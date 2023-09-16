11 топ-матчей воскресенья: Захарян против «Реала» и реванш Шевченко

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

👊 3:40: Роман Копылов (Россия) — Джош Фремд (США), UFC Fight Night 227

Интрига: Копылов станет теневым претендентом на титул?

Роман Копылов начал карьеру в UFC с двух поражений, но потом поработал над тактикой — и вышел на серию из трёх красивых побед. Теперь скромного и добродушного россиянина ждёт Джош Фремд: достаточно мастеровитый, но вполне проходимый американский боец. Если Копылов снова победит, может стать теневым претендентом на чемпионский пояс. Роману нужно делать себе громкое имя — скромных парней в UFC не любят.

👊 7:00: Алекса Грассо (Мексика) — Валентина Шевченко (Киргизия), UFC Fight Night 227

Интрига: Шевченко сможет вернуть привычный титул?

Полгода назад Валентина Шевченко сенсационно потеряла чемпионский пояс, уступив мексиканке Алексе Грассо удушающим приёмом. Российско-киргизская спортсменка тяжело переживала поражение, но теперь настроена максимально жёстко. Пуля уже заявила, что выйдет в октагон с единственной целью — уничтожить соперницу. Вот только Грассо далеко не подарок и уже знает секрет победы над Валентиной. Сможет ли Шевченко стать чемпионкой вновь?

🎿 14:00: контрольные прокаты фигуристов сборной России

Интрига: кто исполнит больше четверных прыжков — мужчины или женщины?

В воскресенье фигуристы покажут зрителям и экспертам новые произвольные программы. В отличие от коротких, здесь у одиночниц не запрещены четверные прыжки, поэтому Камила Валиева, Аделия Петросян, Софья Акатьева и другие девушки порадуют зрителей сложнейшими элементами. Не забываем и о тройном акселе, которым владеет не только Елизавета Туктамышева!

Битву квадов устроят и парни: к контрольным прокатам отлично готовы чемпион России Евгений Семененко, победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник и остальные наши фигуристы, которые способны очень на многое. Не забываем о спортивных парах и танцорах — в субботу фанаты так приняли вернувшихся после перерыва Александру Степанову и Ивана Букина, что наворачивались слёзы.

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 14:00: «Лорьян» — «Монако», Лига 1, 5-й тур

Интрига: команда Головина оторвётся от «ПСЖ»?

«Монако» здорово начал новый сезон Лиги 1. Команда Ади Хюттера набрала 10 очков в четырёх матчах и возглавляет таблицу. Впереди – встреча с неуступчивым «Лорьяном». Но у «Монако» есть шанс оторваться уже на пять очков от «ПСЖ» и упрочить лидерство. Такой шанс нельзя терять. Александр Головин, судя по играм сборной России, находится в хорошей форме. Так что россиянин поможет «Монако» в предстоящей встрече.

Александр Головин («Монако») Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

🏎 15:00: Формула-1, Гран-при Сингапура, гонка

Интрига: неужели серия Ферстаппена — всё?!

Шокирующие результаты субботней квалификации обещают нам первый Гран-при во всём сезоне, когда выиграет не представитель «Ред Булл». Пилоты «Феррари» стартуют с первого и третьего мест, представители «Мерседеса» — со второго и пятого. А ещё есть быстрый Ландо Норрис, а ещё – прогнозы погоды, сулящие дождь во время воскресной гонки. Может, именно погодные условия спасут невероятную победную серию Макса Ферстаппена, которая насчитывает уже десять Гран-при?

Лиам Лоусон («Альфа Таури») Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

⚽️ 16:30: «Рубин» — «Зенит», РПЛ, 8-й тур

Интрига: шанс для «Зенита» ворваться в топ-2

«Зенит» начал сезон с не самых привычных для себя результатов. Команда идёт вне топ-3, но в случае победы над «Рубином» заберётся в тройку. Хорошая мотивация для команды Семака. У казанцев дела складываются не очень: шесть очков после семи туров и 13-е место. Ходили разговоры об отставке Рашида Рахимова. Но пока тренер продолжает работу в Казани. Встреча с «Зенитом» — шанс набрать очки, порадовать руководство и болельщиков «Рубина».

Дуглас Сантос («Зенит») Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 18:30: «Эвертон» — «Арсенал», АПЛ, 5-й тур

Интрига: «Эвертон», воодушевлённый новыми владельцами, обыграет дома «Арсенал»?

«Эвертон» ожидают изменения. Клуб приобрела американская компания 777Partners. Возможно, новые боссы помогут возродиться команде, борющейся последние сезоны за выживание? «Эвертон» ожидает сложная игра с вице-чемпионом АПЛ – «Арсеналом». Команда Артеты набрала 10 очков в четырёх турах и не собирается останавливаться. «Эвертону» пора побеждать. Одна ничья и три поражения – не то, что ожидали болельщики. Но против доминирующего «Арсенала» набрать три очка будет сложно. Однако важный фактор – домашнее поле.

«Эвертон» — «Арсенал» Фото: Julian Finney/Getty Images

🏉 18:45: Австралия — Фиджи, КМ-2023, группа С, 2-й тур

Интрига: получится ли у Фиджи сбросить Австралию с первого места в группе?

Сборная Фиджи в 1-м туре Кубка мира показала себя лучше всех среди проигравших команд. Островитяне в матче с Уэльсом сохраняли интригу до последнего, и, если бы им чуть-чуть больше повезло на последних секундах, сотворили бы величайший камбэк в истории Кубков мира. Но теперь доказывать свою силу сборной Фиджи придётся в матче с Австралией, без большого труда обыгравшей Грузию. Болельщики вправе ожидать очень интересной и интригующей битвы.

Ваисеа Наякалеву (Фиджи) Фото: Alex Livesey/Getty Images

⚽️ 19:00: «Локомотив» — «Оренбург», РПЛ, 8-й тур

Интрига: «Локо» одержит третью подряд победу в РПЛ?

После невыразительного старта «Локомотив» начал стабильно набирать очки. Две победы и две ничьих в последних четырёх турах – не худший показатель. Впереди у команды Галактионова домашняя игра с «Оренбургом». Оренбуржцы после смены тренера также выглядят лучше. При Деограсии добыта ничья с ЦСКА и победа над «Сочи». Получится увезти очки из Москвы?

«Локомотив» — «Оренбург» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 21:45: «Лион» — «Гавр», Лига 1, 5-й тур

Интрига: Кузяев забьёт ещё один гол?

Первый топ-соперник для «Гавра» Кузяева в новом сезоне чемпионата Франции. Хотя «Лион» занимает последнее, 18-е место в таблице. Из клуба уже уволили тренера Лорана Блана. Так что «Гавру» по силам обыграть грозного соперника. Новым тренером «Лиона» стал Фабио Гроссо – чемпион мира 2006 года и экс-игрок «Олимпика». Получится у итальянца обыграть «Гавр» Кузяева? Далер забил уже два гола в Лиге 1. Почему бы не забить третий «Лиону»?

Далер Кузяев («Гавр») Фото: hac-foot.com

⚽️ 22:00: «Реал» — «Реал Сосьедад», Ла Лига, 5-й тур

Интрига: ждём гол Захаряна «Реалу»?

«Реал» начал сезон с четырёх побед, а Джуд Беллингем уже влюбил в себя мадридскую публику. «Сосьедад» же немного буксует: три ничьих и всего один выигрыш. Арсен Захарян пока не влился в старт, но выходил на замену. Вряд ли 20-летний россиянин появится в основе на «Реал». Но со скамейки выйти должен. Получится у Захаряна огорчить команду Анчелотти? Последний раз «Реалу» из россиян забивал Фёдор Смолов в 2020 году. Пора прерывать «засуху» и заодно отобрать у мадридцев первые очки в сезоне.