10 топ-матчей вторника: «Локомотив» — «Спартак», НХЛ, НБА и отбор Евро-2024

За чем следить 21 ноября: начинаем с хоккея и баскетбола, а вечером — футбол сборных!

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🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 21 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Бостон Брюинз Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Тампа» впервые в сезоне выиграть три матча подряд?

Игра «Тампы», по словам Никиты Кучерова, пока ещё очень далека от идеальной, но, по крайней мере, команда начала выправлять своё положение. За победой над «Чикаго» последовал камбэк в матче с «Эдмонтоном», и «молнии» всего лишь во второй раз в сезоне смогли выиграть два матча подряд. Сам Кучеров старается как может и штампует очки как стахановец. Сможет ли он вместе с «молниями» справиться с лидером Востока «Бостоном»?

Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг» Фото: AP/TASS

🏒 4:00: «Даллас Старз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: Панарин обновит собственный рекорд?

Взявшись за дело ещё 13 октября, Артемий Панарин и не думает останавливаться или хотя бы делать передышку. Российский нападающий уже побил рекорд клуба по длительности результативной серии со старта сезона (15 матчей), и вероятность того, что в матче с «Далласом» он вновь не уйдёт со льда без очков, очень велика. Также Панарин может стать первым игроком «Рейнджерс» после Яромира Ягра, который доведёт серию с несколькими очками за матч до шести игр.

Артемий Панарин Фото: Getty Images

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 21 ноября 2023, вторник. 06:00 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Хьюстон Рокетс Хьюстон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Голден Стэйт» прервать свою серию из поражений?

Несмотря на возвращение Стефена Карри после травмы, «Голден Стэйт» продолжает проигрывать и на данный момент имеет серию из шести неудачных матчей подряд. Дрэймонд Грин всё ещё дисквалифицирован и не сможет принять участия в матче. Неудачный отрезок откинул команду на 10-е место в Западной конференции. «Хьюстон», в свою очередь, проиграл два матча подряд после отличной победной серии. Тем не менее по игре «Рокетс» продолжают выглядеть достойно, на уровне команды плей-офф. Потерпят ли «Уорриорз» седьмое поражение подряд?

Крис Пол и Джефф Грин Фото: Tim Warner/Getty Images

🏒 17:00: «Трактор» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 ноября 2023, вторник. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Авангард» доведёт серию побед до 10 матчей?

«Авангард» сейчас – самая горячая команда лиги, которая выиграла девять матчей подряд, вытащила себя за волосы с седьмого на второе место в Восточной конференции и уже активно наступают на пятки лидирующей «Магнитке». По сравнению с началом сезона – просто небо и земля! Смогут ли они довести удачную серию до 10 матчей, чего с ними не случалось с сезона-2010/2011, когда «Авангард» завершил регулярку 18 победами кряду?

Райан Спунер и Рид Буше Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🏒 19:30: «Локомотив» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 ноября 2023, вторник. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выбьет ли Голдобин первым 50 очков в сезоне?

Николай Голдобин не знает себе равных в КХЛ! Не прошло и половины регулярного чемпионата, а он уже повторил, а затем и побил рекорд «Спартака» по голам за один гладкий чемпионат. В матче с «Локомотивом» нападающий может стать первым игроком, наколотившим 50 очков в этом сезоне. Заодно можно будет вернуть должок «Локомотиву» за домашнее поражение в октябре.

Николай Голдобин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🏒 19:30: «Динамо М» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: сможет ли «Динамо» взять реванш у «Ак Барса» и прервать серию поражений?

Команды встречались в Казани меньше недели назад, а сегодня противостояние продолжится в Москве. И «Динамо», и «Ак Барс» должны выйти заряженными на полную катушку – обе команды переживают непростые периоды. «Барсы» в последних пяти встречах разжились только одной победой – как раз над «Динамо». В той игре Вадим Шипачёв достиг нереально крутой юбилейной отметки в 900 очков в КХЛ. Бело-голубые же впервые в сезоне проиграли три матча подряд, примечательно, что на этом отрезке оборвалась и девятиматчевая результативная серия Никиты Гусева. А ведь ему тоже рукой подать до юбилея – до 550 очков в лиге осталось набрать всего три балла.

Скамейка ХК «Динамо» (Москва) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 22:45: Хорватия — Армения, ЧЕ-2024 — квалификация, группа D, 10-й тур

Интрига: Модрич попадёт на Евро-2024?

Одна из главных интриг последнего тура – ситуация в группе D. Турция уже забронировала место на Евро, а вот за вторую путёвку борются две сборные – Хорватия и Уэльс. У бронзовых призёров ЧМ-2022 куда более приятная ситуация: они впереди на два очка. Хорватам в последнем туре нужно сыграть не хуже, чем Уэльс. Команда Златко Далича принимает дома Армению, уже потерявшую шансы на Евро. Если хорваты уступят или сыграют вничью, а валлийцы выиграют, то тогда именно Уэльс поедет на чемпионат Европы. Так что расслабляться нельзя.

Лука Модрич Фото: Christof Koepsel/Getty Images

⚽️ 22:45: Уэльс — Турция, ЧЕ-2024 — квалификация, группа D, 10-й тур

Интрига: Уэльс заберёт путёвку на Евро?

Уэльс перед последним туром находится в ситуации, когда не всё зависит от них. Команде необходимо победить дома Турцию, уже попавшую на Евро. Но даже это не гарантирует валлийцам квалификации. Необходима осечка Хорватии в домашней встрече с Арменией. Только тогда Уэльс попадёт в топ-2 группы. Шансы не самые высокие, но всё же есть. Поэтому британцы обязаны бороться.

Уэльс — Турция Фото: Tullio Puglia/Getty Images

⚽️ 22:45: Греция — Франция, ЧЕ-2024 — квалификация, группа B, 10-й тур

Интрига: как сыграет Франция после крупнейшей победы в истории?

В прошлом матче французы устроили шоу с Гибралтаром. Команда Дидье Дешама забила 14 (!) безответных голов. Это самая крупная победа в истории сборной Франции. Команда уже отобралась на Евро и просто получает удовольствие от футбола. Впереди – выезд к Греции. Греки уже не попадут на чемпионат Европы через квалификацию (но могут через Лигу наций), поэтому вряд ли стоит ожидать тяжёлого матча. Обе сборные наверняка выпустят смешанные составы и сыграют в удовольствие.

Футболисты национальной команды Франции Фото: Jean Catuffe/Getty Images

⚽️ 22:45: Австрия — Германия, товарищеский матч

Интрига: Германия исправится за поражение от Турции?

Германия – хозяйка предстоящего Евро, поэтому не играла в отборе к турниру. Однако проводит товарищеские встречи. С переменным успехом. Сборную лихорадит накануне домашнего чемпионата Европы. Ханс-Дитера Флика на посту главного тренера уже сменил Юлиан Нагельсман. И за три матча под его руководством немцы одержали всего одну победу, а в последней встрече проиграли дома Турции – 2:3. Есть шанс реабилитироваться в предстоящей игре с Австрией. Да и пора уже наигрывать оптимальные сочетания — не так много возможностей будет собраться у сборных перед Евро.