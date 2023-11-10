«Зенит» Семака великолепен в ключевых матчах. Но «Краснодар» может войти в историю

«Зенит» и «Краснодар» в субботу, 11 ноября, сыграют в главном матче первой части РПЛ. Клубы находятся на вершине таблицы: краснодарцы — первые, а петербуржцы отстают на два очка. Непривычная картина для «Зенита», бравшего трофей последние пять раз.

В случае победы сине-бело-голубые впервые за сезон заберутся на первую строчку, а при другом результате южане войдут в историю, закончив первый круг лидером чемпионата. Но если оценивать шансы клубов на дистанции, «Зенит» видится фаворитом. А как ранее решающие матчи проводила команда Сергея Семака?

Сезон-2018/2019

«Локомотив» 1:1 «Зенит», 22-й тур, 7 апреля 2019 года

«Зенит» не брал золото с 2015 года, а в сезоне-2018/2019 приблизился к цели. В первый год под руководством Сергея Семака клуб забрался на первую строчку в стартовом туре и не отдал её никому. Главными конкурентами стали «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА. Но именно железнодорожники преследовали будущих чемпионов круче остальных.

«Локомотив» — «Зенит» Фото: ФК «Зенит»

В 22-м туре команды встречались в Москве. Только посмотрите, кто вышел у «Локо» в старте: Чорлука, Кварацхелия, Крыховяк, Эдер, братья Миранчуки. Мощная банда! Хотя и у «Зенита» играли Ракицкий, Иванович, Жирков, только приехавший Барриос, а также Дриусси, Азмун и Дзюба. Матч получился шикарным. У обеих команд были хорошие моменты. Но «Зенит» и «Локо» забили по одному голу: на красивый мяч Ракицкого со штрафного ответил Владислав Игнатьев, которому помог рикошет.

Права на видео принадлежат РФС.

«Краснодар» 2:3 «Зенит», 24-й тур, 20 апреля 2019 года

Ключевой матч сезона-2018/2019 «Зенит» также играл с «Краснодаром». В случае победы «быки» могли обострить интригу в борьбе за золото. Но в шикарном по драме и моментам матче «Зенит» оказался сильнее. А какие голы тогда забивали! На 69-й минуте Ракицкий положил невероятный мяч со штрафного с 30 метров, сделав счёт 2:1 в пользу «Зенита».

«Краснодар» — «Зенит» Фото: fckrasnodar.ru

Затем произошло несколько потасовок, которые разбудили «Краснодар». И на 90-й минуте шикарный дальний удар получился у Маурисио Перейры: уругваец вколотил мяч прямо в девятку. Казалось, что ещё подарит эта игра? А на 90+5-й минуте Дзюба забил гол после с углового, подарив «Зениту» победу и открыв дорогу к золоту. В другом матче дня «Локо» потерял очки с ЦСКА. Разрыв между «Зенитом» и вторым местом после 24 туров увеличился до восьми очков. И петербуржцы добрались до первого чемпионства в эпоху Семака.

Права на видео принадлежат РФС.

Сезон-2019/2020

«Краснодар» 2:4 «Зенит», 26-й тур, 5 июля 2020 года

Второе подряд золото «Зенит» оформил в доминирующей манере. Команда оформила чемпионство за четыре тура до конца, а итоговый отрыв от ставшего вторым «Локо» составил 15 очков! Удивительным получился спринт сине-бело-голубых к титулу: в 11-м туре петербуржцы уступили «Локомотиву», а затем ни разу не проиграли, а во втором круге одержали 11 побед и всего четыре раза поделили очки.

«Краснодар» — «Зенит» Фото: fckrasnodar.ru

В 26-м туре золото было официально оформлено в матче с «Краснодаром». Видимо, судьба у «Зенита» такая. В составе «Краснодара» дубль оформил Даниил Уткин, но у петербуржцев два мяча забил Сердар Азмун. А мячи Артёма Дзюбы и Алексея Сутормина помогли одержать победу. В конце июля «Зенит» выиграет и Кубок России, во второй раз в истории сделав «золотой» дубль.

Права на видео принадлежат РФС.

Сезон-2020/2021

«Зенит» 3:1 «Спартак», 19-й тур, 16 декабря 2020 года

По ходу сезона-2020/2021 «Зенит» опускался даже на третье место, но с 16-го тура неизменно лидировал. Главными преследователями петербуржцев были «Спартак» и «Локомотив». С красно-белыми «Зенит» встречался в 19-м туре (последний матч перед зимней паузой) и без шансов выиграл – 3:1. Если бы не автогол Деяна Ловрена, то «Спартак» вряд ли бы забил своими силами. Настолько тогда круче выглядел «Зенит».

Права на видео принадлежат РФС.

«Зенит» 6:1 «Локомотив», 28-й тур, 2 мая 2021 года

А официально золото сине-бело-голубые забрали по итогам матча 28-го тура с «Локомотивом». Москвичи в случае победы оставляли теоретические шансы для себя и «Спартака» на титул, но с треском провалились. «Зенит» не заметил команду Марко Николича, разнеся её 6:1.Особенно постаралась атакующая тройка Дзюба – Азмун – Малком. Иранец оформил хет-трик, россиянин забил два гола и отдал один ассист, а тогда ещё только бразилец завершил игру с 1+1. В общем, вся атакующая мощь «Зенита» обрушилась на бедный «Локо». По итогам матча петербуржцам вручили Кубок, который Дзюба вышел получать в костюме Дэдпула.

Права на видео принадлежат РФС.

Сезон-2021/2022

«Динамо» 1:1 «Зенит», 18-й тур, 12 декабря 2021 года

В сезоне-2021/2022 «Зенит» взял золото в четвёртый раз подряд. Серьёзной конкуренции вдолгую петербуржцам не составлял никто. До определённого времени рядом с «Зенитом» держалось «Динамо», но на дистанции бело-голубые сошли. Однако к 18-му туру расстояние между командами составляло всего два очка. В случае победы «Динамо» могло стать лидером РПЛ.

«Динамо» — «Зенит» Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Но встреча в Москве завершилась вничью – 1:1. На 34-й минуте Клаудиньо внёс мяч в ворота «Динамо», а после перерыва Дмитрий Скопинцев замкнул навес Гильермо Варелы. Результат закономерен: на разных отрезках встречи лучше смотрелась то одна, то другая команда. Правда, «Динамо» самоустранилось из чемпионской гонки весной 2022 года.

Права на видео принадлежат РФС.

«Зенит» 3:1 «Локомотив», 27-й тур, 30 апреля 2022 года

«Зенит» без особых проблем добрался до девятого чемпионства в своей истории. В 27-м туре взять титул получилось в домашней игре с «Локомотивом» (как и сезоном ранее). Но на этот раз разгрома не случилось.«Локо» усилиями Гирано Керка открыл счёт уже на четвёртой минуте, но затем Иван Сергеев, Малком и Андрей Мостовой забили три безответных мяча. А у «Зенита» VAR не засчитал ещё два гола. В общем, равных петербуржцам не нашлось. «Динамо» в итоге и вовсе финишировало третьим, пропустив вперёд «Сочи».

Права на видео принадлежат РФС.

Сезон-2022/2023

«Ростов» 0:0 «Зенит», 23-й тур, 16 апреля 2023 года

В сезоне-2022/2023 «Зенит» снова не встретил мощного сопротивления на пути к золоту. Да, «Спартак» и «Ростов» большую часть чемпионата шли следом, но в разные моменты отставали от петербуржцев. Последний шанс догнать сине-бело-голубых ростовчане упустили в 23-м туре. Команда Карпина принимала будущих чемпионов дома, игра завершилась нулевой ничьей.

Права на видео принадлежат РФС.

«Зенит» 3:2 «Спартак», 26-й тур, 7 мая 2023 года

Официально «Зенит» оформил пятое золото подряд в матче со «Спартаком». Петербуржцам вдвойне приятно было обыграть принципиального соперника и забрать трофей. Причём «Спартак» чуть не отложил праздник хозяев: на 85-й минуте Квинси Промес реализовал пенальти и сравнял счёт. Но «золотой» гол в добавленное время забил Иван Сергеев. Есть 10-е чемпионство в истории – без особых проблем и интриги.

Права на видео принадлежат РФС.

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