Игрок-мем из «Спартака» и талант «Локомотива» перезапустили карьеру. Но в другой лиге

Урунов и Жалолиддинов зажигают в родном Узбекистане, пока их соотечественники едут на повышение в РПЛ.

Незаметно для широкой общественности Узбекистан становится важной футбольной страной в Центральной Азии. Это видно хотя бы по результатам: совсем недавно сборная U17 дошла до четвертьфинала ЧМ, по пути выбросив Англию. И даже зарубилась за полуфинал с Францией, но гол на 83-й минуте сломал сказку.

Год назад Узбекистан дошёл до финала Кубка Азии среди молодёжных команд. После чего мы узнали о существовании Аббоса Файзуллаева. А пару месяцев назад уже команда U23 с полузащитником ЦСКА в составе пробилась в финальную часть Кубка Азии, который пройдёт в Катаре в 2024 году.

Да и главная сборная неплоха — уступила только Саудовской Аравии в борьбе за выход в финальную часть ЧМ-2022. А сейчас начала новый отбор с победы над Туркменистаном (3:1) и ничьей с Ираном (2:2).

У местной Суперлиги же с каждым годом продолжают укрепляться связи с РПЛ. Только летом 2023-го трое футболистов перешли в российские клубы. А зимой можно ждать новые трансферы.

А кто приехал в РПЛ, помимо Файзуллаева?

Аббос уже стал лидером ЦСКА, хотя летом к этому трансферу относились скептически. Сомневались, что после пары сезонов в «Пахтакоре» — самом богатом и статусном клубе Узбекистана — можно сразу адаптироваться в РПЛ. Но за € 500 тыс. команда Федотова получила топовое усиление.

У Файзуллаева уже 2+9 в 17 матчах РПЛ и Кубка России. Да, первый месяц хавбек привыкал к скоростям и атмосфере, но потом максимально интегрировался в основу. С 24 сентября ни одного пропущенного матча. И все по 90 минут.

«Хотелось бы, чтобы таких приобретений было как можно больше», — кратко резюмировал пока ещё недолгий период Аббоса в России Владимир Федотов.

И ведь правда трудно понять, где у этого парня реальный потолок.

Помимо Файзуллаева, летом в РПЛ перебрались ещё два футболиста из Узбекистана. Оба — в «Рубин» свободными агентами. Это опытный защитник Рустам Ашурматов и молодой опорник Умарали Рахмоналиев. Ранее игроки представляли «Навбахор».

Рахмоналиев в «Рубине» / Ашурматов в «Рубине» Фото: rubin-kazan.ru

Рахмоналиев — капитан сборной Узбекистана U20. Рашид Рахимов быстро поверил в игрока и сразу подпустил его к основной команде. В первых девяти турах Умарали шесть раз выходил в старте. И, даже несмотря на неудачные результаты, тренер не включал парня в ротацию. В сентябре полузащитник съездил в сборную — и вернулся с травмой. Весь октябрь просидел на скамейке, а в ноябре появился на поле всего несколько раз. За это время Рахимов нашёл другие сочетания в центре обороны, и футболист временно оказался вне основы. Впереди зимние сборы — а значит, шанс в неё вернуться.

У Ашурматова немного другая ситуация. Его изначально брали на подстраховку. Поэтому защитник выходит в основном в Кубке России, а в РПЛ у него всего восемь матчей, из которых два – в старте. Вряд ли статус футболиста резко изменится зимой. Но со своей ролью Рустам успешно справляется.

Сейчас в Узбекистане круто проявляют себя два бывших игрока РПЛ

Чемпионат Узбекистана (там играют по системе «весна-осень») завершился на прошлой неделе. И в числе звёзд там два хорошо знакомых российским болельщикам футболиста. Дела у них действительно складываются очень неплохо.

Урунов в «Навбахоре» Фото: pfcnavbahor.uz

Первый — Остон Урунов. Та самая «легенда» «Спартака», который провёл за команду восемь матчей. Он закончил мучения в России в конце 2022 года. И весь 2023-й отыграл за «Навбахор». У полузащитника 9+2 в 25 матчах чемпионата и 3+2 в пяти играх азиатской ЛЧ. Благодаря таким показателям 22-летний футболист вернулся в сборную, где уже забил в отборе на ЧМ-2026 – в ворота Ирана. И даже прибавил в стоимости на Transfermarkt — теперь его оценивают в € 1 млн. Примерно с таким ценником он в 2020-м уезжал в «Уфу». Вот что говорил о нём в ноябре агент Кахор Муминов.

Кахор Муминов агент Остона Урунова «Остон сейчас лучший в чемпионате Узбекистана. Успешно сыграл с «Аль-Хилялем» с Неймаром, Малкомом и Милинковичем-Савичем. Да, в России не пошло, не справился, был слишком молод. К тому же выбрал ошибочный путь развития карьеры. Урунов сейчас другой человек. Женился, повзрослел, поумнел. Талантливейший парень. До зимы он будет на родине. А после, как я понял из личного общения, Остон хочет попробовать себя уровнем повыше».

Другая локальная легенда — Жасур Жалолиддинов, которого очень высоко оценивало руководство «Локомотива» времён Василия Кикнадзе. Поэтому и заплатили за него деньги, по которым впоследствии было много споров. После прихода в клуб нового руководства парень оказался не нужен. Правда, сейчас всё больше понятно, что дело было скорее в самом игроке. Один из продюсеров перехода Юрий Белоус заявил, что в Москве у парня были проблемы с режимом и с отношением к тренировочному процессу. И не получилось раскрыться именно по этой причине. Но тогда Жасуру было 18 лет. Всякое бывает.

Жасур Жалолиддинов в «Олимпик» Ташкент Фото: Пресс-служба «Олимпика»

С того момента он сменил много клубов — от «Тамбова» до «Кайрата». И теперь наконец-то получил доверие в ташкентском «Олимпике» (5+4 в 21 матче чемпионата и 4+2 в пяти встречах Кубка). Также 21-летний Жасур вернулся в олимпийскую сборную, а права на него принадлежат «Локомотиву» из Ташкента. В Узбекистане не исключают, что он снова может переехать в более статусную лигу.

Вероятно, в стране и есть и другие футболисты, за которыми наверняка следят в России. Особенно после сверхуспешного перехода Файзуллаева. Так что рынок открыт — надо лишь чаще угадывать с потенциальными звёздами.