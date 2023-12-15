Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Лига чемпионов и Лига Европы, российские футболисты в еврокубках – Захарян, Миранчук, Оздоев, кто сыграет в плей-офф

Из семи россиян в еврокубках вылетели только двое. Особенно жаль Лодыгина
Дмитрий Зимин
Российские футболисты в еврокубках
Аудио-версия:
Комментарии
В единственном матче в основе Юрий «привёз» обидный гол.

В четверг, 14 декабря, завершился групповой этап в Лиге Европы и Лиге конференций. Самое время подвести итоги, в том числе по клубам, за которые выступают российские футболисты. Всё неплохо: из семи игроков – пятеро в евровесне. И если зимой они не поменяют клубы (по Миранчуку есть вопросы), то сыграют там. Двое вылетели. Но при этом «Арису» с Кокориным изначально было трудно рассчитывать даже на третье место в группе ЛЕ, а вот за «Панатинаикос» обидно – они сами отдали место в плей-офф Лиги конференций. Чему поспособствовала в том числе и ошибка Лодыгина, который впервые сыграл в турнире.

Эти клубы вышли в плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций
Какие клубы сыграют в плей-офф еврокубков. Состав всех корзин
Какие клубы сыграют в плей-офф еврокубков. Состав всех корзин

Кто из россиян сыграет в евровесне

«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сверхуверенно прошёл групповой этап Лиги чемпионов. Первое место, когда твой соперник «Интер», – очень круто. Да, две остальные команды выступили скорее пассажирами (речь про «Бенфику» и «Зальцбург»), но это никак не обесценивает достижения испанцев.

Россиянин провёл четыре матча в группе – получил примерно по 15 минут в спаренных встречах с «Бенфикой», потом 90 — с «Зальцбургом» и 77 — с «Интером». Результативными действиями за это время он не отметился. А две последние игры превратились практически в формальность, так как команда заранее обеспечила себе выход в плей-офф (был вопрос только по итоговому месту в группе). Вероятно, поэтому они и завершились совсем без голов.

Лига чемпионов . Группа D. 6-й тур
12 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания

«Аталанта», за которую выступает Алексей Миранчук, не испытала сложностей в группе со «Спортингом», «Штурмом» и «Ракувом». Но вклад россиянина в итоговое первое место не получился значительным. Он вышел в 1-м туре на 30 минут, когда его команда уже вела в счёте, потом дважды остался в запасе. Дальше – новое появление на несколько минут в победном матче со «Штуромом». Полчаса в матче со «Спортингом», где Миранчук никак не повлиял на результат. И, наконец, выход в основе в ничего не решающей игре 6-го тура с «Ракувом». Уже там Алексей показал уровень, сделав первый гол – сначала перехватил, потом выдал на Мурьеля. Аплодисменты!

Здесь – подробнее про Алексея в матче с «Ракувом»
Миранчук выдал лучший матч в сезоне! Россиянин становится основным игроком «Аталанты»?
Миранчук выдал лучший матч в сезоне! Россиянин становится основным игроком «Аталанты»?

«Карабах» Андрея Лунёва – в плей-офф Лиги Европы. Хотя ещё перед последним туром всё было не так очевидно – с «Мольде» у них было одинаковое количество очков, и норвежцы должны были встретиться с совсем немотивированным «Байером». Однако команда Хаби Алонсо, похоже, вообще не хочет расслабляться, поэтому прихлопнула соперника 5:1. Так что «Карабах», в принципе, мог и не выходить на поле. Но азербайджанцы всё равно показали, что с характером у них всё в порядке. Победили шведский «Хеккен» и с 10 очками заняли второе место.

Андрей Лунёв провёл в основе все матчи группового этапа. И если вынести за скобки кошмар с «Байером», когда «Карабах» в двух матчах пропустил шесть, то всё очень неплохо. В оставшихся четырёх матчах у него всего три пропущенных гола.

Бывший вратарь «Зенита» и «Уфы» – красавчик
Ещё один россиянин — в плей-офф еврокубка! Лунёв помог «Карабаху» справиться с «Хеккеном»
Ещё один россиянин — в плей-офф еврокубка! Лунёв помог «Карабаху» справиться с «Хеккеном»

«Будё-Глимт» без Никиты Хайкина в составе не смог побороться за первое место в Лиге конференций с «Брюгге». Норвежцам в последнем туре нужна была победа с разницей в два мяча, но итог – поражение 1:3. Тем не менее команда заняла второе место и вышла в плей-офф. К весне и Хайкин должен вернуться в основу. В 5-м и 6-м турах он не играл из-за травмы. Хотя в первых четырёх матчах пропустил всего три гола.

Лига конференций . Группа D. 6-й тур
14 декабря 2023, четверг. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
3 : 1
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Нуса – 26'     1:1 Пеллегрино – 57'     2:1 Rodrigues – 58'     3:1 Мехеле – 89'    

ПАОК Магомеда Оздоева набрал почти максимум очков в группе Лиги конференций. В последнем туре греки разгромили ХИК — 4:2 и завершили розыгрыш с 16 очками. Первый гол в матче забил как раз россиянин.

Это его единственное результативное действие за шесть матчей, но сыграл Магомед во всех встречах. Трижды выходил в основе, трижды – на замену. Учитывая плотный график в чемпионате, это скорее вынужденное решение. А в плей-офф Оздоев наверняка ещё проявит себя.

Кто из россиян завершил выступления в еврокубках

«Панатинаикос», за который выступает Юрий Лодыгин, бездарно отдал третье место, дающее право сыграть в плей-офф Лиги конференций. С «Маккаби» из Хайфы грекам было достаточно сыграть вничью. Причём на своём поле. Российский голкипер впервые за шесть матчей группового этапа получил место в основном составе. Неудивительно. В чемпионате в последнее время он смотрится и правда здорово. Правда, уже на 20-й минуте Лодыгин допустил классическую ошибку на выходе, и Дин Дэвид открыл счёт. На 74-й минуте гости увеличили преимущество – там к Юрию нет вопросов. Только к обороне, которая проявила себя совсем бестолково. Как и атака. Единственный мяч удалось забить на 89-й минуте. Словно одному из лидеров греческого чемпионата не особо было и нужно место в Лиге конференций.

Лига Европы . Группа F. 6-й тур
14 декабря 2023, четверг. 20:45 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
1 : 2
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
0:1 Дэвид – 20'     0:2 Чери – 74'     1:2 Иоаннидис – 89'    

«Арис» Александра Кокорина уступил «Спарте» (1:3) и занял четвёртое место в группе. Впрочем, шансы на третье изначально были призрачными. Для этого нужно было побеждать чехов с преимуществом в два мяча. Но те решили все вопросы уже в первом тайме — 3:0. Кокорин отбегал 85 минут и покинул поле при счёте 3:1 в пользу «Спарты». С точки зрения статистики у Александра не всё так плохо: 2+1 в пяти матчах. Правда, его результативные действия ни на что не повлияли. А главный тренер «Ариса» не раз признавал, что россиянин далеко не в оптимальной форме.

Как Кокорин сыграл в последнем матче Лиги Европы
Команду Кокорина прибил бывший футболист РПЛ. Зато россиянин запомнился красивым действием
Команду Кокорина прибил бывший футболист РПЛ. Зато россиянин запомнился красивым действием
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android