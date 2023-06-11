Пять участников Суперфинала уже брали Кубок России. Акинфеев может повторить рекорд

Первый розыгрыш Кубка России с финалами и Суперфиналом подошёл к концу. 11 июня мы узнаем, кто станет обладателем трофея. В нынешних составах ЦСКА и «Краснодара» есть пять футболистов, которые уже выигрывали турнир. Один из них может вписать своё имя в историю.

Игорь Акинфеев

Бессменный вратарь ЦСКА на протяжении двух десятков лет шесть раз выигрывал Кубок России. Удивительно, но это не рекорд! Бывшие одноклубники Игоря — Элвир Рахимич и Сергей Игнашевич — побеждали в турнире по семь раз. Босниец делал это исключительно в футболке ЦСКА, а нынешний тренер «Балтики» первый трофей завоевал в форме «Локомотива». Если в воскресенье ЦСКА обыграет «Краснодар», Акинфеев войдёт в число рекордсменов.

Игорь Акинфеев Фото: РИА Новости

Сезон-2004/2005

2005 год оказался очень успешным для ЦСКА: армейцы взяли золотые медали РПЛ, выиграли Кубок России и обставили всех в Кубке УЕФА. Отличный результат! В том розыгрыше Кубка России Акинфеев пропустил три матча, но в решающих встречах играл с первой и до последней минуты. И как играл! Четыре «сухаря» в четырёх заключительных матчах. В финале ЦСКА обыграл «Химки» (были же времена) благодаря единственному голу Юрия Жиркова.

Сезон-2005/2006

Акинфеев снова отлично показал себя в Кубке. Семь матчей, четыре «сухаря», три пропущенных мяча. В полуфинале армейцы не оставили шансов «Зениту» (1:0, 3:0), а в финале со «Спартаком» (3:0) затащили бразильцы. Жо отгрузил «двушку», ещё один гол добавил Вагнер Лав. Обыграть принципиального соперника в финале турнира — что может быть приятнее?

Сезон-2007/2008

Очередной кубковый поход ЦСКА сложился для Акинфеева непросто. Игорь пропустил три матча из-за разрыва «крестов», но вернулся в строй к решающим встречам (полуфиналу и финалу). На этот раз ЦСКА взял трофей после матча с «Амкаром». В финале армейцы отыгрались с 0:2, а затем точнее били пенальти. Акинфеев взял один удар из трёх — от Томислава Дуймовича. А Никола Дринчич просто не попал в створ.

Сезон-2008/2009

Первые два матча Кубка Игорь просидел в запасе, но потом был в полном порядке. Оформил «сухарь» с «Локомотивом» (1:0), затащил серию пенальти с «Динамо» и отыграл «на ноль» в финале с «Рубином» (1:0). Армейцы остались вдесятером после удаления Павла Мамаева на 13-й минуте, но вырвали победу в добавленное время. Редкий и от этого ещё более важный гол оформил Евгений Алдонин.

Сезон-2010/2011

В этом розыгрыше Кубка Акинфеев неизменно выходил с капитанской повязкой. Запомнилась феерическая заруба армейцев со «Спартаком» в полуфинале. Основное время завершилось со счётом 3:3, а в серии пенальти Игорь отразил удар Дмитрия Комбарова. В финале ЦСКА одолел «Аланию» (2:1) благодаря дублю Сейду Думбия.

Акинфеев отбивает удар Комбарова Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Сезон-2012/2013

Акинфеев провёл первый матч в Кубке только на стадии полуфинала, но зато сразу «сухой» — ЦСКА обыграл «Ростов» (2:0, д. вр.). В июне 2012-го армейцы справились с «Анжи», и Акинфеев сыграл далеко не последнюю роль в успехе команды. Игорь огорчил в серии пенальти бывшего одноклубника Жиркова. Армейцы справились с махачкалинским клубом и забрали трофей. Любопытно, что в каждом из шести победных финалов Акинфеева ЦСКА играл с разными соперниками.

Георгий Щенников

У защитника менее скромная коллекция, чем у Акинфеева. В отличие от вратаря, Щенников побеждал в турнире три раза. После матча с «Краснодаром» Георгий покинет ЦСКА, поскольку у него истекает срок контракта.

Георгий Щенников Фото: РИА Новости

Сезон-2008/2009

ЦСКА завоевал трофей, обыграв пятерых соперников. Щенников принял участие в каждом матче. Правда, в полуфинале с «Динамо» он остался в запасе и вышел за 10 минут до конца основного времени. В итоге ещё и отбегал овертайм, а потом реализовал свою попытку в серии пенальти (Щенников бил шестым).

Георгий Щенников Фото: РИА Новости

Сезон-2010/2011

В этом розыгрыше Щенников отыграл всего два матча. Один раз остался в запасе, один раз — не попал в заявку. За финалом с «Аланией» (2:1) Георгий тоже наблюдал со стороны. Причина — повреждение.

Сезон-2012/2013

На этот раз Щенников отбегал три матча, хотя в одном из них вышел на поле «под премиальные», на одну минуту. В финале с «Анжи» отыграл все 120 минут, но на этот раз не принял участие в серии пенальти. Армейцы уложились в пять ударов, а Георгий стал трёхкратным победителем Кубка.

Кирилл Набабкин

Набабкин дважды побеждал в Кубке России, оба раза — в составе ЦСКА.

Набабкин вместе с партнёрами по ЦСКА Фото: РИА Новости

Сезон-2010/2011

В этом розыгрыше Кирилл дважды просидел в запасе. Но в трёх остальных матчах провёл максимальное количество минут. На финал с «Аланией» вышел в основе и задержался на поле до финального свистка.

Сезон-2012/2013

На этот раз Набабкин провёл все пять матчей в основе и не пропустил ни одной минуты. Армейцы четыре раза отыграли «на ноль», а единственный гол пропустили только в финале. Набабкин отметился результативным действием, но сделал это в полуфинале с «Ростовом» (2:0, д. вр.). Именно с его передачи Думбия оформил победный гол.

Максим Мухин

Мухин побеждал в Кубке один раз и сделал это в другом клубе. Два год назад «Локомотив» с Максимом в составе обыграл «Крылья Советов» (3:1). Мухин вышел на поле в четырёх матчах и регулярно появлялся в стартовом составе. Результативными действиями не отметился, но это задача других футболистов. В этом сезоне Мухин почти не играет весной в Кубке (одна минута в шести матчах), но у него есть возможность выиграть турнир во второй раз.

Максим Мухин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Алексей Ионов

Алексей побеждал в Кубке ещё 13 лет назад. Тогда молодой футболист представлял родной «Зенит». Правда, в сезоне-2009/2010 Ионову доверили 85 минут в первом матче с владимирским «Торпедо» (2:0), а потом он не играл.

«Зенит» с Кубком России Фото: fc-zenit.ru

Один раз Лучано Спаллетти оставил его в запасе и трижды — вне заявки. В нынешнем сезоне Ионов отыграл 10 матчей в Кубке, хотя теперь у турнира совсем другая формула проведения.