Больше 100 игроков РПЛ могут остаться без работы этим летом. В зоне риска много звёзд

Почти 150 игроков рискуют остаться этим летом без клуба в чемпионате России. Только в «Спартаке» нет ни одного футболиста, чей контракт истекает после сезона-2022/2023. А у половины клубов РПЛ игроков, которые рискуют вскоре остаться без работы – 10 и больше! Кто это и что с ними будет?

«Зенит», четыре игрока

Похоже, Далер Кузяев вновь попытается найти клуб в Европе. Сейчас к полузащитнику есть интерес от «Фатих Карагюмрюк», где играет Магомед Оздоев. Об этом заявил спортивный директор клуба Мурад Акын. Кроме того, по словам Станислава Черчесова, игрока «Зенита» может подписать «Ференцварош». Кстати, Далер – самый дорогостоящий игрок РПЛ, у кого летом истекает контракт.

Станислав Черчесов главный тренер «Ференцвароша» «Интерес «Ференцвароша» к Кузяеву? Когда есть игрок такого уровня… То же самое было и с Дзюбой, и с Оздоевым, ведь мы отлично знаем возможности ребят. Если Кузяев действительно хочет уйти из «Зенита», то почему в Турцию, а не в «Ференцварош»? Дадим Далеру отдохнуть, потом созвонимся, узнаю его планы, в этом нет проблем. Кузяев ― основной игрок «Зенита», даже при всех бразильцах в составе. 11 Малкомов не бывает, команде нужно давать баланс, что Далер и делает. Когда есть шанс заполучить такого игрока, то пройти мимо него тяжело. Хотя понятно, что мы не в первом ряду, но мы попробуем».

Густаво Мантуан находится в аренде в «Зените», но у клуба есть опция выкупа. По словам агента игрока Луиса Фернандо Гарсии, бразилец хочет остаться в команде, несмотря на другие варианты. Что касается контрактов вратарей, то Михаил Кержаков, скорее всего, останется в «Зените» ещё на год, а вот будущее Александра Васютина под вопросом.

ЦСКА, три игрока

У армейцев истекают контракты у трёх защитников – Кирилла Набабкина, Георгия Щенникова и Мойзеса. ЦСКА намерен выкупить бразильца, о чём заявил генеральный директор Роман Бабаев. Что касается Набабкина, то с ним руководство клуба сядет за стол переговоров после сезона, а вот Щенников покинет команду.

Владимир Федотов главный тренер ЦСКА «Почему ЦСКА не будет продлевать контракт с Щенниковым? Наверное, каждому футболисту придётся с таким столкнуться. Кому‑то раньше, кому‑то позже. Служение клубу на протяжении многих лет достойно уважения, но футбол, увы, контактный вид спорта, в нём высок травматизм. Одни из этого выходят легко, другие испытывают дискомфорт, сопровождаемый снижением функционала. В этом кроется многое из того, что мешает Георгию приносить команде такую же пользу, как в предыдущие годы».

«Ростов», шесть игроков

«Ростов» не будет выкупать Александра Сильянова у «Локомотива», несмотря на то что он сыграл 35 матчей во всех турнирах этого сезона. О будущем Дмитрия Полоза в команде Валерия Карпина ничего не известно даже самому игроку. Евгений Чернов, видимо, вернётся в «Краснодар». Что касается будущего Дениса Терентьева, Николая Пояркова и Александра Селявы, то об пока этом нет никакой информации. С учётом того факта, что игроки не являются футболистами старта, есть высокая вероятность их ухода из «Ростова».

«Ахмат», 10 игроков

В «Ахмате» истекают контракты у Гиорги Шелии, Зорана Нижича, Ризвана Уциева, Турпала-Али Ибишева, Минкаила Мацуева, Лечи Садулаева, Ивана Олейникова, Владислава Карапузова, Ислама Альсултанова и Ильи Черняка. Среди них игроки старта – Шелия, Олейников и Садулаев. Если с двумя первыми «Ахмат» ещё не заключил новый контракт, то о продлении соглашения с Лечи сообщил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров. В этом сезоне полузащитник забил пять голов и сделал шесть ассистов в 28 матчах во всех турнирах.

Лечи Садулаев («Ахмат») Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Краснодар», четыре игрока

У «Краснодара» без контракта на новый сезон остаются Алексей Ионов, Сергей Петров, Сергей Волков и Олег Исаенко. В апреле у Ионова была договорённость с руководством о новом соглашении, но оно, видимо, до сих пор не подписано. По информации «СЭ», контракт с Алексеем продлевать не будут. Также «Краснодар» хочет сохранить Волкова. Что касается будущего Петрова и Исаенко, то оно под вопросом – игроки получают мало игрового времени.

Алексей Ионов Фото: РИА Новости

«Динамо», два игрока

По информации «Спорт-экспресса», Матиас Норманн покинет «Динамо» в конце сезона. Что касается Сергея Паршивлюка, то непонятно, останется ли он в клубе. Скорее всего, его будущее решится летом после завершения сезона. И назначения нового главного тренера.

«Локомотив», семь игроков

Артём Дзюба останется в «Локомотиве». Он подписал контракт на год с опцией продления ещё на один. Франсуа Камано счастлив в клубе и будет разговаривать с руководством о новом контракте, так как хочет остаться. Иван Игнатьев недоволен игровым временем, поэтому, скорее всего, покинет клуб. Игорь Смольников и Дмитрий Живоглядов с большой долей вероятности тоже уйдут. Насчёт будущего Даниила Куликова и Андрея Савина нет ясности, но полузащитник, вероятно, останется в команде.

Артём Дзюба Фото: vk.com/fclokomotiv

Игроки с истекающими контрактами в других клубах РПЛ

«Оренбург», 13 игроков – Евгений Гошев, Алексей Кеняйкин, Тимур Аюпов, Александр Эктов, Кирилл Печенин, Дмитрий Воробьёв, Маттео Стаматов, Степан Оганесян (аренда), Николай Титков (аренда), Владимир Обухов, Андрей Малых, Владимир Полуяхтов, Диего Акоста.

«Сочи», 14 игроков – Викторьен Ангбан, Артур Юсупов, Ибрагим Цаллагов, Сергей Терехов, Тимофей Маргасов, Кирилл Заика, Игорь Юрганов, Иван Миладинович, Жоаозиньо, Лука Джорджевич, Сослан Джанаев, Николай Заболотный, Никита Бурмистров, Амир Батырев.

«Урал», 16 игроков – Илья Помазун (аренда), Игорь Коновалов (аренда), Даниэль Мишкич, Эрик Бикфалви, Андрей Егорычев, Олег Шатов, Вячеслав Подберёзкин, Юрий Железнов, Егор Филипенко, Артём Мамин, Илья Быковский, Евгений Татаринов, Олег Баклов, Денис Кулаков, Никита Алексеев, Лука Цулукидзе.

Илья Помазун Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Крылья Советов», четыре игрока – Александр Зуев, Сергей Бабкин (аренда), Георгий Зотов, Никита Хлусов.

«Факел», 23 игрока – Сергей Божин, Игорь Калинин (аренда), Роман Акбашев, Максим Максимов, Илья Свинов (аренда), Евгений Морозов (аренда), Ильнур Альшин, Евгений Марков, Андрей Мендель, Руслан Магаль, Владислав Мастерной, Алексей Городовой, Реда Рабеи (аренда), Вячеслав Якимов (аренда), Ираклий Квеквескири, Сергей Брызгалов, Мохамед Браими (аренда), Кирилл Суслов, Хызыр Аппаев, Даниил Черняков, Денис Шепилов, Михаил Смирнов, Матвей Ивахнов.

«Пари Нижний Новгород», 14 игроков – Николай Калинский, Кирилл Гоцук, Денис Глушаков, Дмитрий Рыбчинский (аренда), Никита Каккоев, Момо Янсане (аренда), Ярослав Михайлов (аренда), Маки Баньяк (аренда), Дмитрий Стоцкий, Владислав Яковлев (аренда), Константин Шильцов (аренда), Альберт Шарипов, Илья Берковский (аренда), Артур Анисимов.

«Химки», 11 игроков – Резиуан Мирзов, Брайн Идову, Роман Гбане (аренда), Виталий Гудиев, Владимир Хубулов (аренда), Виталий Лысцов, Давид Кобесов (аренда), Джамбулат Дулаев, Лев Скворцов, Ираклий Чежия, Данил Казанцев.

«Торпедо», 15 игроков – Жажа (аренда), Илья Кутепов, Олег Кожемякин, Иван Енин, Егор Бабурин (аренда), Йорди Рейна, Фелипе Андре, Михаил Каймаков (аренда), Максим Турищев (аренда), Егор Прошкин, Андрей Евдокимов, Артём Самсонов, Александр Рязанцев, Александр Довбня, Игорь Лебеденко.