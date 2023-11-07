11 топ-матчей среды: НХЛ, КХЛ, Суперлига в волейболе и ЛЧ

Быстрый переход к этому расписанию есть в дополнительном меню – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 8 ноября в Матч-центре

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 6:00: «Анахайм Дакс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 08 ноября 2023, среда. 06:00 МСК Анахайм Дакс Анахайм Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервут ли Евгений Малкин и партнёры победную серию «уток»?

Шестиматчевая победная серия «Анахайма» является сейчас одним из главных откровений в НХЛ. На протяжении последних сезонов «утки» являлись аутсайдером лиги, но в этом сезоне пазл сложился, и молодые лидеры американской команды заиграли по-новому. Сейчас «Дакс» даже идут в зоне плей-офф на Западе НХЛ, тогда как «Питтсбург», в свою очередь, в плей-офф на Востоке не попадает. И всё-таки назвать «Анахайм» очевидным фаворитом матча язык не повернётся. «Пингвинз» обладают классным подбором хоккеистов, и если у них пойдёт игра в отдельно взятом матче, то легко с ними никому не придётся.

Евгений Малкин Фото: Getty Images

🏒 12:00: «Адмирал» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 ноября 2023, среда. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: справится ли «Локомотив» с главным аутсайдером КХЛ?

«Локомотив» продолжает выезд по Дальнему Востоку. Команда Игоря Никитина начала гостевое турне с уверенной победы в Хабаровске над местным «Амуром» (4:1) и теперь сыграет во Владивостоке с проваливающим сезон «Адмиралом». Коллектив Леонида Тамбиева располагается на последнем месте в сводной турнирной таблице, сохраняя лишь теоретические шансы на возвращение в борьбу за плей-офф. Но в дальневосточной поездке никому не бывает просто по определению.

Справится ли «Локомотив» с главным аутсайдером КХЛ? Фото: hclokomotiv.ru

🎾 16:30: Мате Валькус (Венгрия, LL) — Александр Шевченко (Россия), Метц, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: будет ли российское дерби в Метце?

22-летний Александр Шевченко успешно стартовал на турнире в Метце, в двух сетах справившись с французом Матиасом Бургом. Теперь во втором раунде россиянину достался 25-летний лаки-лузер Мате Валькус из Венгрии. Теннисисты ранее друг с другом не встречались. Мате известен по выступлениям за свою сборную в Кубке Дэвиса, а также на домашнем турнире в Будапеште, куда ему давали уайлд-кард. А Метц — первый турнир, куда Валькус пробился в основу сам. Победитель этого матча в 1/4 финала встретится с кем-то из пары Констан Летьен — Карен Хачанов.

Александр Шевченко Фото: Grant Halverson/Getty Images

🏒 17:00: «Металлург» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 ноября 2023, среда. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вернётся ли «Магнитка» на первое место на Востоке КХЛ?

Пережив кризис, уральская команда снова вернулась на победную тропу. «Магнитка» выиграла два последних матча, и в случае успеха в завтрашнем матче с «Ладой» снова возглавит Восточную конференцию КХЛ. Впрочем, «Сибирь» обладает характером, что лишний раз доказала во встрече с «Автомобилистом», сумев отыграться с 0:2 и победить в серии буллитов. Поэтому матч «Металлурга» и «Сибири» является одним из самых интересных в очередной игровой день КХЛ.

Пережив кризис, «Магнитка» снова вернулась на победную тропу Фото: vk.com/hcmetallurg

🏐 17:00: «Зенит-Казань» — «Зенит СПб», Суперлига (м), 4-й тур

Интрига: оступятся ли питерцы впервые с начала чемпионата России?

Питерцы идут в лидерах Суперлиги, не проиграв ни сета после трех туров чемпионата. Правда, в отличие от «Локомотива», которые также пока непобедимы, «Зенит» с топами не играл: матч в Казани по-настоящему первая проверка для подопечных Виктора Сидельникова. А хозяева точно на подъёме после недавнего титула — Суперкубка России.

МВК «Зенит» Фото: vk.com/vczenitspb

🏐 19:00: «Динамо» — «Локомотив», Суперлига (м), 4-й тур

Интрига: проиграют ли новосибирцы хотя бы партию на старте Суперлиги?

В отличие от провального старта прошлого сезона и сопутствующих ему травм, в этом пока всё идёт как надо. «Локомотив» — команда Суперлиги, которая в трёх матчах забрала все девять сетов, причём всухую во 2-м туре переиграв чемпионов России казанский «Зенит». Прервётся ли беспроигрышная серия в Москве? Ведь «Динамо» в прошлом сезоне переиграло соперников и дома, и в гостях.

МВК «Динамо» Фото: vk.com/vcdynamomoscow

🏐 20:00: «Локомотив» — «Динамо-Ак Барс», Суперлига (ж), 6-й тур

Интрига: смогут ли в Калининграде подобраться к лидирующей тройке?

Обе команды и потенциальные претенденты на титулы в этом сезоне пока неидеальны, но наблюдать за противостояниями грандов даже не в прайме всегда интересно. Как и любопытно смотреть за топами мирового волейбола в России: турчанка Эбрар Каракурт в «Локомотиве» и итальянка Элена Пьетрини в «Динамо-Ак Барс» постепенно притираются к партнёрам и вливаются в наш чемпионат, подтаскивая тех ближе к лидерам лиги. Гости пока закрывают топ-4, хозяева вообще седьмые, но могут подняться в первую четвёрку.

ЖВК «Локомотив» Фото: vk.com/vc.loko

⚽️ 20:45: «Наполи» — «Унион», ЛЧ, группа C, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Наполи» нанесёт «Униону» четвёртое поражение в ЛЧ?

Не лучший розыгрыш Лиги чемпионов получается у «Униона». Немецкий клуб потерпел три поражения в трёх встречах, занимая четвёртое место в группе C. «Наполи» идёт вторым, набрав шесть очков и уступив только «Реалу». В первой встрече неаполитанцев и берлинцев в Германии команда Руди Гарсии одержала победу – 1:0. Впереди – ответная игра в Неаполе. «Наполи» может серьёзно приблизиться к 1/8 финала в случае победы, а вот «Унион» рискует потерять шансы на плей-офф, если снова проиграет. Получится у немцев совершить мини-чудо в Италии?

Хвича Кварацхелия Фото: Getty Images

⚽️ 20:45: «Реал Сосьедад» — «Бенфика», ЛЧ, группа D, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: команда Захаряна приблизится к плей-офф?

Вернувшийся спустя 10 лет в Лигу чемпионов «Реал Сосьедад» классно провёл первую половину группового этапа. Испанский клуб набрал семь очков и лидирует в группе D. А вот «Бенфике» совсем плохо. В прошлом сезоне «орлы» играли в 1/4 финала, а сейчас не набрали ни одного очка за три тура. В первом матче «Бенфики» и «Сосьедада» в Португалии победу одержали баски – 1:0. Теперь команда Захаряна принимает лиссабонцев дома. Три очка приблизят «Сосьедад» к плей-офф, а «Бенфика» в случае поражения лишится даже теоретических шансов на 1/8 финала.

Арсен Захарян Фото: Getty Images

⚽️ 23:00: «Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед», ЛЧ, группа A, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «МЮ» исправится за плохой старт группового этапа?

«Манчестер Юнайтед» лихорадит не только в АПЛ, но и в Лиге чемпионов. Команда Эрика тен Хага набрала всего три очка за три тура, с трудом обыграв «Копенгаген» (1:0) на «Олд Траффорд». А вот «Баварии» и «Галатасараю» уступила. «МЮ» занимает третье место – нужно набирать очки. Хороший шанс забрать победу предоставляется в гостевой встрече с «Копенгагеном». Но для «Юнайтед» каждый матч становится тяжёлым. Так что легко три очка манкунианцам не отдаст никто.

«Манчестер Юнайтед» лихорадит не только в АПЛ Фото: Bryn Lennon/Getty Images

⚽️ 23:00: «Арсенал» — «Севилья», ЛЧ, группа B, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Арсенал» оторвётся ото всех в своей группе?

«Арсенал» старается доминировать как в АПЛ, так и в ЛЧ. Лондонцы лидируют в своей группе, хотя уже успели уступить в гостях «Лансу» (1:2). Но «Севилью» в гостях обыграли со счётом 2:1. Впереди – ответный матч в Англии. «Арсенал» может оторваться от конкурентов, а «Севилья» в случае успеха – серьёзно включиться в борьбу за плей-офф. Любопытная как по вывеске, так и по содержанию встреча.