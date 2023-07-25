Бонгонда завёл «Спартак», у «Рубина» блистали сразу двое. Как сыграли новички в 1-м туре

Прошёл 1-й тур РПЛ, и за клубы дебютировала группа новичков: от Тео Бонгонда до Эдуардо Кейроса. Посмотрим, кто из футболистов уже показал себя, а о ком пока нечего сказать.

«Динамо» — «Краснодар»

В первом матче сезона клубы обошлись без новых игроков на поле. В запасе у «Краснодара» остался Александр Эктов, перешедший из «Оренбурга». Новички появятся ещё у обоих клубов, но пока – всё те же лица.

«Урал» — ЦСКА

Армейцы пока обходятся без усиления. По информации журналиста Пако Монтеса, к ЦСКА скоро присоединится форвард Виктор Давила. Сумма трансфера — € 5 млн. Но в команде Владимира Федотова дебютировали сразу два воспитанника: защитник Михаил Рядно и полузащитник Ярослав Арбузов. Первый появился на поле на 32-й минуте, заменив травмированного Мойзеса, второй – в концовке встречи. Рядно провёл не самый плохой матч, однако его дважды обыграли при попытке дриблинга. На счету Михаила одна успешная офсайдная ловушка и три выноса. Ярослав за шесть минут не совершил результативных действий и не помог ЦСКА сравнять счёт.

Тимур Аюпов Фото: vk.com/fc_ue

А вот у «Урала» дебютировали сразу три футболиста: центральный нападающий Гильерме Шеттине, полузащитник Тимур Аюпов и левый защитник Кики. Аюпов вышел в основе и провёл классный матч. WhoScored поставил полузащитнику оценку 7,2. На 21-й минуте именно Аюпов открыл счёт в матче, замкнув навес после подачи углового. Также на счету Тимура четыре удара по воротам, три выигранных единоборства и 56,5% успешных передач. Кики появился на поле на старте второго тайма, а Шеттине – на 63-й минуте. Оба игрока не выделялись.

«Пари НН» — «Зенит»

Нижегородцы серьёзно обновили состав под тренера Сергея Юрана. В матче 1-го тура с «Зенитом» за «Пари НН» дебютировали сразу шесть футболистов: защитники Дмитрий Живоглядов, Дмитрий Тихий и Максим Шнапцев, полузащитники Александр Трошечкин, Маттео Стаматов и Ярослав Михайлов. До удаления Виктора Александрова защита нижегородцев сдерживала атаку гостей. Претензий не было ни к кому. Но когда «Пари НН» остался в меньшинстве, команда всё же пропустила дважды. Хотя вряд ли стоит сильно винить оборону – всё же им противостоял чемпион России. По оценке WhoScored, наивысший балл среди новичков получили Ярослав Михайлов и Дмитрий Тихий (оба – по 6,0).

С мячом Ду Кейрос Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Единственный дебютант у «Зенита» — Эдуардо Кейрос (Ду Кейрос). Ранее бразилец также сыграл в Суперкубке России с ЦСКА. Но с армейцами Кейрос вышел в основе, а с «Пари НН» появился на поле на 85-й минуте. 23-летний футболист не имел достаточно времени, чтобы удивить публику. Бразилец всё ещё осваивается в клубе и пока не дотягивает до уровня Вендела.

«Локомотив» — «Рубин»

Один из самых неожиданных результатов тура. «Рубин» дал серьёзный бой «Локомотиву», сравнявшему счёт только на 88-й минуте. Один из главных героев – форвард казанцев Мирлинд Даку. Косовский футболист впервые сыграл за «Рубин» в РПЛ: забил гол и отдал результативный пас. Мощный дебют. Также за команду Рашида Рахимова впервые сыграли защитник Игор Вуячич и полузащитник Угочукву Иву. Оба игрока провели качественную встречу. Вуячич вместе с партнёрами не дал ничего сделать Артёму Дзюбе: на счету черногорца пять выигранных верховых единоборств. Угочукву здорово управлял игрой «Рубина», на его счету 68 касаний (больше у казанцев только у Дмитрия Кабутова. По матчу казалось, что Иву просто был вездесущ!

Угочукву Иву Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У «Локо» на 84-й случился двойной дебют: вышли Владислав Сарвели и Илья Самошников. Галактионов угадал с заменой. Именно Самошников стал автором голевого паса на Вильяма Изидора, после которого француз отличился и сравнял счёт. Илья успел менее чем за 10 минут на поле принести пользу. Продуктивный дебют!

«Ахмат» — «Крылья Советов»

Главными действующими лицами в матче стали прежние герои клубов. Но всё же по одному новичку у обеих команд мы увидели. У «Ахмата» на 90+1-й минуте на поле вышел защитник Владислав Волков. А у «Крыльев» в основе появился форвард Егор Карпицкий. Он провёл один тайм, после чего Игорь Осинькин его заменил. Белорусскому форварду не удалось проявить себя: за 45 минут он нанёс всего один удар. «Крылья» в целом тяжело создавали моменты, хотя и забили два классных мяча. Так что особых претензий к новичку быть не может.

«Спартак» — «Оренбург»

«Спартак» активно работает на трансферном рынке, но пока клуб взял только Тео Бонгонда и Хесуса Медину. Экс-игрок ЦСКА продолжал восстановление от небольшой травмы, поэтому остался смотреть за игрой с трибун. А вот Бонгонда дебютировал за «Спартак», выйдя на замену на 58-й минуте. Бельгиец с конголезским паспортом отдал голевой пас на Даниила Хлусевича. Также Бонгонда трижды успешно пошёл в дриблинг и совершил три ключевых передачи. А по версии WhoScored выше оценку (7,7 у Бонгонда) за игру получил только автор дубля Хлусевич (8,8). В общем, первое впечатление от Тео осталось позитивное.

Тео Бонгонда Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У «Оренбурга» также есть несколько новичков, но никто из них не дебютировал. Лео Гогличидзе, Максим Сидоров, Томас Муро и Эмирджан Гюрлюк остались в запасе. Ждём их в следующих встречах!

«Ростов» — «Факел»

«Ростов» провёл качественную трансферную кампанию. Клуб пополнили Алексей Ионов, Роман Акбашев, Илья Вахания, Евгений Чернов и Моххамад Мохеби. Но никто из них не дебютировал во встрече с «Факелом». Причина – запрет ФИФА на регистрацию новичков. Все дело в долге перед «Норрчёпингом» за трансфер Понтуса Альмквиста.

Футболист перебрался в «Ростов» в 2020 году, а весной 2022-го приостановил контракт. Как сообщает Metaratings, «Норрчёпинг» отправил переведённые им деньги обратно «Ростову», так как не смог их снять. Ростовчане теперь добиваются получения документов, позволяющих снять бан.

Фёдор Кудряшов в рядах «Факела» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

А у «Факела» дебютировала целая группа игроков. Место в воротах занял опытный Александр Беленов. Он несколько раз спас воронежцев, всего на его счету пять сейвов. Если бы не Беленов, счёт мог быть больше. Также впервые за «Факел» в матче РПЛ сыграл защитник Фёдор Кудряшов. Экс-футболист «Спартака» и сборной России получил рассечение брови на старте игры и был заменён по окончании первого тайма. Фёдор не испортил игру, но и выделить его сложно. За 45 минут он совершил шесть выносов, а также по одному отбору и перехвату. Ещё два дебютанта появились со скамейки: полузащитник Никита Моцпан и экс-форвард «Химок» Александр Долгов. У молдавского футболиста был убойный шанс в концовке, он мог сравнять счёт. Но угодил в Сергея Песьякова, оказавшись один перед воротами. Долгов завершил игру без явных моментов.

«Сочи» — «Балтика»

«Балтика» провела первый за 25 лет матч в РПЛ. Команда Сергея Игнашевича сыграла в гостях с «Сочи», но не добилась положительного результата. «Балтика» усилила состав, перейдя в элитный дивизион. Несколько новичков появились на поле во встрече с сочинцами. В основе вышли полузащитник Артур Галоян, а также защитники Александр Жиров и Роберто Фернандес. А в концовке на замену вышел экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Анхело Энрикес. В начале встречи оборона «Балтики» испытывала серьёзные проблемы. Что это: недостаток сыгранности или волнение? За 90 минут Жиров совершил два отбора, три перехвата и три выноса мяча. Также один раз поймал соперника в офсайде. Несмотря на невзрачный старт, опыт взял своё. Фернандес также был активен на левом фланге, но не помог атаке забить, а обороне – сыграть «на ноль».

Играют «Сочи» и «Балтика» Фото: vk.com/fcbaltika

У Артура Галояна был момент в первом тайме, но после его удара мяч угодил в перекладину. 24-летний полузащитник покинул поле по истечении часа игры. Энрикес появился на поле на 81-й минуте, но не помог клубу отыграться. Более того, через три минуты после его выхода «Сочи» забил второй гол.

У хозяев хороший дебют удался защитнику Вячеславу Литвинову. 22-летний игрок пришёл из «Краснодара» и в первом же матче действовал качественно, как и вся оборона «Сочи». Но ещё лучше сыграл форвард Мартин Крамарич. Он забил первый гол за сочинцев уже на шестой минуте. Команда разыграла классную комбинацию, а Крамарич её завершил. На 66-й минуте его заменил ещё один дебютант – Иван Игнатьев. Но россиянин не смог повторить подвиг одноклубника, уйдя с поля без забитых мячей.