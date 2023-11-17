Бывший игрок «Спартака» забил с центра поля! 5 главных событий дня в отборе Евро

Позади очередной игровой день квалификации Евро-2024. По его итогам ещё две команды завоевали путёвки на турнир, который летом пройдёт в Германии. Но интересные события были и в тех матчах, которые ничего не решали с турнирной точки зрения.

Хвича сделал дубль, но сборную Грузии оставили без победы

Матч сборных Грузии и Шотландии уже не имел никакого турнирного значения. Британская сборная поедет на Евро, а грузинским игрокам остаётся надеяться лишь на стыки в Лиге наций. Команды порадовали результативной игрой — каждая забила по два мяча.

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У Грузии солировал Хвича Кварацхелия. Вингер «Наполи» дважды выводил свою сборную вперёд, но гости всякий раз находили ответ. Для хозяев обидно вдвойне, что они пропустили второй мяч уже в добавленное время. Лоуренс Шанклэнд украл победу у сборной Грузии — пробил головой в противоход вратарю. А на первый гол Хвичи шотландцы ответили забитым мячом Скотта Мактоминея. Теперь на счету полузащитника «Манчестер Юнайтед» семь результативных ударов.

Испанцы отгрузили «трёшку» за тайм и вышли на чистое первое место

В параллельном матче группы А испанцы спокойно раскатали команду Кипра и вышли на чистое первое место. Ламин Ямал, Микель Оярсабаль и Хоселу забили по мячу к 28-й минуте, после чего игру можно было заканчивать. Особенное удовольствие испанским фанатам доставил первый гол. Это просто какое-то издевательство!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Испанцы владели мячом 77% игрового времени (как удивительно!), нанесли 13 ударов, но при этом чуть чаще нарушали правила, нежели соперник. В концовке Кипр отыграл один гол, но на большее его не хватило. Перед заключительным игровым днём в этой группе осталось понять, кто займёт первое место. Испания опережает Шотландию на два очка и в последнем туре сыграет дома с Грузией. Британская сборная, в свою очередь, встретится на своём поле с Норвегией.

Испанцы не испытали проблем с Кипром Фото: Danil Shamkin/Getty Images

Шведы «сгорели» в Баку и пропустили с центра поля

Глядя на результат этого матча, хочется спросить: что это было? Понятно, что сборной Швеции уже ничего не светит в отборе. Команда провалила квалификацию и теперь рассчитывает только на пропуск через Лигу наций. Но матч в Баку превратился для скандинавской сборной в очередной кошмар.

Шведы потерпели унизительное поражение и позволили сопернику догнать себя в таблице. Теперь у обеих сборных по семь очков. Дублем в составе хозяев отметился Эмин Махмудов, у которого богатый опыт игры в России («Сатурн», «Спартак», «Томь», «Крылья Советов», «Мордовия»). Только посмотрите, какую красоту он завалил на последних минутах!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

При этом сборная Азербайджана провела почти весь второй тайм в меньшинстве после удаления Бахлула Мустафазаде. Если шведы продолжат в том же духе, то тренер Янне Андерссон рискует потерять работу.

Венгрия и Словакия пробились на Евро

Болельщики сборной Венгрии, примите наши поздравления! Команде достаточно было не проиграть болгарам, чтобы гарантировать себе место на Евро-2024. С этой задачей команда Марко Росси справилась, но с большим трудом.

Четыре гола, два удаления, пенальти, автогол, драматичная развязка — кажется, в этом матче было всё. За досрочный выход на Евро венгры должны поблагодарить болгарина Алекса Петкова. Именно от него мяч влетел в ворота хозяев на 90+7-й минуте. За вторую путёвку на Евро от этой группы зарубятся Сербия и Черногория.

Сборная Словакии также гарантировала себе место на Евро-2024. Исландцы взбодрили команду Франческо Кальцоны голом на 17-й минуте, после чего хозяева помчались вперёд. Ответ получился очень достойным — к 55-й минуте словаки уже громили соперника (4:1). Юрай Куцка и Ондрей Дуда набрали по 2 (1+1) очка по системе «гол+пас», а Лукаш Гараслин забил два мяча и отдал голевую передачу.

Словаки гарантировали себе место на Евро-2024 Фото: Christian Hofer/Getty Images

Португалия одержала девятую победу, Роналду отметился голом

Сборная Португалии продолжает демонстрировать идеальные результаты. Девятая победа в девяти матчах отбора, 34 забитых мяча, всего два пропущенных. Как вам такое? На этот раз соперник был достаточно скромным. Тем не менее Лихтенштейн держался до 47-й минуты, пока за дело не взялся Криштиану Роналду.

Капитан португальской сборной удрал от защитников после передачи Диогу Жоты и точно вонзил мяч под перекладину. А через 10 минут окончательный счёт установил Жоау Канселу.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

В этой группе уже всё понятно. Португалия и Словакия едут на Евро, а Люксембург останется на третьей строчке.