11 топ-событий понедельника: гранд-финал российской Team Spirit и «Золотой мяч»

С чего начнётся новая рабочая неделя: The International 2023, НХЛ, НБА, КХЛ, Серия А и наши в теннисе.

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Время в материале указано по Москве.

🏒 00:00: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: кто наберёт больше очков — Джек Хьюз или Кирилл Капризов?

22-летний нападающий «Дэвилз» Джек Хьюз доминирует на старте сезона НХЛ. Американский форвард набрал 18 очков в семи матчах, захватив уверенное лидерство в гонке бомбардиров. А вот у лидера «Миннесоты» Кирилла Капризова старт сезона не совсем задался. Российский форвард набрал в два раза меньше очков, причём два последних матча он и вовсе провёл на голодном пайке. Кто сыграет ярче сегодня?

Кирилл Капризов Фото: Getty Images

🏒 00:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Сан-Хосе Шаркс», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: одержит ли «Вашингтон» третью победу подряд и продлит ли свою серию Овечкин?

Две подряд победы помогли столичной команде немного подняться в турнирной таблице после провального начала регулярки. В матче с «Шаркс» команда Спенсера Карбери имеет отличный шанс продлить победную серию, ведь «акулы» сейчас являются абсолютно худшей командой НХЛ. «Сан-Хосе» до сих пор не одержал ни одной победы, а два последних поражения американская команда потерпела вообще всухую. Хороший шанс есть и у Александра Овечкина продлить пятиматчевую результативную серию.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

🎮 00:00: Team Spirit — LBF, The International 2023, гранд-финал

Интрига: выиграет ли российская команда второй чемпионат мира за три года?

В финале главного турнира по Dota 2 будет за кого поболеть: победители The International 2021 близки к пику формы и по ходу текущего первенства не проиграли ни одного матча из восьми. Соперник команды Ярослава Miposhka Найдёнова определится незадолго до гранд-финала, но Team Spirit и против европейской Gaimin Gladiators, и против LGD Gaming из Китая будет выступать в роли фаворита. До второго титула нашей команды остался всего один шаг — хотя он, как и положено в таких случаях, будет самым трудным.

Team Spirit Фото: vk.com/team_spirit

🎾 1:00*: Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Джессика Пегула (США, 5), Итоговый чемпионат WTA, групповой этап

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится дебют Елены Рыбакиной на Итоговом чемпионате WTA?

Чемпионка Уимблдона-2022 и финалистка Australian Open — 2023 Елена Рыбакина дебютирует на Итоговом чемпионате WTA. Её первый матч на групповой стадии пройдёт с американкой Джессикой Пегулой. Девушки ранее играли трижды, и счёт личных встреч — 2-1 в пользу американки. Она победила в Майами и Гвадалахаре-2022, а вот их последний поединок в рамках Майами-2023 остался за Еленой. Но даже у проигравшей будет шанс выйти из группы — достаточно занять место в группе не ниже второго. Напомним, в группе Бакалар также играют Арина Соболенко и Мария Саккари.

Елена Рыбакина Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🏀 4:00: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сан-Антонио Спёрс», НБА, регулярный чемпионат

Интрига: одержит ли «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы вторую победу в нынешнем сезоне НБА?

Виктор Вембаньяма — вот за этим 224-сантиметровым французским центровым нужно следить. В первых двух матчах новичок «Сан-Антонио» суммарно набрал 36 очков, 18 из которых пришлись на заключительные четверти. Это говорит о том, что с психологической составляющей у молодого баскетболиста всё в порядке, а включаться в важные отрезки — это очень серьёзный навык, особенно для 19-летнего игрока. Сможет ли Виктор Вембаньяма проявить себя в матче со второй командой Лос-Анджелеса — «Лос-Анджелес Клипперс»?

Виктор Вембаньяма Фото: Christian Petersen/Getty Images

🏀 4:00: «Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», НБА, регулярный чемпионат

Интрига: Леброн Джеймс завил, что командная химия у «Лос-Анджелес Лейкерс» только налаживается. Самое время в этом убедиться!

«Лейкерс» главного тренера Дарвина Хэма начали регулярный чемпионат с одного поражения в матче с действующими чемпионами «Денвер Наггетс» (107:119), а затем «озёрники» не без труда обыграли «Финикс Санз» Кевина Дюранта. В составе аризонской команды, стоит отметить, отсутствовали звёздные атакующие защитники — Девин Букер и Брэдли Бил. «Сакраменто Кингз» — боевая команда, которая в прошлом сезоне пробилась в плей-офф. Цели у подопечных Майка Брауна — высокие. Учитывая недавнее заявление Леброна Джеймса о том, что «Лейкерс» потребуется время, чтобы наладить командную химию, интерес к этому матчу только увеличивается.

«Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: Леброн у кольца Фото: Ronald Martinez/Getty Images

🎾 16:00*: Карен Хачанов (Россия, 16) — Макс Пёрселл (Австралия), Париж, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как начнёт чемпион Парижа-2018 Карен Хачанов розыгрыш-2023?

Чемпион «Мастерса» в Париже-2018 Карен Хачанов начнёт нынешний розыгрыш матчем с австралийцем Максом Пёрселлом. Теннисисты ранее уже встречались в 2021 году, и тогда в Мельбурне победу в двух сетах праздновал россиянин. Кто выиграет на этот раз? Победитель во втором круге сыграет с лучшим теннисистом из пары Ласло Джере — Люка Ван Аш.

Карен Хачанов Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

🎾 16:00*: Александр Мюллер (Франция, WC) — Роман Сафиуллин (Россия, Q), Париж, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как далеко по сетке пройдёт квалифаер Сафиуллин?

В сетке «Мастерса» в Париже изначально было три россиянина, однако после победы в квалификации в основу пробился ещё и Роман Сафиуллин. В первом круге он померится силами с местным теннисистом Александром Мюллером, получившим уайлд-кард. Теннисисты ранее на уровне ATP не играли, а вот на челленджере в Кемпере-2019 сильнее был Роман. Победитель нового матча во втором круге сыграет с Карлосом Алькарасом.

Роман Сафиуллин Фото: Hu Chengwei/Getty Images

🏒 19:30: «Сочи» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: остановит ли «Сочи» набравшее сумасшедший ход московское «Динамо»?

Столичная команда приехала в Сочи после сложнейшей победы в гостях над «Салаватом Юлаевым». Этот успех стал для команды Алексея Кудашова пятым подряд. Динамовцы поднялись на второе место в Западной конференции, а по потерянным очкам и вовсе лидируют на Западе КХЛ. Теперь бело-голубые за два дня проведут два матча с «Сочи», в активе которого ярчайшая победа в последнем домашнем матче со СКА. Кто окажется сильнее в понедельник?

ХК «Сочи» Фото: vk.com/hcsochi

⚽️ 22:45: «Лацио» — «Фиорентина», Серия А, 10-й тур

Интрига: прервут ли гости неудачную серию в столице?

Выезд в Рим — далеко не самая приятная вещь для «Фиорентины». Команда не обыгрывает «Лацио» на выезде с 2016 года. Тогда гости победили в голевой перестрелке (4:2), а потом — как отрезало. Восемь матчей в Риме: шесть побед хозяев, две ничьих. «Лацио» неплохо смотрится в последних турах Серии А (три победы в четырёх матчах). Но команда откровенно разочаровала в Нидерландах, где проиграла «Фейеноорду» (1:3) в Лиге чемпионов. У «Фиорентины» четыре победы в предыдущих шести турах, однако последняя игра с «Эмполи» принесла сенсационный результат — 0:2. В этом сезоне у «Лацио» всего одно поражение на своём поле, а у «Фиорентины» — на выезде.

«Лацио» — «Фиорентина» Фото: Marco Rosi — SS Lazio/Getty Images

⚽️ 22:45: Церемония вручения «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира

Интрига: Месси, Холанд или Мбаппе?

Вручение «Золотого мяча» — одно из главных событий вечера. Церемония по традиции пройдёт в Париже. Главный вопрос — кто сменит Карима Бензема в статусе лучшего футболиста мира? Хотя фаворит очевиден. Почти наверняка награду заберёт Лионель Месси, но в списке претендентов значатся Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе. Программа церемонии достаточно обширная. На ней также вручат призы лучшей футболистке мира, лучшему молодому игроку, лучшему вратарю, лучшему бомбардиру сезона. Плюс будет награда для футболиста, который принимает активное участие в социальных и благотворительных проектах.