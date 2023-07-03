«Ньюкасл» взял звезду «Милана» и хочет лидера «Краснодара». И на этом шейхи не остановятся

После саудовских инвестиций «Ньюкасл» как проект развивается стремительно. Уже в первый полноценный сезон с новыми владельцами команда попала в топ-4 АПЛ, а также сыграла в финале Кубка лиги. Однако руководство, в отличие даже от менее успешных клубов с ближневосточными хозяевами, не разбрасывается деньгами. При этом «сороки» вышли в ЛЧ. Состав необходимо усиливать для борьбы в нескольких турнирах. Да и повышение статуса обязывает привлекать крутых игроков. Кто может оказаться летом в «Ньюкасле»?

Первый официальный переход лета – трансфер 18-летнего вингера Янкубы Минте из датского «Оденсе». Футболиста приобрели за € 7 млн и сразу отправили в аренду в «Фейеноорд» до конца следующего сезона. В сезоне-2022/2023 на счету Минте 17 матчей за «Оденсе» в чемпионате Дании, в которых он забил четыре гола и отдал столько же результативных передач.

Янкуба Минте Фото: Lars Ronbog /Getty Images

Самый неожиданный и громкий трансфер также состоялся. «Ньюкасл» подписал полузащитника «Милана» Сандро Тонали. 23-летнего футболиста называли преемником Андреа Пирло и Дженнаро Гаттузо. Тонали обожает «Милан» и в детстве болел за этот клуб. Он отказывался переходить в «Ньюкасл», когда поступило первое предложение. Но затем, по сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, в Англии предложили «Милану» € 70 млн + бонусы. И уже тогда сами боссы итальянского клуба начали выгонять Тонали. Дошло до того, что де-факто новый спортивный директор «Милана» Жоффре Монкада лично позвонил Сандро и довёл того до слёз, в ультимативной форме заставляя принять предложение «Ньюкасла». Хотя Тонали мечтал провести в «Милане» всю карьеру.

Романо сообщил, что зарплата Сандро в «Ньюкасле» составит € 7 млн в год + € 2 млн в качестве бонусов. Контракт – до 2029 года. К слову, трансфер Тонали – рекордная продажа итальянского игрока в истории. «Прежде всего я хочу поблагодарить «Ньюкасл Юнайтед», потому что этот клуб даёт огромную возможность для развития моей карьеры. Я хочу отплатить за доверие на поле, отдавая все силы. Я буду очень рад сыграть на «Сент-Джеймс Парк». Мне не терпится почувствовать атмосферу, которую создают болельщики», — сообщил Сандро после перехода.

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что «Ньюкасл» рассматривает вариант с приглашением ещё двух футболистов из Италии – защитника «Милана» Тео Эрнандеса и вингера «Ювентуса» Федерико Кьезы. La Gazzetta dello Sport заявляла, что клуб АПЛ претендует и на форварда «Юве» Душана Влаховича. А в середине июня появилась громкая новость: The Telegraph сообщил, что «Ньюкасл» почти согласовал переход хавбека «Интера» Николы Бареллы за € 58 млн.

Caught Offside сообщает, что «Ньюкасл» интересуется защитником сборной Англии и «Кристал Пэлас» Марком Гехи. За 22-летнего футболиста придётся заплатить не меньше € 50 млн. Гехи круто показал себя в последнем сезоне АПЛ, поэтому вариант с его трансфером также рассматривают «Арсенал» и «Ливерпуль».

Интересную новость недавно опубликовал Metaratings. По их информации, скауты «Ньюкасла» просматривали полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна на матче отборочного цикла Евро-2024 между Уэльсом и Арменией (2:4). Они прибыли на встречу по приглашению агентства CAA Stelar и впечатлились игрой армянского футболиста, отдавшего голевую передачу. Однако вероятнее вариант, при котором Сперцян окажется в «Аяксе».

Эдуард Сперцян Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

По информации немецкого журналиста Патрика Бергера, «Ньюкасл» интересовался полузащитником «Вольфсбурга» Феликсом Нмечей. 22-летний футболист в прошедшем сезоне провёл 30 матчей в Бундеслиге, забил три гола и отдал пять результативных передач. Однако Нмеча находится ближе к дортмундской «Боруссии». «Шмели» почти согласовали контракт с футболистом, а сумма его перехода составит около € 25 млн.

Тренера «Ньюкасла» назначали от безысходности, а он вывел клуб в ЛЧ:

Также «Ньюкасл» интересовался двумя защитниками из АПЛ. The Times сообщал о варианте с переходом в клуб Кирана Тирни из «Арсенала». Лондонцы не исключают уход футболиста и планируют получить за Тирни около € 35 млн. Пока что переговоры находятся на паузе, но переход шотландца в «Ньюкасл» ещё может состояться. Daily Mail сообщал, что «сороки» вступили в гонку с «Марселем» за трансфер защитника «Фулхэма» Энтони Робинсона. Отметим, что и Тирни, и Робинсон – игроки левого фланга. Так что вероятен переход только одного из них.

Киран Тирни Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Интригу в вопросе перехода в «Ньюкасл» подогрел вингер «Баварии» Садио Мане. Сенегалец долгое время выступал в Англии за «Саутгемптон» и «Ливерпуль», а затем перебрался в Германию. В Мюнхене у Садио дела идут плохо. В расположении сборной Сенегала вингера встретил политик и болельщик «Ньюкасла» Мартин Каллалан. Он спросил Мане о возможности перехода в клуб. «Никогда не говори никогда», – сказал форвард. Намёк или дипломатичный ответ?

Последняя информация, связанная с потенциальными переходами в «Ньюкасл», связана с арендами. По информации The Telegraph, «сороки» заинтересованы в полузащитниках «Челси» Коноре Галлахере и «Манчестер Сити» Калвине Филлипсе. Из-за ограниченного бюджета, «Ньюкасл» не хочет полноценного трансфера. Daily Mail в начале июня сообщил, что бюджет «Ньюкасла» на лето – € 87 млн. Если сумма и правда не превысит эту планку, то почти все деньги ушли на Тонали. Всё же есть ощущение, что боссы повысят бюджет, хотя и не станут транжирить средства. Но следить за тем, как «Ньюкасл» превращается в топ-клуб, не тратя при этом баснословные деньги – необычно.