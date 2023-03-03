Сегодня возвращается РПЛ! События в клубах за несколько месяцев, которые вы могли упустить

Российская Премьер-лига возвращается спустя несколько месяцев – матчей в чемпионате не было с середины ноября, и за это время в клубах успело многое произойти. Собрали самые яркие новости обо всех командах РПЛ за эти несколько месяцев: трансферы, события и значимые моменты.

«Зенит»

Потерял капитана. После чемпионата мира «Зенит» покинул Деян Ловрен – хорват ушёл в «Лион». И это после того, как генеральный директор клуба Александр Медведев заявил, что с футболистом ведут переговоры о продлении контракта.

Сыграл товарищеский матч в Иране. О подобном желании клуба Семак говорил ещё в ноябре после товарищеской встречи с «Црвеной Звездой». В итоге всё состоялось: во время сборов «Зенит» слетал в Иран и сыграл с «Сепаханом», которому проиграл 0:2. На трибунах были болельщицы из России, что не всем понравилось в Иране, где девушкам запрещено ходить на футбол.

Купил очередного бразильца. Игроком «Зенита» стал защитник Роберт Ренан. А вот вратарь Иван Куарежма и нападающий Юри Алберто клуб покинули. Летом приедет ещё один: «Зенит» приобрел права на 16-летнего Педро, который сейчас выступает за «Коринтианс».

Чуть не отправил Малкома в «ПСЖ». Но потом тот получил российское гражданство. История с переговорами с парижским клубом получилась громкой: «ПСЖ» хотел оформить арендное соглашение, но сделка сорвалась. А спустя некоторое время Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

Стал участником расистского скандала. В Ульяновске на матче Кубка России с местной «Волгой» болельщик кинул банан в Вендела. Нарушителя обещали найти и наказать.

«Спартак»

Оставил Промеса в России и провёл сборы без него. Главная звезда «Спартака», по сообщениям клуба, попросил руководство разрешения готовиться к возобновлению сезона по индивидуальной программе в России «в связи с личными обстоятельствами». В футбольных кругах считают, что это связано с уголовным преследованием в Нидерландах: если бы Промес оказался в ОАЭ или в Турции, его могли бы экстрадировать.

Взял трофей. Зимний кубок РПЛ! Правда, Роман Зобнин сказал, что победа в этом турнире для «Спартака» «ничего не значит».

«Спартак» выиграл Зимний кубок РПЛ Фото: spartak.com

Получил отказ от болгарского клуба. «Левски» отказался играть товарищеский матч со «Спартаком» из-за давления болельщиков. За это клуб был обязан выплатить команде Абаскаля денежную компенсацию – 767 тысяч рублей.

Продлил контракт с Гильермо Абаскалем. Новое соглашение подписали до лета 2025 года.

Гильермо Абаскаль главный тренер «Спартака» «У нас сейчас новое руководство в клубе. И оно оценило нашу работу. Я чувствую большое доверие. И мы стараемся ответить тем же самым, работая максимально усердно. Понятно, что мы только строим команду. Стараемся, чтобы все идеи, всё то, что находится внутри этого большого проекта, чтобы все причастные — все чувствовали общее дело и понимали зону своей ответственности. Не могу сказать, что начинается какой-то новый период. Это скорее подтверждение того, что мы идём правильной дорогой».

Усилился легионерами. В «Спартак» перешли два защитника – Алексис Дуарте и Томаш Тавареш.

«Ростов»

Никого не купил этой зимой. И в целом как-то скучно жил – особых новостей (кроме уже привычной информации о временной задержке зарплаты и участия в товарищеском турнире) от команды не было.

Валерий Карпин Фото: fc-rostov.ru

«Динамо»

Было близко к продаже Захаряна. Арсен чуть было не уехал в «Галатасарай», но трансфер сорвался. Игрок объяснил, что отказался по личным причинам, СМИ сообщали, что на решении настоял отец, который чуть ли не запретил сыну переезжать в Турцию. Правда, потом всё опроверг.

Привлекло к медийной активности фигуристку Евгению Медведеву. Женя была на сборах клуба в Абу-Даби, где записывала «Футбольное катание» – серию интервью с футболистами.

Фигуристка Евгения Медведева на сборах «Динамо» в Абу-Даби Фото: fcdynamo.ru

Подписало рекордное соглашение с букмекером. Новый титульный спонсор клуба – BetBoom. Клуб сообщил, что контракт подписан на 3,5 года, а его сумма превышает 3,5 млрд рублей, что делает соглашение рекордным для российского футбола.

ЦСКА

Был заинтересован в трансфере Радамеля Фалькао. В феврале журналист Иван Карпов сообщил, что Фалькао может перейти в ЦСКА на правах аренды – он даже созванивался с Хорхе Карраскалем и выразил готовность переехать в Москву. Но юристы Радамеля посоветовали отказаться от предложения из России.

Акинфеев провёл 350-й «сухой» матч в карьере. Голкипер ЦСКА отыграл «на ноль» в первом кубковом матче с «Краснодаром», что позволило ему преодолеть эту отметку.

«Ахмат»

Отказался продавать Мохамеда Конате. Нападающего хотела приобрести «Црвена Звезда», но грозненский клуб отказался – руководителей не устроило предложение сербов.

Закупился легионерами. В Грозный переехали босниец Милош Шатара, черногорец Заим Диванович и ивуарийский вингер Нене Гбамбле.

«Оренбург»

Продали Сычевого (Писарского). И рассказали, что заработали на его трансфере в «Крылья Советов» в 20 раз больше, чем заплатили за него сами.

Владимир Сычевой (Писарский) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Краснодар»

Назначил нового главного тренера. 4 января к работе приступил сербский специалист Владимир Ивич, контракт с ним был подписан на два года.

Владимир Ивич Фото: fckrasnodar.ru

Получил интерес к Сперцяну. C24 сообщал, что игрока просматривают скауты ПСВ, а также о намерении клуба заполучить футболиста летом. Но сам Сперцян говорил, что мечтает начать и закончить в «Краснодаре» – «как Тотти в «Роме».

Подписал двух легионеров. Полузащитник Кади Боржес перешел из «Карабаха» за € 2 млн, а из «Железьярне Подбрезова» за € 1 млн забрали нигерийского нападающего Мозеса Кобнана Дэвида.

Отпраздновал 15-летие. «Краснодар» отметил день рождения 22 февраля.

«Сочи»

Назначил главным тренером Бердыева. Вместе с ним в тренерский штаб вошел Дмитрий Кириченко. Бердыев сказал, что «почти не думал над предложением возглавить клуб».

Борис Ротенберг президент «Сочи» «Бердыев — человек слова, мы с ним договорились. Дело не в финансах, а в отношении. Не всё измеряется в деньгах. У него появилась возможность снова проявить себя, вернувшись в российский чемпионат, — дело в этом. Какие задачи ставятся перед Бердыевым? Выигрывать каждый матч. Другой цели нет. Если получится, то это третье-пятое место».

Продлил контракт с Нобоа. Соглашение подписали по схеме «1+1» – клуб при объявлении новости написал, что «сделал всё по красоте». Бердыев, правда, сказал, что это решение принималось руководством «Сочи» без него.

«Урал»

Всё же подписал новых игроков. Вопреки словам президента клуба Григория Иванова, который говорил, что в это зимнее трансферное окно «нет и не будет переходов», к команде присоединились два новичка: хавбек Фаниль Сунгатулин из «Спартака» и Алексей Каштанов из «Родины». А ещё «Урал» в статусе свободного агента покинул Остон Урунов.

«Крылья Советов»

Подписали экс-игрока «Ман Сити». Аргентинский нападающий Бенхамин Гарре подписал контракт на 3,5 года. В июле 2016 года он перешёл в «Манчестер Сити», в составе молодёжных команд которого провёл 61 матч, забил 14 голов и отдал семь голевых передач. А вот в «Крылья» Гарре приехал уже из аргентинского «Расинга» из Авельянеды.

Бенхамин Гарре (в белом) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ударно поработали на трансферном рынке. Продали Сергея Пиняева и Максима Глушенкова «Локомотиву», подписали лучшего бомбардира РПЛ Писарского, нападающего «Спартака» Владислава Шитова и защитника Николая Рассказова, а ещё бесплатно забрали Александра Зуева.

«Пари НН»

Уволил Михаила Галактионова. Вместо него тренером стал Артём Горлов. За свой уход из «Енисея» он должен был выплатить красноярскому клубу 3,5 млн рублей.

Подписал Дениса Глушакова. Трансфера могло и не быть – полузащитник имел вариант уехать в Турцию. «Мне позвонил один человек, мы общались три часа. Ждали звонка от «Хатайспора» на следующий день. А утром случилось землетрясение», – рассказывал Глушаков.

А ещё – воспитанника «Барселоны». «Пари НН» подписал камерунского защитника Маки Баньяка – он перешёл в клуб на правах аренды из «Кайрата». За вторую команды «Барселоны» Баньяк когда-то сыграл 43 матча.

Маки Баньяк Фото: vk.com/fcnn_ru

Чуть не подписал Артёма Дзюбу. Источник «Чемпионата» сообщал, что медосмотр откладывали шесть раз. Всё было близко, но в итоге не срослось.

«Факел»

Потратил 0 рублей на трансферы. Евгений Марков пришёл бесплатно, а три полузащитника – алжирцы из «Ботева» Реда Рабеи и Мохамед Брахими и Вячеслав Якимов из «Краснодара» – присоединились к воронежскому клубу на правах аренды.

Продал 8,5 тысячи абонементов на вторую часть сезона. Будет неудивительно, если больше, чем все остальные в РПЛ. В Воронеже очень любят футбол – настолько, что готовы ходить даже с Fan ID.

«Локомотив»

Подписал Дзюбу и Смольникова. И нападающий уже успел отличиться в качестве игрока «Локомотива» – дал большое интервью, полное очень «интересных» мыслей.

Чуть не потерял Баринова. Полузащитник был близок к переходу в «Бешикташ», но трансфер в итоге сорвался.

Павел Банатин агент Дмитрия Баринова «Было предложение, однако клубы не договорились. Мы с уважением относимся к родной команде, у которой к тому же сейчас нелёгкие времена. Турция — очень специфическая страна в плане переговоров. Именно официальное предложение от «Бешикташа» было одно, о котором писали в самом начале — там было чуть меньше € 4 млн. Последнее предложение, насколько я знаю, было в районе € 5 млн плюс бонусы. Оно «Локомотив» не устроило».

Огласил бюджет на сезон. 5,6 млрд рублей – «Локо» по деньгам в первой шестёрке клубов РПЛ. Правда, в таблице – в последней.

«Химки»

Взорвали трансферный рынок РПЛ. 12 трансферов! Из них пять – свободные агенты. А девять – легионеры.

Отправили семерых игроков свободными агентами в другие клубы. Один из них – Александр Филин – уехал в Бельгию.

А ещё «Химки» потеряли лидеров. Илья Лантратов ушёл в «Локо», Денис Глушаков – в «Пари НН».

«Торпедо»

Провело необычные сборы. Футболисты занимались боксом, играли в хоккей и плавали.

Сделало предложение Дзюбе. Но тот отказался – есть версия Леонида Слуцкого, что из-за Талалаева.

Попрощалось с Ильёй Геркусом. Президентом «Торпедо» стал Ярослав Савин. А вот по какой причине ушёл Геркус – до сих пор неизвестно: он лишь дал понять, что «не всё проходило гладко».