10 главных трансферных новостей дня. Неожиданный ход «Сити» и переезд из «Лиона» в Грозный

9 августа можно смело назвать одним из самых насыщенных дней летнего трансферного окна. Новостей было очень много, но нам пришлось отобрать всего лишь десятку. Так что ниже — только то, что никак нельзя упускать.

«Барселона» продала Франка Кессье в Саудовскую Аравию

Официально! 26-летний ивуарийский полузащитник мог перейти в «Ювентус», но получил более выгодное предложение и теперь будет играть за «Аль-Ахли». Контракт рассчитан на три года, зарплата составит € 20 млн в год, сумма трансфера — € 15 млн.

Франк Кессье Фото: alahlifc.sa

Суперобмен между «Челси» и «Ювентусом» отменяется

А как было бы интересно! Бен Джейкобс сообщает, что «Челси» решил не обменивать Ромелу Лукаку на Душана Влаховича с доплатой в € 40 млн. Вместо этого лондонский клуб хочет напрямую продать 30-летнего бельгийского нападающего в другую европейскую команду. Или, если не получится, отправить его в Саудовскую Аравию в сентябре. Уж там-то претенденты точно найдутся.

Кайл Уолкер остаётся в «Манчестер Сити»

Трансфера в «Баварию» не будет! Фабрицио Романо пишет, что 33-летний английский защитник окончательно решил остаться в нынешней команде и в ближайшее время подпишет с клубом новый контракт. Видимо, сага подошла к концу.

У Неймара три варианта продолжения карьеры, один из них — приоритетный

Новые подробности от Relevo. Сообщается, что возвращение 31-летнего бразильского нападающего в «Барселону» крайне маловероятно из-за финансовых проблем клуба. На данный момент у Неймара три варианта: АПЛ, МЛС и Саудовская Аравия. Последний вариант привлекает форварда «ПСЖ» меньше всего, а вот опция с отъездом в США является приоритетной.

«Манчестер Сити» сделал большое предложение по Лукасу Пакета

Внезапная новость-молния от Фабрицио Романо. По его информации, чемпионы Англии предложили «Вест Хэму» более € 81 млн за 25-летнего бразильского полузащитника. Неожиданный ход, но ещё больше удивляет ответ, ведь лондонцы отказались от таких условий. Отмечается, что «Сити» ещё вернётся с новым предложением, поскольку в сделке заинтересован лично Пеп Гвардиола.

«Ахмат» купил полузащитника «Лиона»

Не самый очевидный трансфер, особенно в нынешние времена. Теперь в Грозном будет выступать Камило (полное имя — Камило Рейджерс де Оливейра). 24-летний бразильский опорник подписал контракт до 2026 года, а сумма трансфера, если верить порталу Transfermarkt, составила € 800 тыс.

Камило — в «Ахмате» Фото: fc-akhmat.ru

Гарри Магуайр покидает «МЮ». Клуб уже работает над заменой

Прекрасная новость для болельщиков «Манчестер Юнайтед»! Фабрицио Романо пишет, что «Вест Хэм» согласовал трансфер 30-летнего защитника за € 35 млн. Осталось договориться с самим футболистом по контракту, а с клубом — по структуре выплат.

«МЮ» при этом уже вовсю работает над заменой для Магуайра. Флориан Плеттенберг утверждает, что клуб активно продвигается в переговорах с «Баварией» по Бенжамену Павару. Сумма сделки по 27-летнему французу может составить € 30 млн. А всё тот же Романо добавляет, что в шорт-листе «Юнайтед», помимо Павара, присутствуют Жан-Клер Тодибо из «Ниццы» и Эдмон Тапсоба из «Байера».

Матиас Норманн расторг контракты с «Динамо» и «Ростовом» и покинул Россию

27-летний норвежский полузащитник снова бежит из РПЛ. Подробнее о ситуации рассказал Павел Пивоваров, генеральный директор «Динамо», в котором Норманн играл на правах аренды из «Ростова»:

— Норманн направил в «Ростов» и «Динамо» уведомления о расторжении своего контракта. Это произошло в связи с тем, что в здание Москва-Сити врезались дроны. Ссылаясь на эти обстоятельства, он уехал из страны в целях своей безопасности. Мы с его позицией не согласны. Вместе с «Ростовом» отправимся в арбитраж. Нас ждёт суд.

Норманн жил недалеко от Москва-Сити, но это был его выбор. Клуб предложил ему релокацию, однако он отказался. Норманн нам не помогал в последних матчах, контракт у него заканчивается на следующей неделе. В любом случае и мы, и «Ростов» будем отстаивать свои интересы. Норманн попрощался со всеми на базе, сказал, что увидимся завтра, и мы получили письмо о расторжении. Мы убеждены в том, что эта вся ситуация — лишь предлог для того, чтобы уйти бесплатно.

Новый претендент на Арсена Захаряна из Европы

Ни дня без новостей о возможном отъезде звезды «Динамо» из России. По информации Noticias de Gipuzkoa, в услугах 20-летнего полузащитника заинтересован «Реал Сосьедад». Испанский клуб поддерживает контакт со стороной Захаряна, но при этом осознаёт риски в связи с потенциальным трансфером россиянина и поэтому рассматривает и другие цели.

«Челси» близок к долгожданному трансферу Мойсеса Кайседо

Даже не верится. The Guardian пишет, что сумма трансфера, которая капнет на счёт «Брайтона», может составить невероятные € 100–115 млн. Более того, «Челси» теперь пытается форсировать переход и сделать так, чтобы 21-летний эквадорский полузащитник присоединился к команде до старта нового сезона АПЛ. Если что, лондонцы сыграют в 1-м туре с «Ливерпулем» уже в воскресенье, 13 августа.