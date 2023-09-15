«Краснодар» ждёт тяжелейший выезд, а у «Спартака» — шанс вернуться на победный путь

РПЛ возвращается после двухнедельной паузы. Да, без топ-матчей, но, даже когда их нет, всегда можно найти что-то привлекательное. Сможет ли «Краснодар» сохранить лидерство, учитывая сложнейший выезд в Грозный? Вернётся ли в борьбу за высокие места «Спартак» – ведь их сопернику тоже нельзя проигрывать? Всё это и не только мы узнаем в ближайшем туре.

Откроет программу 8-го тура пятничный матч «Динамо» – «Пари НН». Команда Марцела Лички набрала отличный темп после поражения в 1-м туре от «Краснодара». В последних шести матчах – четыре победы и две ничьих. И нет никаких предпосылок, чтобы вдруг заиграть хуже. Кажется, команда быстро адаптировалась к игре без Захаряна, а Карраскаль и Чавес должны помочь ей стать ещё лучше.

У «Пари НН» неожиданно нормализовалась ситуация с набором очков: в последних двух турах — две победы. Так что даже в матче с динамовцами они не выглядят очевидными аутсайдерами. С точки зрения психологии нижегородцы точно не уступят уверенному в себе сопернику, поэтому всё решит мастерство. Правда, непонятно, будет ли на матче Сергей Юран – недавно он перенёс экстренную операцию в Москве.

У ЦСКА – тёмная полоса. Побед нет уже в трёх матчах подряд. Да, можно сколько угодно пенять на последнюю игру с «Зенитом», где москвичи чуть не забрали три очка, но в итоге получили только одно. Из-за этого команда вылетела из топ-5. Даже «Локомотив» выше.

Следующий соперник тоже максимально неприятный – «Крылья Советов». Сейчас команда Игоря Осинькина на третьем месте в РПЛ и точно не собирается опускаться ниже. Резвая атака наверняка доставит проблем обороне ЦСКА. О лёгкой победе команды Владимира Федотова не может идти и речи.

«Ахмат» явно прибавил с приходом Ромащенко – две победы в РПЛ плюс ничья со «Спартаком». Да и сам тренер признаёт, что исправил все недочёты, усилил оборону, а этот состав точно способен бороться за места как минимум в середине таблицы. Другое дело, что сейчас команду ждёт тяжелое испытание – игра с лидером РПЛ.

«Краснодар» в хорошем расположении духа, ведь недавно они уверенно хлопнули «Спартак». Пока «быки»лидирует с всего двумя пропущенными мячами за семь туров. В минус может сыграть разве что большое число сборников, которые наверняка в разном состоянии вернутся в клуб. Но если «Краснодар» хочет остаться наверху, то нужно продолжать побеждать.

У «Спартака» нет побед уже в четырёх матчах кряду. И чемпионский титул, который виртуально вручили им на старте сезона, похоже, пора сдавать обратно. Последние туры и вовсе кошмар – три поражения в четырёх матчах. Вряд ли у Абаскаля было достаточно возможностей, чтобы исправить ситуацию в паузу, ведь многие игроки поехали в сборные.

У «Сочи» тоже всё сложно. Две победы и пять поражений на старте. Но Дмитрий Хохлов пока на своём месте. Владелец клуба вообще заявил, что ему нравится рисунок игры, но не хватает результата. Следовательно – после каждого следующего поражения Хохлов может потерять работу.

«Балтику» и правда жаль на старте. По игре она заслуживала точно больше трёх очков. Хорошо ещё, что это понимает руководство, поэтому Сергей Игнашевич без лишних нервов продолжает работу.

С «Ростовом» у новичка РПЛ будет новый шанс зацепить хотя бы ничью. Ведь немало игроков дончан не очень удачно съездили в сборные, а Карпин и вовсе разочарован. Здорово, если он не перетащит негатив в клуб, но так или иначе это будет отражаться. А учитывая нестабильность «Ростова» на старте сезона плюс выездной матч – результат может быть любым.

«Урал» слегка свалился в таблице после сверхуспешного старта. Повлияли поражения от «Зенита» и «Ахмата». Да и вряд ли кто-то ожидал, что команда Виктора Гончаренко так хороша, что будет наверху до конца чемпионата. Сейчас самое время вернуться к стабильному набору очков, чтобы держаться в середине.

Ведь в соперниках – «Факел» с новым главным тренером Сергеем Ташуевым. Мы хорошо помним, как он преобразил «Ахмат» по ходу предыдущего сезона и довёл его до топ-5. И сейчас точно попытается провернуть нечто похожее с новой командой. В первом матче он точно не захочет проиграть.

Рашид Рахимов всё же удержался на своём месте, несмотря на многочисленные слухи, но теперь должен показать результат в игре с чемпионом России. Забавно, что «Рубин» – один из немногих клубов, которые за последние годы дважды обыгрывали «Зенит» по ходу сезона. Хоть и было это уже давно – сначала в октябре 2020-го, потом в марте 2021-го.

«Зенит» же пришёл в себя после невзрачного старта. И вовсю гонится за «Краснодаром». Да, с ЦСКА три очка набрать не удалось. Но по игре к Питеру было минимум претензий. Все лидеры в форме и готовы показать максимум.

Две победы подряд, над «Сочи» и «Балтикой», добавили «Локо» настроения, но вряд ли глобальной уверенности. Ведь по игре москвичи до сих пор смотрятся неважно. Да, в состав вернулся Артём Дзюба, поэтому хотя бы наладилось завершение, однако в обороне по-прежнему проблемы. Во многом тому виной отсутствие усиления.

«Оренбург» же преобразился с назначением Деограсии. Ничья с ЦСКА, уверенный вынос «Сочи». В игре с «Локо» они точно не будут выглядеть аутсайдерами. Главное – есть кому забивать. И сделать это, пусть и на поле соперника, наверняка получится.