Сезон уже стартовал, а они всё ещё сидят без работы. Семь топовых свободных агентов

Во всех топовых европейских лигах стартовал новый сезон. Несмотря на это, на рынке свободных агентов всё ещё находятся несколько известных футболистов. Они всё еще сидят без работы, хотя могут подписать контракт в любой момент. Рассказываем, кто до сих пор не нашёл себе новую команду.

Давид де Хеа (вратарь, 32 года)

Давид де Хеа Фото: Getty Images

Испанский голкипер провёл предыдущие 12 лет в форме «Манчестер Юнайтед». Этим летом у него истёк срок контракта, и де Хеа вышел на рынок свободных агентов. А сами манкунианцы предпочли сделать ставку на Андре Онана, которого переманили из «Интера». Казалось, что де Хеа достаточно быстро найдёт себе новый клуб, однако Давид встретил новый сезон безработным. В прессе ходила информация, что «Реал» рассматривал кандидатуру де Хеа после того, как сломался Тибо Куртуа. В итоге мадридский клуб предпочёл Кепу Аррисабалагу, а Давида сейчас связывают с «Баварией». Найдёт ли он новое место работы до сентября?

Джесси Лингард (полузащитник, 30 лет)

Джесси Лингард Фото: Clive Mason/Getty Images

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» пока не нашёл себе новый клуб. Предыдущий сезон футболист провёл в составе «Ноттингем Форест» (20 матчей, два мяча, два ассиста), а потом стал свободным агентом. Джесси пока поддерживает форму на тренировках с игроками «Вест Хэма» — он выступал там в 2021 году. Пару недель назад услуги Лингарда предложили ЦСКА. Об этом сообщил директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо. Впрочем, через несколько дней он же сообщил, что этот вопрос можно считать закрытым, а Джесси в Россию не приедет.

Эден Азар (вингер, 32 года)

Эден Азар Фото: Getty Images

В последнее время имя Азара прочно ассоциируется с травмами. Некогда талантливый футболист играл последние четыре года в «Реале». Хотя «играл» — слишком громкое слово. За четыре года на счету бельгийца всего лишь 76 матчей, а в прошлом сезоне он вышел на поле всего 10 раз. В первой половине августа сообщалось, что Азар близок к завершению карьеры. Правда, чуть позже стало известно, что у бельгийца всё-таки есть несколько предложений. Бельгия, Саудовская Аравия или МЛС — где мы увидим Эдена в этом сезоне? Или всё же он завершит карьеру?

Серхио Рамос (защитник, 37 лет)

Серхио Рамос Фото: Getty Images

Титулованный испанец попрощался с «ПСЖ» в заключительном матче прошлого сезона. Сделал он это совместно с Лионелем Месси. Вот только звёздный аргентинец уже давно играет за океаном, а Рамос всё ещё сидит без работы. В прессе ходили слухи о возможном переезде испанца в Турцию («Бешикташ», «Галатасарай»), однако у Серхио очень высокие требования по зарплате. Высокие по меркам турецких клубов. В последнее время появилась информация о возможном трансфере защитника в МЛС. Рамос рассматривает варианты из-за рубежа.

Алексис Санчес (нападающий, 32 года)

Алексис Санчес Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Предыдущий сезон чилийский футболист провёл в «Марселе», после чего вышел на рынок свободных агентов. Он отыграл 44 матча, забил 18 мячей и отдал три голевые передачи. У Санчеса достаточно богатый опыт игры в Европе («Удинезе», «Барселона», «Арсенал», «МЮ», «Интер», «Марсель»). Не исключено, что Алексис снова захочет продолжить карьеру в одном из топ-клубов континента. Если, конечно, получит соответствующее предложение. Кстати, на днях генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта сообщил о желании Санчеса вернуться в миланский клуб. Получится?

Роберто Перейра (полузащитник, 32 года)

Роберто Перейра Фото: Maurizio Lagana/Getty Images

Перейра — не такое громкое имя, как де Хеа или Рамос, однако парень играет в топ-лигах Европы с 2011 года. Он выступал за «Удинезе», «Ювентус» и «Уотфорд». В списке достижений аргентинца два скудетто, две победы в Кубке Италии и одна — в Суперкубке. Последние три года Роберто провёл в составе «Удинезе», а в прошлом сезоне набрал 14 (5+9) очков по системе «гол+пас» в 36 матчах. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 6 млн — это выше, чем у Азара или Рамоса. Возможно, совсем скоро Перейра подпишет контракт с новым клубом из Европы, но пока сидит без работы.

Мэйсон Гринвуд (нападающий, 21 год)

Мэйсон Гринвуд Фото: Getty Images

История Гринвуда отличается от других в этом списке. Мэйсон числился футболистом «МЮ», хотя не играл за команду более полутора лет. Его обвиняли в изнасиловании и нападении, а судебный процесс растянулся на длительное время. В начале 2023 года с парня сняли обвинения, однако «МЮ» всё равно отстранил футболиста от тренировок и матчей. 21 августа клуб принял решение расстаться с 21-летним нападающим — стороны расторгли контракт по взаимному соглашению. Ждём, когда какой-то клуб подберёт англичанина.