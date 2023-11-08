Как россияне дебютировали в Лиге чемпионов за европейские клубы. Многие начинали с голов!

Арсен Захарян в прошлом туре дебютировал в Лиге чемпионов за «Реал Сосьедад»: 24 октября он не попал в стартовый состав команды на игру с «Бенфикой», но вышел во втором тайме на 15 минут – к тому моменту «Сосьедад» уже вёл в счёте. Хавбек ничем особенным не запомнился, но и каких-то ошибок не совершил – получился довольно ровный и приятный старт в главном еврокубке.

Сегодня, 8 октября, у Арсена есть шанс выйти в основе на матч с «Бенфикой». А вот как до Арсена дебютировали россияне за европейские клубы в ЛЧ.

Учтён дебют в основном турнире Лиги чемпионов – матчи в квалификации не учитываются.

Андрей Канчельскис, «Манчестер Юнайтед»

Дебют в ЛЧ: 14 сентября 1994 года.

Соперник: «Гётеборг», победа 4:2.

Сколько и как сыграл: 90 минут, гол+пас.

Андрей Канчельскис Фото: Mike Cooper/Getty Images

Канчельскис перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 1991-м, но в Лиге чемпионов за клуб сыграл лишь три года спустя. В сезоне-1993/1994 Андрей был вне заявки на все четыре матча, что провёл в турнире «МЮ», а вот в сезоне-1994/1995, наконец, россиянин вышел на поле – в первом же туре и сразу на 90 минут. Дебют у Канчельскиса получился идеальный: он и забил, и отдал ассист, и «Юнайтед» в итоге победил.

Дмитрий Хохлов, ПСВ

Дебют в ЛЧ: 16 сентября 1998 года.

Соперник: ХИК, победа 2:1.

Сколько и как сыграл: 90 минут, без результативных действий.

Дмитрий Хохлов Фото: Clive Mason/Getty Images

Хохлов до перехода в ПСВ зимой 1998-го ни разу не играл в Лиге чемпионов, поэтому для него дебют в матче с ХИКом был особенно важной вехой в карьере. В сезоне-1997/1998 вместе со своей командой он стал серебряным призёром чемпионата Нидерландов, поэтому уже осенью стартовал в элитном еврокубке в группе с «Бенфикой», «Кайзерслаутерном» и ХИКом. Дмитрий провёл на поле 90 минут, но результативными действиями не отметился. Зато через матч забил! Правда, тот гол «Кайзерслаутерну» не помог ПСВ победить. Голландцы в итоге тогда так и не вышли из группы (выходил только лидер) – первым оказался немецкий клуб, которому и забил Хохлов.

Дмитрий Аленичев, «Порту»

Дебют в ЛЧ: 18 сентября 2001 года.

Соперник: «Русенборг», победа в гостях 2:1.

Сколько и как сыграл: 1 минута, без результативных действий.

Дмитрий Аленичев Фото: Tony O'Brien/Getty Images

Аленичев перешёл в «Порту» в 2000-м и дебютировал почти сразу – в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов с «Андерлехтом». Дальше команда не прошла, да и для игрока сезон сложился не очень: россиянин начал выпадать из состава, потому что Фернанду Сантуш видел на его позиции другого футболиста – Шаинью. Следующий сезон начался для Аленичева тоже с отборочных матчей в ЛЧ, которые на этот раз команда прошла без труда и вышла в групповой этап. Новый тренер, пришедший на смену Сантушу, Октавиу Машаду, тоже не видел Аленичева в основе, поэтому полузащитник в том сезоне чаще выходил на замену, в основном – во втором тайме. Его дебют в Лиге чемпионов из-за этого не получился похожим на дебют мечты: Аленичев вышел всего на минуту в 1-м туре с «Русенборгом».

Валерий Карпин, «Реал Сосьедад»

Дебют в ЛЧ: 17 сентября 2003 года.

Соперник: «Олимпиакос», победа 1:0.

Сколько и как сыграл: 90 минут, без результативных действий.

Валерий Карпин Фото: Stephane Reix/Getty Images

У Карпина к тому моменту уже был опыт игры в ЛЧ – за «Спартак» он провёл в турнире 10 матчей, в том числе сыграв с «Барселоной», «Монако» и «Галатасараем». После этого были «Реал Сосьедад», «Валенсия», «Сельта» и возвращение в Сан-Себастьян в 2002-м, которое получилось успешнее первого его пребывания там. Валерий стал одним из важнейших игроков команды и помог «Сосьедаду» завоевать серебряные медали, что позволило принять участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Несмотря на то что контракт Карпина был рассчитан только на год, он выполнил условие, позволившее автоматически продлиться ещё на сезон (провёл 28 матчей), поэтому стартовал вместе со клубом в ЛЧ.

Группа досталась непростая: с «Ювентусом», «Галатасараем» и «Олимпиакосом». С греками «Сосьедад» играл в 1-м туре – Карпин вышел с первых минут и провёл на поле весь матч. Голов не забил, но был полезен – команда в итоге победила 1:0. А вот уже во второй встрече с — «Галатасараем» — Карпин отдал ассист.

Тогда «Реал Сосьедад» вышел из группы со второго места, но вылетел от «Лиона» в 1/8 финала. Та кампания в Лиге чемпионов стала для Карпина последней в карьере игрока.

Александр Мостовой, «Сельта»

Дебют в ЛЧ: 1 октября 2003 года.

Соперник: «Милан», 0:0.

Сколько и как сыграл: 90 минут, без результативных действий.

Александр Мостовой Фото: Adam Davy/Getty Images

Мостовой пришёл в «Сельту» в 1996-м и проделал вместе с клубом большой путь – вплоть до дебютной ЛЧ. Команда стартовала в турнире с третьего квалификационного раунда, и Мостовой отличился в первом же матче: именно он забил первый гол «Сельты» в Лиге чемпионов. Команда в итоге вышла в групповой этап, но в 1-м туре Мостовой участия не принял. А вот уже во 2-м — с «Миланом» — вышел в основе и отыграл 90 минут с капитанской повязкой.

На групповом этапе Александр забил всего один мяч – в последнем туре заколотил «Брюгге». «Сельта» в итоге вышла из группы, но не смогла пройти дальше 1/8 финала, оступившись на «Арсенале».

Дмитрий Сычёв, «Марсель»

Дебют в ЛЧ: 1 октября 2003 года.

Соперник: «Партизан», 3:0.

Сколько и как сыграл: 13 минут, голевой пас.

Дмитрий Сычёв Фото: Eddy LEMAISTRE/Getty Images

Нападающий перешёл во французский клуб зимой 2003-го и быстро влился в состав. Летом «Марсель» начал свой путь в Лиге чемпионов с третьего отборочного раунда, и в первом же матче с «Аустрией» уже на четвёртой минуте Сычёв забил! И этот гол стал для команды победным. На групповом этапе первый матч с «Реалом» Дмитрий пропустил, а во 2-м туре вышел на 13 минут с «Партизаном» и успел отдать голевой пас. Суммарно в том сезоне он сыграл 52 минуты в ЛЧ, так больше и не отметившись результативными действиями.

Алексей Смертин, «Челси»

Дебют в ЛЧ: 29 сентября 2004 года.

Соперник: «Порту», 3:1.

Сколько и как сыграл: 90 минут, гол.

Алексей Смертин Фото: Rebecca Naden/Getty Images

Несмотря на то что отрезок Смертина в «Челси» в целом сложно назвать удачным, но зато его дебют в Лиге чемпионов (как за английский клуб, так и в целом в карьере) получился просто отличным: он не только отыграл полный матч с «Порту», но ещё и забил. А в следующей встрече, в которой «Челси» встретился с ЦСКА, Смертин отдал голевую. На этом, правда, сказка Алексея закончилась: дальше он начал выходить всё реже, а к полуфиналу, в котором «Челси» встречался с будущим победителем, «Ливерпулем», и вовсе перестал появляться на поле.

Павел Погребняк, «Штутгарт»

Дебют в ЛЧ: 16 сентября 2009 года.

Соперник: «Рейнджерс», 1:1.

Сколько и как сыграл: 90 минут, гол.

Павел Погребняк Фото: Lynne Cameron/Getty Images

Сегодняшний именинник Павел Погребняк (ему исполнилось 40) мощно ворвался в состав «Штутгарта» – почти сразу же он стал игроком основного состава. Вслед за дебютом в Бундеслиге случился и дебют в Лиге чемпионов – в матче с «Рейнджерс» Павел отыграл 90 минут и забил. «Штутгарт» тогда дошёл до 1/8 финала, и Погребняк не пропустил ни одной встречи – за это время он ещё раз забил и сделал два ассиста.

Андрей Аршавин, «Арсенал»

Дебют: 29 сентября 2009 года.

Соперник: «Олимпиакос», 2:0.

Сколько и как сыграл: 90 минут, гол.

Андрей Аршавин Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Аршавин пропустил немало матчей «Арсенала» в Лиге чемпионов в сезоне-2008/2009: то был вне заявки, то болел гриппом, то восстанавливался от растяжения мышцы. Дебют в турнире за лондонский клуб состоялся в сезоне-2009/2010 – Андрей вышел во 2-м туре с «Олимпиакосом», отыграл 90 минут и забил. Через тур произошла настоящая магия: Аршавин в матче с АЗ отдал три голевые! Как же он был хорош.

Юрий Жирков, «Челси»

Дебют в ЛЧ: 21 октября 2009 года.

Соперник: «Атлетико», 4:0.

Сколько и как сыграл: 17 минут, без результативных действий.

Юрий Жирков и игроки «Челси» Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Жирков стал футболистом «Челси» в 2009 году, перебравшись из ЦСКА. Первые два тура Лиги чемпионов Юрий пропустил из-за травмы колена, но в третьей встрече с «Атлетико» тренер Карло Анчелотти доверил ему 17 минут. Жирков сыграл на позиции левого защитника и не отметился результативными действиями. Зато «Челси» легко разобрался с мадридцами – 4:0. Жиркову доверили место в старте в двух последних матчах группового этапа. Россиянин провёл 90 минут с «Порту» и АПОЭЛом. Во встрече с киприотами он даже отдал ассист на Дидье Дрогба!

Правда, путь «Челси» в 1/8 финала прервал будущий победитель турнира – «Интер». Команда Моуринью дважды обыграла лондонцев – 2:1 и 1:0. В ответной игре Жирков провёл на поле 74 минуты, но не помог «Челси» добиться положительного результата. В общей сложности в розыгрыше ЛЧ-2009/2010 Юрий провёл на поле 271 минуту, отдал один голевой пас и заработал жёлтую карточку.

Роман Павлюченко, «Тоттенхэм»

Дебют: 29 сентября 2010 года.

Соперник: «Твенте», 4:1.

Сколько и как сыграл: 89 минут, 2 гола.

Роман Павлюченко Фото: Mike Hewitt/Getty Images

До перехода в Англию Павлюченко уже играл в Лиге чемпионов – за «Спартак». Да против кого! «Бавария», «Интер», «Спортинг» – отличные соперники, чтобы получить первый еврокубковый опыт. В 1-м туре Роман остался в запасе, а вот во 2-м, когда «Тоттенхэм» встречался с «Твенте», вышел – и отыграл 89 минут. За это время россиянин забил два мяча, а «Тоттенхэм» в итоге победил 4:1.

Денис Черышев, «Реал»

Дебют: 30 сентября 2015 года.

Соперник: «Мальмё», победа 2:0 в гостях.

Сколько и как сыграл: 7 минут, без результативных действий.

Денис Черышев Фото: Power Sport Images/Getty Images

В дебютном сезоне за «Реал» Черышев не сыграл в Лиге чемпионов, потому что даже в Ла Лиге редко попадал в состав. Потом были аренды в «Севилью» и «Райо Вальекано», где он играл в Лиге Европы, а спустя эти два сезона – возвращение в Мадрид. И вот тогда Черышев вышел во 2-м туре – правда, всего на семь минут. За тот сезон у Дениса было 35 игровых минут в ЛЧ, но зато каких – «Реал» стал победителем турнира, а Черышеву тоже досталась медаль.

Александр Головин, «Монако»

Дебют: 3 октября 2018 года.

Соперник: «Боруссия» Д, поражение 0:3 в гостях.

Сколько и как сыграл: 77 минут, без результативных действий.

Александр Головин Фото: Maja Hitij/Getty Images

Россиянин перешёл в «Монако» сразу после ЧМ-2018, и это стало большим событием для российского футбола. Головин сразу же вписался в состав, поэтому и в ЛЧ дебютировал уже во 2-м туре, отыграв 77 минут. Первое выступление в еврокубках за «Монако» получилось не очень радостным: Александр не отметился результативными действиями, а команда проиграла «Боруссии» со счётом 0:3. Зато в следующем матче полузащитник отдал ассист и отыграл 90 минут – матч с «Брюгге» тогда закончился вничью.

Алексей Миранчук, «Аталанта»

Дебют: 21 октября 2020 года.

Соперник: «Мидтьюлланн», победа 4:0 в гостях.

Сколько и как сыграл: 10 минут, гол.

Алексей Миранчук Фото: Gaston Szerman/Getty Images

Мы очень долго ждали дебюта Миранчука в Италии, потому что он приехал туда с травмой, полученной в России, и долго восстанавливался. В итоге получилось так, что совпали два дебюта: и за «Аталанту» в целом, и в Лиге чемпионов за европейский клуб. Получилось красиво: Алексей вышел на 80-й минуте с «Мидтьюлланном», забил (тот гол стал для «Аталанты» четвёртым в матче), а потом ещё сделал шесть передач, из которых пять – в атаку (4 точные).