенстве очков, а по пропущенным мячам уступал фавориту всего на три — 24 против 21. Теперь «Бавария» снова первая (у дортмундской «Боруссии» столько же очков — 46).