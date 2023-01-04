«Севилья» валится – у команды худший сезон в XXI веке. Но её ещё может спасти «магия» в ЛЕ

В четверг, 13 апреля, «Севилья» встретится с «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Лиги Европы. Андалусийский клуб — самый титулованный в истории турнира (шесть трофеев). Между Кубком УЕФА/Лигой Европы и «Севильей» будто бы существует магия. Однако она не работает внутри Испании. «Севилья» в текущем сезоне откровенно мучится: ещё недавно шла в зоне вылета в Примере. Как так вышло, что команда пробилась в четвертьфинал ЛЕ, но при этом болтается в подвале чемпионата?

Последние три сезона «Севилья» занимала четвёртое место, ни разу не покидая топ-10 с тех пор, как 21 год назад клуб поднялся обратно в высший дивизион. Но по состоянию на середину весны 2023 года команда идёт 13-й в чемпионате, всего в пяти очках от зоны вылета.

После того как «Севилья» свалилась на 19-ю строчку, руководство уволило второго тренера за сезон – Хорхе Сампаоли. Аргентинец получил неустойку в € 8 млн после пяти месяцев работы. «Севилья» пропустила 44 гола в 28 матчах чемпионата – больше только у четырёх команд. Всего пять клубов выиграли меньше матчей, чем андалусийцы (8). Налицо кризис в команде, учитывая, что ещё в прошлом сезоне она боролась за чемпионство.

Бывший главный тренер – Хулен Лопетеги – покинул клуб осенью 2022 года, а затем возглавил английский «Вулверхэмптон». В прошлом сезоне он проделывал настолько впечатляющую работу с «Севильей», что его рассматривал в качестве кандидата на пост тренера «МЮ», прежде чем остановил выбор на Эрике тен Хаге. В январе 2022-го севильцы шли на втором месте в Примере и боролись за золото. Команда взяла в аренду из «Юнайтед» Антони Марсьяля, надеясь усилиться для чемпионской гонки. Но в итоге у клуба случился спад: француз забил всего один гол, а «Севилья» финишировала четвёртой.

Хулен Лопетеги Фото: Fran Santiago/Getty Images

Сезон-2022/2023 начался ещё хуже: одно очко в первых четырёх играх лиги и нахождение внизу таблицы. В Лиге чемпионов «Севилья» заняла третье место в группе, а Лопетеги потерял работу на следующий день после домашнего поражения от дортмундской «Боруссии» со счётом 1:4 в октябре 2022-го. «Севилья» вылетела в Лигу Европы, где в 1/16 финала обыграла «ПСВ», а в следующем раунде с трудом прошла «Фенербахче». Да, в еврокубках андалусийцы прошли далеко за счёт эмоционального фактора и доли везения, но качество игры оставляет желать лучшего. Например, игру с «Фенербахче» на «Рамон Санчес Писхуан» посетили 24 480 человек. Это показывает настроение болельщиков — обычно домашние матчи «Севильи» в среднем посещают более 36 тысяч зрителей

В чём причины спада?

Прошлым летом «Севилья», известная талантом спортивного директора Мончи находить игроков, ошиблась с подписаниями. Аднан Янузай, когда-то выступавший за «Юнайтед» и покинувший «Реал Сосьедад» по истечении срока контракта, был подписан в панике в последний день трансферного окна. 28-летний бельгийский нападающий провёл только одну игру в старте, и в январе 2023-го его отдали в аренду в «Истанбул Башакшехир». Иско, пятикратный победитель Лиги чемпионов с «Реалом», также присоединился к «Севилье» в августе прошлого года. Его контракт был расторгнут уже в январе, и теперь 30-летний полузащитник сидит без команды. «Он не оправдал ожиданий», — сказал один из представителей клуба.

Защитник Алекс Теллес, арендованный у «Манчестер Юнайтед», пропустил первые 11 игр 2023 года из-за травмы колена. Не лучшую игру показывают и ключевые фигуры — например, Рафа Мир и Папу Гомес. Испанец забил 10 голов в чемпионате в прошлом сезоне, а в этом — всего три. 35-летний Гомес выбыл из строя из-за травмы лодыжки в конце 2022 года. Иван Ракитич, ещё один лидер клуба, часто оставался на скамейке при Лопетеги. В итоге ошибки при трансферах, проблемы с составом и тренерская чехарда вылились в худший для «Севильи» сезон в Примере в XXI веке.

Хосе Луис Мендилибар Фото: Fran Santiago/Getty Images

В конце марта спасать ситуацию пришёл Хосе Луис Мендилибар. Экс-тренер «Алавеса» с апреля 2022 года находился без работы. Контракт с Мендилибаром заключили до конца сезона. Под его руководством «Севилья» провела два матча: обыграла в чемпионате «Кадис» (2:0) и сыграла вничью с «Сельтой» (2:2). Впереди – испытание в Лиге Европы в лице «МЮ». В последний раз команды встречались в турнире в августе 2020-го: тогда в полуфинале победу одержала «Севилья» (2:1), в итоге выигравшая трофей.

Иван Ракитич полузащитник «Севильи» «Это было бы невероятно. Здесь в городе говорят, что Лига Европы — турнир «Севильи». Мы можем считать его своим, поскольку выиграли его шесть раз за последние 15 лет. Другие победители этого турнира тоже заслуживают уважения, но нам как-то удалось сделать этот турнир своим.



Местные любят матчи Лиги Европы, это чувствуется по людям и атмосфере, которая царит в городе. Мы с нетерпением ждём этих игр. Было бы здорово выиграть с «Севильей» этот трофей ещё раз. Надеемся, так и будет, но мы решаем задачи постепенно, шаг за шагом. Впереди трудный матч. Будем сражаться до конца».

В какой бы форме ни находилась «Севилья» и какой бы ни был соперник, команда всегда опасна в Лиге Европы. Так что «МЮ» предстоят тяжелейшие матчи с командой, чей сезон может скрасить лишь успех в еврокубках.