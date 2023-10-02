8 топ-матчей вторника: Медведев в полуфинале, Лига чемпионов и Кубок России

За чем следим 3 октября: много тенниса, футбол и хоккей.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 11:30*: Александр Зверев (Германия, 8) — Даниил Медведев (Россия, 2), Пекин, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поквитается ли Медведев за поражение в Цинциннати?

Даниил Медведев установил в Пекине уникальное достижение — теперь на всех хардовых турнирах уровня ATP-500 и выше россиянин добирался минимум до полуфинала. На этой стадии в столице Китая Даниил сразится со своим старым знакомым — Александром Зверевым. Это будет уже 17-я официальная встреча этих теннисистов. Медведев пока ведёт в счёте — 9-7, однако последний поединок на «Мастерсе» в Цинциннати-2023 остался за Зверевым. Удастся ли россиянину добиться реванша?

Александр Зверев и Даниил Медведев Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Отдельное теннисное расписание

В теннисном туре сейчас жара. Лучшие атлеты мира вовсю сражаются на азиатских турнирах. Мы подготовили отдельное расписание топ-матчей 3 октября.

⚽️ 17:15: «Локомотив» — «Ростов», Кубок России, группа В, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Кубок России . Группа B Фонбет Кубок России . Группа B 03 октября 2023, вторник. 17:15 МСК Локомотив М Москва Не начался Ростов Ростов-на-Дону Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: удастся ли «Ростову» или «Локо» оформить выход из группы?

Группа B в Кубке России – одна из самых запутанных. Теоретически шансы вылететь из турнира есть и у «Локо», и у «Ростова», «Урала» и «Рубина» (у команды Рахимова их больше всего). Очный матч «Локо» и «Ростова», вероятно, решит судьбу первого места. В случае победы «Ростов» точно выйдет из группы (даже если «Рубин» обыграет «Урал»). Да и «Локо», взяв три очка, практически обеспечит себе место в тройке лучших. А если «Рубин» при этом не обыграет «Урал», то команда Галактионова досрочно выйдет из группы.

«Локомотив» — «Ростов» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

⚽️ 17:15: «Зенит» — «Балтика», Кубок России, группа C, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Кубок России . Группа C Фонбет Кубок России . Группа C 03 октября 2023, вторник. 17:15 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Балтика Калининград Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: что покажет «Зенит» после двух поражений подряд?

Происходящее с «Зенитом» уже точно можно называть кризисом. В четырёх матчах РПЛ – всего четыре очка, а последние две встречи команда Семака и вовсе проиграла. В Кубке ситуация получше: да, было поражение от «Балтики» в Калининграде, но после была и победа над «Ахматом» в Грозном. «Зенит» часто спотыкается в Кубке России (в прошлом сезоне заняли лишь третье место в группе), но сейчас в этом турнире всё попроще: достаточно обыграть «Балтику» в основное время, чтобы точно занять в группе место не ниже второго. После двух поражений подряд победа над командой Игнашевича на своём поле (соперник явно ниже классом) – отличный способ оправдаться перед болельщиками.

Происходящее с «Зенитом» уже точно можно называть кризисом Фото: Дмирий Голубович, «Чемпионат»

🏒 19:30: «Торпедо» — «Авангард», КХЛ, регулярный сезон

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 октября 2023, вторник. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: преодолел ли «Авангард» затяжной кризис?

Победа в Мытищах над китайским «Куньлунь Ред Стар» (4:3 ОТ) помогла представителям «Авангарда» облегчённо выдохнуть. Этот успех стал первым для команды Михаила Кравца с 16 сентября. Но сама игра «ястребов» вновь оставила большое количество вопросов. Теперь омичи сыграют на выезде с лидирующим на данный момент в КХЛ «Торпедо». Команда Игоря Ларионова провалила предыдущий домашний матч, получив 2:5 на родном льду от «Сочи» и теперь мечтает о реабилитации перед родными болельщиками. К этой игре будет приковано всё внимание хоккейной общественности во вторник.

Главный тренер ХК «Торпедо» Игорь Ларионов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 19:45: «Ред Булл Зальцбург» — «Реал Сосьедад», Лига чемпионов, группа D, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: дебютирует ли Захарян в Лиге чемпионов?

Арсен Захарян попал в заявку «Сосьедада» на матч в ЛЧ. Последние встречи россиянин пропустил из-за коронавируса, но всё позади. «Зальцбург» – серьёзнейшая проверка, в 1-м туре австрийский клуб обыграл на выезде «Бенфику». Хотя немногие считали «Ред Булл» претендентом на выход из группы (в соперниках же ещё «Интер» и «Сосьедад»), но матч с командой Арсена может решить очень многое. В случае победы очков у «Зальцбурга» будет уже шесть, а у «Реала Сосьедад» – всего одно. Вот уж точно матч на три результата!

Арсен Захарян Фото: Getty Images

⚽️ 22:00: «Наполи» — «Реал», Лига чемпионов, группа C, 2-тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: что покажет Хвича против любимого клуба?

Не секрет, что Кварацхелия фанатеет от «Реала», поэтому предстоящий матч, возможно, станет одним из важнейших в его карьере. Да и без этого сюжета игру в Неаполе можно смело назвать главной во вторник. И «Наполи», и «Реал» стартовали в группе с побед, но чемпионы Италии пока лидируют благодаря большему количеству забитых мячей. Соперники подобрались скромные («Брага» и «Унион»), однако матч фаворитов в какой-то степени станет шансом и для них. Ведь если топы теряют очки, этим надо пользоваться.

Хвича Кварацхелия Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

⚽️ 22:00: «Интер» — «Бенфика», Лига чемпионов, группа D, 2-й тур

Интрига: отомстит ли «Бенфика» «Интеру» за прошлый сезон?

Ремейк четвертьфинала предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов случится уже на групповом этапе. «Интер» и «Бенфика» несколько месяцев назад устроили настоящее шоу: миланцы победили на выезде (2:0), а дома устроили с лиссабонцами перестрелку – 3:3. Теперь придётся бороться за место в плей-офф, причём группа непростая. Ни «Зальцбург», ни «Сосьедад» не похожи на аутсайдеров.

«Интер» — «Бенфика» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

⚽️ 22:00: «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай», Лига чемпионов, группа A, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справится ли тен Хаг с кризисом атаки?

У «МЮ» – худший старт в АПЛ за 34 года: четыре поражения в семи матчах. При этом команда не выглядит безнадёжно, особенно если принимать во внимание список травмированных. Левых защитников вот совсем не осталось, так что на позиции вынужден играть номинальный опорник Амрабат. В чемпионате «Юнайтед» забил всего семь голов, хотя xG набрали на 12. Плохая реализация – болезнь, которая тянется с прошлого сезона.

С одной стороны, «Галатасарай» – так себе соперник для кризисной команды. «Львы» пока не проигрывали в этом сезоне, легко прошли квалификацию ЛЧ. С другой – «Галатасарай» вряд ли будет «парковать автобус»: состав настроен на атаку – тут Заха, Мертенс, Тете. Икарди так вообще в огне – забил 10 голов во всех турнирах. В общем, гости явно попробуют одержать победу, но в открытом футболе и «МЮ» проще.