5 топ-матчей вторника: женский ЧМ, «Амкал» в Кубке и БАТЭ в ЛЧ

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Посмотреть все события 1 августа в Матч-центре «Чемпионата»
Программа коротко:
- ⚽️ 10:00: Португалия — США, ЧМ среди женских команд, группа E, 3-й тур
- ⚽️ 13:00: Китай — Англия, ЧМ среди женских команд, группа D, 3-й тур
- ⚽️ 13:00: «ПСЖ» — «Интер», товарищеский матч
- ⚽️ 19:30: «Амкал» — «Знамя», Кубок России, 1/256 финала
- ⚽️ 21:00: БАТЭ — «Арис», Лига чемпионов, второй квалификационный раунд — ответный матч
- 🎾 19:00–2:00: отдельное расписание тенниса
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Время в материале указано по Москве.
⚽️ 10:00: Португалия — США, ЧМ среди женских команд, группа E, 3-й тур
Интрига: действующие чемпионки мира могут остаться без плей-офф
Женская сборная США попытается закрепить за собой место в плей-офф в матче с конкурентом – сборной Португалии, отстающей лишь на одно очко. Если дебютанткам чемпионата мира удастся взять максимальное количество очков сегодня, а в параллельной игре Нидерланды обыграют Вьетнам, то американки покинут турнир. Тем не менее сборной США нужно лишь одно очко, чтобы выйти в 1/8 финала турнира в рекордный девятый раз подряд. И если вдруг сложится не так, то это будет главной сенсацией в истории женского футбола.
Сборная США
Фото: Erick W. Rasco/Getty Images
⚽️ 13:00: Китай — Англия, ЧМ среди женских команд, группа D, 3-й тур
Интрига: чемпионки Азии против чемпионок Европы
Сборная Англии возглавляет группу D после двух побед с минимальным счётом. В активе Китая и Дании – по три очка и одинаковые показатели по победам, поражениям и по забитым и пропущенным голам. Чтобы у китаянок были шансы на выход в 1/8 финала, нужно побеждать Англию и надеяться на более высокие показатели, чем у датчанок. Англичанкам для выхода в следующий раунд с первого места хватит и ничьей.
Сборная Китая
Фото: Zhizhao Wu/Getty Images
⚽️ 13:00: «ПСЖ» — «Интер», товарищеский матч
Интрига: топ-матч между чемпионом Франции и финалистом ЛЧ в Японии
Европейские гранды активно готовятся к сезону. «ПСЖ» провёл уже четыре товарищеских встречи: обыграл сборную Эр-Рияда (5:4) и «Гавр» (2:0), сыграл вничью с «Аль-Насром» (0:0) и уступил японскому «Сересо» (2:3). У «Интера» всё скромнее. Команда Симоне Индзаги пока провела одну встречу – с «Аль-Насром» (1:1). Интересно посмотреть на финалиста Лиги чемпионов против сильной европейской команды. У «Интера» несколько значимых изменений в составе. Любопытно, что придумал Индзаги, потерявший летом Лукаку, Шкриньяра, Онана и Брозовича.
«ПСЖ»
Фото: Kenta Harada/Getty Images
⚽️ 19:30: «Амкал» — «Знамя», Кубок России, 1/256 финала
Интрига: медиафутбольный гигант сотворит сенсацию в Кубке?
«Амкал» — один из главных клубов в медийном футболе. В последнем сезоне МФЛ команда заняла третье место и отобралась в Кубок России. В первом раунде «Амкал» сыграет с ногинским «Знаменем». В прошлом сезоне клуб пошумел в Кубке, пройдя два этапа. Сначала «Амкал» обыграл «Зоркий», а затем «Тверь». И только в 1/64 финала уступил санкт-петербургской «Звезде». Получится у медиакоманды удивить профессиональный футбол снова?
«Амкал»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
⚽️ 21:00: БАТЭ — «Арис», Лига чемпионов, второй квалификационный раунд — ответный матч
Интрига: главный клуб Беларуси отойдёт от нокаута после первой игры с чемпионом Кипра?
«Арис» в первом матче второго квалификационного раунда ЛЧ разгромил дома БАТЭ — 6:2. Чемпион Кипра рвётся в групповой этап, команда уже одной ногой в третьем раунде. Впереди – ответный матч с БАТЭ. «Арису» облегчает ситуацию то, что вторая встреча пройдёт не на домашнем поле соперника. БАТЭ проводит еврокубковые матчи в Венгрии. Без большой поддержки болельщиков ещё тяжелее отыграть четыре мяча. Но иногда же чудеса случаются?
БАТЭ
Фото: fcbate.by
🎾 19:00–2:00: отдельное расписание тенниса
Из-за разницы во времени информация о важных теннисных турнирах, которые проходят сейчас, появляется поздно. Поэтому мы собираем матчи в отдельном материале – он появится здесь.
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