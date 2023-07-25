Что смотреть 26 июля: начинаем с Кубка Лиг МЛС и МХ, днём теннис, вечером — много футбола.

10 топ-матчей среды: Месси в «Интере», Кубок России и Рублёв в Гамбурге

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⚽️ 2:30: «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед», Кубок Лиг МЛС + МХ, 2-й тур

Интрига: зажжёт ли Месси во втором матче подряд?

Лео так дебютировал в США, что теперь от него ждут исключительно новых всплесков волшебства. На прошлой неделе аргентинец голом со штрафного на последних секундах принёс «Интер Майами» победу над «Крус Асулем». Впереди новый вызов — матч с «Атланта Юнайтед». Турнир тот же — Кубок лиг. Плей-офф всё ближе!

Зажжёт ли Месси во втором матче подряд? Фото: Getty Images

🎾 13:00*: Элина Аванесян (Россия, 8) — Хлоэ Паке (Франция, Q), Лозанна, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли 20-летняя россиянка пробиться в 1/4 финала?

Элина Аванесян успешно сыграла в первом матче на турнире в Лозанне, оказавшись сильнее в российском дерби с Евгенией Родиной. Теперь 20-летняя россиянка померится силами с француженкой Хлоэ Паке, которая её на девять лет старше. Кто окажется в 1/4 финала?

Элина Аветисян Фото: Getty Images

⚽️ 13:30: «Бавария» — «Манчестер Сити», товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как пройдёт ремейк четвертьфинала Лиги чемпионов?

Матч, конечно, товарищеский, но определённый градус противостояния всё равно гарантирован. Весной «Бавария» и «Сити» встречались в четвертьфинале Лиги чемпионов, и тогда всё закончилось уверенным проходом команды Пепа Гвардиолы в следующий раунд. Ну а дальше были выход в финал и первый трофей ЛЧ в истории английского клуба. Отомстит ли «Бавария»?

Весной «Бавария» и «Сити» встречались в четвертьфинале Лиги чемпионов Фото: Koji Watanabe/Getty Images

🎾 14:00*: Бернабе Сапата-Миральес (Испания) — Андрей Рублёв (Россия, 2), Гамбург, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как проведёт первый матч Рублёв после титула в Бостаде?

Андрей Рублёв только что завоевал свой второй титул в сезоне и 14-й в карьере, победив в финале Бостада норвежца Каспера Рууда. Как сыграет россиянин на старте пятисотника в Гамбурге — в первом поединке после триумфа? Ведь соперник у него будет непростой — мастер игры на грунте — испанец Бернабе Сапата-Миральес.

Андрей Рублёв Фото: Getty Images

🎾 16:00*: Мирра Андреева (Россия, 6) – Анна Бондарь (Венгрия), Лозанна, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как проведёт второй матч Мирра в роли сеяной?

Россиянка Мирра Андреева успешно дебютировала в роли сеяной на турнире в Лозанне и прошла во второй круг. Как пройдёт следующий матч 16-летней звёздочки с венгеркой Анной Бондарь, с которой она до этого ни разу не играла?

Мирра Андреева Фото: Tnani Badreddine/Getty Images

⚽️ 16:15: «Оренбург» — ЦСКА, Кубок России, групповой этап

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Фонбет Кубок России. Группа A Фонбет Кубок России. Группа A 26 июля 2023, среда. 16:15 МСК Оренбург Оренбург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: реабилитируется ли ЦСКА за провал на старте сезона?

У команды Владимира Федотова, которая ещё недавно финишировала на втором месте в РПЛ и выиграла Кубок России, проблемы. Трансферы пока только на выход, хотя состав явно нуждается в усилении. В 1-м туре нового чемпионата ЦСКА проиграл «Уралу», так что теперь нужно реабилитироваться. Правда, выезд в Оренбург точно не будет лёгким — команда Иржи Ярошика начала сезон с достойной зарубы со «Спартаком». Красно-белые еле забрали три очка благодаря камбэку в концовке.

Игорь Акинфеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 18:30: «Факел» — «Сочи», Кубок России, групповой этап

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Фонбет Кубок России. Группа A Фонбет Кубок России. Группа A 26 июля 2023, среда. 18:30 МСК Факел Воронеж Не начался Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чем закончится встреча Евсеева и Хохлова?

Следом за «Оренбургом» и ЦСКА сыграют их соперники по группе A. «Факел» на своём поле — это всегда перспективно, тем более нужно показать себя перед болельщиками после проигрыша «Ростову» в РПЛ. “Сочи” же начал сезон с победой над «Балтикой» и вряд ли хочет пренебречь вторым турниром. Вдобавок нас ждёт противостояние бывших футболистов сборной России — Вадим Евсеев тренирует «Факел», а Дмитрий Хохлов — «Сочи».

«Факел» на своём поле — это всегда перспективно Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

⚽️ 18:30: «Крылья Советов» — «Балтика», Кубок России, групповой этап

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Фонбет Кубок России. Группа C Фонбет Кубок России. Группа C 26 июля 2023, среда. 18:30 МСК Крылья Советов Самара Не начался Балтика Калининград Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сыграет ли новичок РПЛ в Кубке лучше, чем в чемпионате?

«Балтика» под руководством Сергея Игнашевича впервые за 25 лет вышла в элиту, но дебют не удался — в Сочи команда проиграла всухую. Теперь есть шанс почувствовать уверенность в Кубке. Но это тоже серьёзное испытание. «Крылья» неожиданно для многих победили «Ахмат» в РПЛ, да ещё и в Грозном. Особое внимание будет приковано к Бенхамину Гарре, который на старте сезона включил режим Лео Месси.

«Крылья Советов» примут в Кубке «Балтику» Фото: pfcks.ru

⚽️ 20:00: «Арис» — БАТЭ, Лига чемпионов, второй квалификационный раунд, первый матч

Интрига: кто приблизится к групповому этапу Лиги чемпионов — БАТЭ или бывшая команда Кокорина?

БАТЭ оказался в квалификации Лиги чемпионов необычным способом. В чемпионате Беларуси команда заняла лишь третье место и должна была играть в отборе Лиги конференций, но солигорский «Шахтёр» и «Энергетик-БГУ», которые финишировали выше, были лишены медалей за организацию договорных матчей. В итоге БАТЭ оказался в еврокубке попрестижнее.

В первом раунде белорусская команда прошла албанский «Партизани», на очереди не менее интересный коллектив. «Арис» в прошлом сезоне впервые в своей истории стал чемпионом Кипра при помощи Александра Кокорина. Сейчас россиянин уже не в клубе, но желания пробиться в главный еврокубок у команды от этого не меньше.

БАТЭ оказался в квалификации Лиги чемпионов необычным способом Фото: fcbate.by

⚽️ 20:45: «Ростов» — «Рубин», Кубок России, групповой этап

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Фонбет Кубок России. Группа B Фонбет Кубок России. Группа B 26 июля 2023, среда. 20:45 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался Рубин Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: повторит ли «Рубин» перформанс против «Локо» в матче с командой Карпина?

Команда Рашида Рахимова удивила на старте сезона, уверенно сыграв с «Локомотивом» в Москве в 1-м туре РПЛ. Удержать победный счёт не удалось, но яркий дебют новичков и содержательная игра всё равно оставили приятное впечатление. Теперь «Рубин» ждёт выездной матч с «Ростовом», который начал сезон с победы над «Факелом». Перспективное противостояние!