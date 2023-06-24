Грузия с Украиной досрочно выйдут из группы? На молодёжном Евро уже решающие матчи! LIVE

Привет, друзья! Казалось бы, молодёжный Евро в Грузии и Румынии только стартовал, а уже сегодня, 24 июня, могут определиться первые участники плей-офф и первые же неудачники чемпионата. После дня отдыха нас снова ждёт изобилие яркого и эмоционального футбола — целых четыре матча в группах A и B.
В 1-м туре сборная Грузии одержала историческую, первую в истории, победу на таком уровне, а теперь стоит на пороге ещё более знакового свершения: победа над Бельгией может досрочно вывести единственного дебютанта Евро-2023 в плей-офф!
Победа украинцев над традиционно богатой футбольными талантами Хорватией в 1-м туре – тоже серьёзная заявка на выход из группы. Возможно, досрочный. Для этого нужно победить сохозяев турнира — румын.
Португальцы с голландцами на старте набрали одно очко на двоих. Ещё одна неудача почти наверняка добьёт мечту «наследников Криштиану» даже о плей-офф, не говоря уже о медалях.
Вечерний же «прайм-тайм» в субботу предсказуемо отдан главному фавориту букмекеров. В 1-м туре испанцы подтвердили свой особый статус разгромом Румынии и уже сегодня могут забронировать место в 1/4 финала. Если хорваты позволят.
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