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Грузия — Бельгия, Румыния — Украина: прямая онлайн-трансляция матчей 2-го тура Евро-2023 U21, 24 июня, где смотреть

Грузия с Украиной досрочно выйдут из группы? На молодёжном Евро уже решающие матчи! LIVE
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
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Грузия — Бельгия, Румыния — Украина: онлайн
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Команды с постсоветского пространства лихо стартовали. А как продолжат?

Привет, друзья! Казалось бы, молодёжный Евро в Грузии и Румынии только стартовал, а уже сегодня, 24 июня, могут определиться первые участники плей-офф и первые же неудачники чемпионата. После дня отдыха нас снова ждёт изобилие яркого и эмоционального футбола — целых четыре матча в группах A и B.

В 1-м туре сборная Грузии одержала историческую, первую в истории, победу на таком уровне, а теперь стоит на пороге ещё более знакового свершения: победа над Бельгией может досрочно вывести единственного дебютанта Евро-2023 в плей-офф!

U21 ЧЕ-2023. Группа A. 2-й тур
24 июня 2023, суббота. 19:00 МСК
Грузия U21
Не начался
Бельгия U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Победа украинцев над традиционно богатой футбольными талантами Хорватией в 1-м туре – тоже серьёзная заявка на выход из группы. Возможно, досрочный. Для этого нужно победить сохозяев турнира — румын.

U21 ЧЕ-2023. Группа B. 2-й тур
24 июня 2023, суббота. 19:00 МСК
Румыния U21
Не начался
Украина U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Португальцы с голландцами на старте набрали одно очко на двоих. Ещё одна неудача почти наверняка добьёт мечту «наследников Криштиану» даже о плей-офф, не говоря уже о медалях.

U21 ЧЕ-2023. Группа A. 2-й тур
24 июня 2023, суббота. 19:00 МСК
Португалия U21
Не начался
Нидерланды U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вечерний же «прайм-тайм» в субботу предсказуемо отдан главному фавориту букмекеров. В 1-м туре испанцы подтвердили свой особый статус разгромом Румынии и уже сегодня могут забронировать место в 1/4 финала. Если хорваты позволят.

U21 ЧЕ-2023. Группа B. 2-й тур
24 июня 2023, суббота. 21:45 МСК
Испания U21
Не начался
Хорватия U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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