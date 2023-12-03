Жеребьёвка Евро, мощный «Арсенал» и камбэк «Жироны». 10 главных событий дня в еврофутболе

Ещё не впали в зимнюю спячку? Клубный футбол в эту субботу вряд ли бы дал такую возможность! Увлекательных матчей и сюжетов было достаточно много! Если что-то упустили – ничего, мы по традиции собрали для вас главные события дня в европейском футболе.

Жеребьёвка Евро подарила «группу смерти» и скандал

Два в одном – и классную группу получили (Испания сыграет с Хорватией, Италией и Албанией), и возможность посмеяться над шуткой пранкера. Жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы получилась что надо! Пока звёзды футбола вытаскивали бумажки с названиями сборных, в трансляцию мероприятия прорывались «сексуальные шумы». Что это было и кто это устроил – можете почитать вот в этом тексте. Ну а за результатами жеребьёвки (почти в каждой группе есть интрига) – вам сюда:

«Арсенал» выдал крутейший матч

И пусть счёт вас не обманывает. Да, всего 2:1, но по игре команда Артеты просто укатала «Вулверхэмптон». Мяч дважды попадал в штангу, было несколько выходов один на один… В общем, в прекрасной форме находится «Арсенал» (про 6:0 в ЛЧ на неделе не забыли?). И пусть гол Куньи в конце матча вас не смущает – гости должны были быть разгромлены гораздо раньше.

«Бёрнли» Компани прорвало

Шесть матчей подряд проиграл новичок АПЛ «Бёрнли». Команда Компани привлекает красивым футболом (под тренера и подбирали состав), но никак не результатами. Однако так было до матча с «Шеффилд Юнайтед». Первый гол хозяева забили уже 15-й секунде! Гол забил Джей Родригес – и это очень забавно. Дело в том, что 10 лет назад он так же быстро забил мяч в ворота «Челси» (тогда Джей играл за «Саутгемптон»). Ну а сегодняшний матч закончился триумфом Компани – пять разных футболистов его команды забили пять голов. Отставка бельгийца и так была маловероятна, но теперь точно можем про это забыть.

«Жирона» выдала невероятный камбэк и остаётся в гонке за золото

Вы не могли не слышать про «Жирону». Пока их ещё не называют «новым «Лестером», но, кажется, это только пока. Команда всё ещё держится в лидерах Ла Лиги и навязывает конкуренцию «Реалу», «Барсе» и «Атлетико». Правда, сегодня сказка могла пойти не по тому сценарию – до 82-й минуты «Жирона» уступала «Валенсии». А потом… потом в дело вмешался Кристиан Стуани, и 0:1 за шесть минут превратились в 2:1. Очередная победа каталонской команды, которой в следующем туре играть с «Барсой».

«Жирона» выдала нереальный камбэк Фото: David Ramos/Getty Images

«Реал» всё равно первый

Мадридскому «Реалу» на подвиги «Жироны» немного всё равно. Команда Карло Анчелотти уверенно разобралась с «Гранадой». Матч запомнился шикарным пасом Тони Крооса и ужасной (сейчас будет неожиданно) реализацией моментов от Джуда Беллингема. В общем, наш отчёт точно стоит вашего внимания:

«Штутгарт» всё ещё среди лидеров Бундеслиги

Пока игроки «Баварии» отдыхали из-за переноса своего матча по причине снегопада в Мюнхене, а в Гамбурге проводили жеребьёвку Евро-2024, «Штутгарт» без проблем разобрался дома с «Вердером». Очередной мяч забил Серу Гирасси (уже 16-й), а команда Себастьяна Хёнеса набрала уже 30 очков и уверенно идёт следом за «Баварией» и «Байером».

Матч «Баварии» перенесли из-за снегопада Фото: Sven Hoppe/Getty Images

Ужасному «Лиону» не помогла отставка тренера

Вы наверняка слышали, как плохи дела у французского «Лиона». В среду в клубе объявили об отставке Фабио Гроссо. Не помогло, сегодня – очередное поражение (теперь от «Ланса»). Хотя начиналось для гостей всё неплохо – забили первыми. Но потом – 1:1, 2:1, 2:2 и 3:2. У французского топ-клуба – последнее место и отставание в пять очков от спасительной 15-й строчки.

«Милан» продолжает гонку за «Юве» и «Интером»

После провального матча в ЛЧ «Милану» повезло с соперником в чемпионате – в гости приехал скромный «Фрозиноне». И показал прекрасную реализацию. Три удара в створ – три гола. Гости в створ тоже пробили трижды, но забили только раз. Команда Пиоли продолжает погоню за лидерами – «Интером» и «Юве». У «Милана» 29 очков, у «Юве» – 33, и у «Интера» – 32, но матч с «Наполи» в запасе.

«Милан» — в погоне за лидерами Фото: Marco Luzzani/Getty Images

«Юнайтед» проиграл. Теперь «Ньюкаслу»

Болельщиков «МЮ» в этом сезоне жалко. Тут и травмы, и невнятная игра, и какой-то ужас с результатами. И вот, после двух побед в АПЛ подряд (и пяти в шести матчах), казалось, хотя бы здесь ситуация чуть выправится. Но предстояла игра с «Ньюкаслом» в гостях – и команду тен Хага снова ждал провал. Не по счёту (тут «МЮ» очень повезло – пропустили всего один), а по игре. «Ньюкасл» просто разрывал гостей в первом тайме, а во втором Энтони Гордон всё же сделал результат. Не помогла «Юнайтед» и травма Ника Поупа в конце матча. А ещё этот матч снова удивил судейством и решениями тен Хага.

Захарян получил шанс, а потом — обратную замену

Правда, вряд ли это связано с плохой игрой россиянина. Арсен начал матч в запасе (ещё бы, после 90 минут в ЛЧ), но на 16-й минуте Барренечеа получил травму. И Захаряну снова предоставился шанс. Выглядел Арсен неплохо – пару раз опасно пробивал (но удары блокировали соперники), скидывал партнёрам (а те не забивали}, но в итоге… был заменён. Скорее всего, из-за усталости (хотя один раз Арсен грубо ошибся, но после этого выглядел достойно). Ну а «Сосьедад» потерял важные очки в борьбе за место в четвёрке сильнейших Ла Лиги.