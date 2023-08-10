9 топ-матчей пятницы: старт чемпионатов в Англии, Испании, Франции и 1/4 женского ЧМ

11 августа большой футбол вернётся в Европу! А ещё РПЛ, АСА, хоккей и теннис.

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 4:00: Испания — Нидерланды, ЧМ среди женских команд, 1/4 финала

Интрига: кто станет первым полуфиналистом чемпионата мира?

В первом раунде плей-офф сборная Испании разгромила команду Швейцарии 5:1 и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Айтана Бонмати, которую уже можно назвать претенденткой на «Золотой мяч» по итогам сезона, оформила дубль и вышла на второе место в гонке лучших бомбардиров турнира. Вице-чемпионки мира Нидерланды победили сборную ЮАР 2:0 и не пропустили ни одного гола на трёх из четырёх матчей на этом ЧМ: единственный мяч в ворота голландок забила сборная США (1:1), которую Нидерланды затем обошли в группе. Итог встречи Испании и Нидерландов невозможно спрогнозировать. Надо смотреть. Даже если это матч в четыре утра.

Футболистки сборной Испании Фото: Buda Mendes/Getty Images

⚽️ 10:30: Япония — Швеция, ЧМ среди женских команд, 1/4 финала

Интрига: продолжится ли победная серия японок или Швеция на кураже отправится в полуфинал?

Япония – самая стабильная команда этого чемпионата мира. Азиатская сборная выиграла все матчи и пропустила только один мяч за четыре игры, а нападающая Хината Миядзава лидирует в списке лучших бомбардиров с пятью голами. В 1/8 финала японки расправились со сборной Норвегии 3:1. А матч сборной Швеции в предыдущем раунде можно назвать историческим. Голкипер Зечира Мушович сделала 11 сейвов после ударов сборной США и позволила своей команде дойти до серии пенальти. Решающий мяч Лины Хуртиг после сейва вратаря американской сборной пересёк линию ворот лишь на миллиметр, что вывело шведок в четвертьфинал чемпионата мира. Максимально заряженный настрой шведок против японской стабильности. Что будет сильнее?

ЖЧМ-2023 крайне удачно складывается для команды Японии Фото: Catherine Ivill/Getty Images

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Металлург Мг», выставочный турнир Кубок Респ. Башкортостан

Фонбет Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан Фонбет Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан 11 августа 2023, пятница. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чьи трансферы оказались хуже?

Этих грандов Востока нещадно ругали за провальную селекцию и продолжают до сих пор. Считается, что «Салават» стал слишком возрастным, а «Металлург» забрал из-за океана слишком посредственных легионеров. Чьи кадровые проблемы глубже и есть ли они вообще – возможно, очный матч приоткроет секрет.

Игроки ХК «Салават Юлаев» Фото: vk.com/hcsalavat

⚽️ 18:00: «Урал» — «Спартак», РПЛ, 4-й тур

Интрига: победная серия «Спартака» продолжится в Екатеринбурге?

«Спартак» мощно начал сезон. Три победы в РПЛ и две – в Кубке России. Несмотря на проблемы в защите, красно-белые пугают всех атакой. Впереди у команды Абаскаля серьёзный соперник. «Урал» также добивается классных результатов в начале чемпионата. Екатеринбуржцы набрали семь очков за три тура и делят 3–4-е место с «Крыльями». А в 1-м туре «Урал» дома прихлопнул ЦСКА (2:1). Теперь в гости приезжает «Спартак». Можно не только обыграть второго гранда, но и обогнать красно-белых в таблице. Топовая интрига!

«Урал» — «Спартак» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Локомотив», выставочный турнир Кубок ТАНЕКО

Интрига: воссоединится ли звено Яшкин — Шипачёв — Кагарлицкий?

Накануне «Ак Барс» открыл этап предсезонных матчей на традиционном домашнем турнире. Летом казанский клуб сохранил главного тренера и добавил в свой состав новых звёзд. Теперь осталось выяснить, насколько они друг другу подходят. Особенно любопытно, в какой компании окажется Дамир Жафяров и будет ли воссоединено звено Яшкин – Шипачёв – Кагарлицкий, сыгравшееся ещё в московском «Динамо».

«Ак Барс» уже открыл этап предсезонных матчей Фото: vk.com/hcakbars

👊 21:00: Мухумат Вахаев (Россия) — Григорий Пономарёв (Россия), АСА 161

Интрига: как пройдёт дебют Пономарёва в новой лиге?

Григорий Пономарёв — один из самых ярких тяжеловесов, дерущихся сейчас в России. Великан, которого на старте карьеры опекал легендарный Фёдор Емельяненко, сегодня дебютирует в промоушене АСА. Соперник — грозный Мухумат Вахаев, бывший чемпион лиги и очень жёсткий парень. Если Пономарёв пройдёт дебют успешно, в Гран-при тяжёлого веса точно будет новый фаворит.

⚽️ 22:00: «Бёрнли» — «Манчестер Сити», АПЛ, 1-й тур

Интрига: первый матч легенды «Сити» в АПЛ в качестве тренера. И сразу против Гвардиолы

Мы все очень ждали возвращения АПЛ. И первая игра сразу дарит классный сюжет. «Манчестер Сити» отправляется в гости к вернувшемуся в элиту «Бёрнли». «Бордовых» тренирует легенда «горожан» — Венсан Компани. Он построил в «Бёрнли» мини-«Сити». Предстоящая встреча – противостояние младшего и старшего брата. Хозяева, без сомнений, хотят громко залететь в АПЛ, обыграв действующего чемпиона. Ну а машина Гвардиолы не сбавляет скорости. Поэтому «Бёрнли» предстоит совершить мини-чудо, чтобы набрать три очка.

Игроки «Манчестер Сити» Фото: Mike Hewitt/Getty Images

⚽️ 22:00: «Ницца» — «Лилль», Лига 1, 1-й тур

Интрига: топ-матч на старте нового сезона чемпионата Франции

Чемпионат Франции открывает топовая по меркам лиги вывеска. В гости к «Ницце» приезжает «Лилль». Команду с лазурного берега летом возглавил Франческо Фариоли, работавший ранее в «Аланьяспоре». В «Ницце» происходит очередная амбициозная попытка собрать команду для борьбы за зону Лиги чемпионов. А «Лилль», хоть и занял пятое место в прошлом сезоне, порадовал тактических гиков. «Бульдоги» показывали симпатичный футбол, а тренер Паулу Фонсека заслужил комплименты. Теперь «Лилль» попробует также включиться в борьбу за топ-3. Первая серьёзная проверка – уже завтра.

«Лилль» ждёт серьёзная проверка в матче с «Ниццей» Фото: Isosport/Getty Images

⚽️ 23:00: «Севилья» — «Валенсия», Ла Лига, 1-й тур

Интрига: победитель Лиги Европы против тонущей в проблемах «Валенсии»

Прошлый сезон чемпионата Испании и «Севилья», и «Валенсия» хотели бы стереть из памяти. Клубы заняли 12-е и 16-е итоговое место соответственно. Результаты не соответствуют статусу и имени команд. Хотя «Севилья» скрасила сезон, выиграв Лигу Европы. А вот «Валенсия» тонет в проблемах. Руководство Питера Лима привело команду к борьбе за выживание. Лучшее, на что могут рассчитывать болельщики в новом чемпионате – место в середине. Но футболисты вряд ли согласны с прогнозами. Начать сезон красиво в матче с обладателем еврокубка – чем не мотивация? Но и «Севилья» не хочет болтаться в середине, как в прошлом чемпионате. Большой день и матч для обоих клубов.

Игроки «Севильи» Фото: Gregory Shamus/Getty Images

🎾 19:00–2:00: отдельное расписание тенниса

Из-за разницы во времени информация о важных теннисных турнирах, которые проходят сейчас, появляется поздно. Поэтому мы собираем матчи в отдельном материале – он появится здесь.