11 топ-матчей воскресенья: РПЛ, Первая лига, Тимофеева и Рублёв в финалах!

Ну очень много интересного 23 июля! Большой футбол, сборная России в пляжке и финал Лиги наций в волейболе.

Посмотреть все события 23 июля в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале — по Москве. Программа коротко:

Каждый матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре — для этого нажмите на ★ слева от названия события.

⚽️ 00:00: «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед», товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: зарубятся ли английские гранды лучшими составами?

«Арсенал» взял Райса, Хаверца и Тимбера (€ 231 млн на всех!), «МЮ» – Маунта и Онана (почти € 117 млн). И всё это важнейшие трансферы для обоих клубов. Вполне вероятно, что в полночь мы увидим составы, приближённые к основным. Разве что Эрику тен Хагу по-прежнему придётся выдумывать, кого сделать нападающим.

Матч пройдёт в США, на громадной арене «Метлайф» в Нью-Джерси. Это стадион на 82 500 зрителей, и все билеты давно проданы.

Какой будет новая встреча грандов АПЛ? Фото: Catherine Ivill/Getty Images

⚽️ 5:30: «Барселона» — «Ювентус», товарищеский матч

Интрига: кто из кризисных топов лучше готов к сезону?

Финансовые проблемы, казалось бы, серьёзнее у «Барсы», но именно она активнее работает на трансферном рынке. К команде уже присоединились два статусных свободных агента — Илкай Гюндоган и Иньиго Мартинес — и заодно Ориоль Ромеу. «Юве» пока подписал только Тимоти Веа. Вот и посмотрим в товарищеском матче, кто в лучших кондициях!

P.S. За несколько до матча появилось сообщение, что он не состоится, поскольку у ряда футболистов «Барселоны» был выявлен вирус гастроэнтерита.

Роберт Левандовски Фото: Getty Images

⚽️ 10:30: «СКА-Хабаровск» — «Тюмень», Первая лига, 2-й тур

Интрига: сможет ли новичок лиги удивить вновь?

«Тюмень» в прошлом сезоне добилась повышения в классе, а в 1-м туре разобралась на своём поле с «Химками», которые ещё недавно играли в РПЛ. Теперь новое испытание — выезд в Хабаровск к середняку прошлого сезона. СКА, к слову, на днях тоже победил — «Шинник».

Игроки «СКА-Хабаровск» Фото: fcska.ru

⚽️ 13:00: Франция — Ямайка, ЧМ среди женских команд, группа F, 1-й тур

Интрига: каким будет дебют нового главного тренера сборной Франции?

Эрве Ренар зажёг во главе мужской сборной Саудовской Аравии на чемпионате мира — 2022 в Катаре, а через полгода вновь оказался на турнире — теперь как тренер женской сборной Франции с топовым составом и статусом фаворита. Команда Ямайки отобралась на второй чемпионат мира подряд, но не без проблем — поездка в Австралию сделала явными проблемы в финансировании футбола в стране.

Венди Ренар (женская сборная Франции) Фото: Matthias Hangst/Getty Images

🏆🎾 15:00*: Мария Тимофеева (Россия, LL) — Катерина Байндль (Украина), Будапешт, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: завоюет ли Мария Тимофеева первый титул WTA на своём дебютном турнире?

Сказке Марии Тимофеевой, кажется, не будет конца. 19-летняя россиянка впервые пробилась в основную сетку турнира WTA лишь по счастливой случайности — после снятия одной из теннисисток Мария в статусе лаки-лузера заняла её место. И дальше пошли победы — одна за другой: и в двух сетах, и в трёх, и волевые, и убедительные. В итоге Тимофеева уже в финале. И неважно, кто встанет на её пути к заветной мечте. Наверняка юная россиянка сделаёт всё возможное и невозможное, чтобы на дебютном турнире WTA сразу выиграть титул.

Мария Тимофеева Фото: Robert Prange/Getty Images

🏆🎾 15:00*: Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Андрей Рублёв (Россия, 2), Бостад, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Рублёв поквитаться за полуфинал Итогового чемпионата — 2022?

Россиянин Андрей Рублёв в Бостаде добрался до своего 22-го финала ATP в карьере, одолев таких непростых соперников, как Павел Котов, Александр Зверев и Франсиско Серундоло. Теперь в борьбе за титул Андрей сразится с первой ракеткой турнира Каспером Руудом. Кстати, финалов у Рублёва могло быть и больше, если бы он не проиграл в 1/2 финала Итогового чемпионата ATP — 2022 как раз Рууду. Сумеет ли Андрей поквитаться с норвежцем? Тем более по сумме официальных матчей с ним россиянин лидирует — 4-2.

Андрей Рублёв Фото: Clive Mason/Getty Images

🏆🇷🇺 ⚽️ 15:00: Россия — Иран, пляжный футбол – Кубок наций, 3-й тур

Интрига: сможет ли Россия обыграть Иран в финале Лиги наций?

Формат турнира в Санкт-Петербурге не подразумевает финала как такового, но по итогам двух игровых дней получилось так, что Россия и Иран будут делить трофей в очном противостоянии. Россияне после долгого перерыва показали класс, пусть и не без сопротивления, но обыграв ОАЭ и Сенегал. Но вот иранцы буквально смели их со своего пути: бедные парни из Эмиратов получили аж 10 безответных мячей. В матчах России и Ирана всегда искрило, особенно если это были матчи за титул. Нет никаких сомнений, что и воскресная битва войдёт в историю пляжного футбола.

Сборная России по пляжному футболу Фото: РФС

🏎 16:00: Формула-1, Гран-при Венгрии, гонка (70 кругов)

Интрига: неужели не Ферстаппен?!

Квалификация Гран-при Венгрии завершила субботнее доминирование Макса Ферстаппена: голландец проиграл поул-позишен Льюису Хэмилтону, пусть и уступив всего три тысячные секунды. Более того, совсем рядом оказался и гонщик «Макларена» Ландо Норрис. И вот теперь огромный вопрос, сумеет ли Ферстаппен в воскресенье всё-таки продолжить победную серию «Ред Булл», которая уже насчитывает невероятные 11 Гран-при. Очень многое будет зависеть от старта, ведь обгонять в Венгрии сложно даже с DRS.

Формула-1, Гран-при Венгрии Фото: Dan Mullan/Getty Images

⚽️ 17:30: «Спартак» — «Оренбург», РПЛ, 1-й тур

Интрига: справится ли «Спартак» с ожиданиями на старте сезона?

«Спартак» вступает в новый сезон РПЛ на третий игровой день. Ожидания у болельщиков высокие: ЦСКА живёт без трансферов, а «Зенит» рискует лишиться двух лидеров. Команде Гильермо Абаскаля даже повезло с календарём, насколько это возможно. Первый матч домашний, а соперник — загадочный «Оренбург» с Иржи Ярошиком вместо Марцела Лички. Справится «Спартак» или будет сенсация?

«Спартак» сыграет с «Оренбургом» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 19:00: «Арсенал» — «Динамо» Мх, Первая лига, 2-й тур

Интрига: Бердыев возьмёт первые очки в турнире?

Обе команды на старте выступили неудачно. «Арсенал» дома не смог переиграть «Ленинградец» – новичка лиги (0:0, а «Динамо» Курбана Бердыева уступило «Торпедо» (0:2). При этом счёт в обоих матчах обманчив: туляки в концовке игры не забили пенальти, а махачкалинцы в Москве не реализовали слишком много моментов. Теперь команды сыграют между собой – поражение сильно ударит по амбициям обеих команд выйти в РПЛ.

В 1-м туре «Арсенал» дома не смог переиграть «Ленинградец» Фото: arsenaltula.ru

⚽️ 20:00: «Ростов» — «Факел», РПЛ, 1-й тур

Интрига: справится ли команда Карпина с аутсайдером?

«Ростов» в прошлом сезоне, учитывая все проблемы, запрыгнул на удивление высоко. «Факел» же благодаря результату в стыках сохранил прописку в РПЛ. И в 1-м туре нового сезона эти команды встретятся. У воронежцев, которых продолжает тренировать Вадим Евсеев, нет времени на разогрев — необходимо сразу же цепляться за очки, чтобы не вылететь. Выглядит как испытание для Валерия Карпина и его игроков!

Справится ли команда Карпина с аутсайдером? Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

⚽️ 20:00: «Сочи» — «Балтика», РПЛ, 1-й тур

Интрига: чем удивит «Балтика» Игнашевича на старте?

Новички РПЛ в этом сезоне воодушевляют. «Рубин» уже дал бой «Локо» в Черкизове, а завтра настанет время «Балтики». От команды Игнашевича тоже большие ожидания: у клуба нет финансовых проблем, сам экс-защитник ЦСКА и сборной России работает в Калининграде уже несколько лет (а в прошлом сезоне Первой лиги проиграл вообще всего один раз до официального выхода в РПЛ), плюс есть любопытные новички (например, экс-форвард «МЮ» и основной защитник сборной Боливии). «Сочи» тоже обновился перед стартом – клуб конкретно закупается под Дмитрия Хохлова. В общем, здесь игра, где даже сложно назвать более опытный в РПЛ клуб фаворитом. Надо смотреть!

Удивит ли команда Игнашевича «Сочи»? Фото: pfcsochi.ru

🏆 🏐 21:00: Лига наций — мужчины, финал

Лига наций (м). Финал Лига наций (м). Финал 23 июля 2023, воскресенье. 21:00 МСК SF1 Не начался Польша Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто же выиграет главный турнир межсезонья?

Волейбольная Лига наций – это вроде бы и летний турнир, когда сборные ротируют состав, а вроде бы и первая принципиальная битва за титул. Несколько недель команды двигались к этому финалу, и теперь пришло время матча за золото.