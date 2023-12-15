Из семи россиян в еврокубках вылетели только двое. Особенно жаль Лодыгина

В четверг, 14 декабря, завершился групповой этап в Лиге Европы и Лиге конференций. Самое время подвести итоги, в том числе по клубам, за которые выступают российские футболисты. Всё неплохо: из семи игроков – пятеро в евровесне. И если зимой они не поменяют клубы (по Миранчуку есть вопросы), то сыграют там. Двое вылетели. Но при этом «Арису» с Кокориным изначально было трудно рассчитывать даже на третье место в группе ЛЕ, а вот за «Панатинаикос» обидно – они сами отдали место в плей-офф Лиги конференций. Чему поспособствовала в том числе и ошибка Лодыгина, который впервые сыграл в турнире.

Кто из россиян сыграет в евровесне

«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сверхуверенно прошёл групповой этап Лиги чемпионов. Первое место, когда твой соперник «Интер», – очень круто. Да, две остальные команды выступили скорее пассажирами (речь про «Бенфику» и «Зальцбург»), но это никак не обесценивает достижения испанцев.

Россиянин провёл четыре матча в группе – получил примерно по 15 минут в спаренных встречах с «Бенфикой», потом 90 — с «Зальцбургом» и 77 — с «Интером». Результативными действиями за это время он не отметился. А две последние игры превратились практически в формальность, так как команда заранее обеспечила себе выход в плей-офф (был вопрос только по итоговому месту в группе). Вероятно, поэтому они и завершились совсем без голов.

«Аталанта», за которую выступает Алексей Миранчук, не испытала сложностей в группе со «Спортингом», «Штурмом» и «Ракувом». Но вклад россиянина в итоговое первое место не получился значительным. Он вышел в 1-м туре на 30 минут, когда его команда уже вела в счёте, потом дважды остался в запасе. Дальше – новое появление на несколько минут в победном матче со «Штуромом». Полчаса в матче со «Спортингом», где Миранчук никак не повлиял на результат. И, наконец, выход в основе в ничего не решающей игре 6-го тура с «Ракувом». Уже там Алексей показал уровень, сделав первый гол – сначала перехватил, потом выдал на Мурьеля. Аплодисменты!

«Карабах» Андрея Лунёва – в плей-офф Лиги Европы. Хотя ещё перед последним туром всё было не так очевидно – с «Мольде» у них было одинаковое количество очков, и норвежцы должны были встретиться с совсем немотивированным «Байером». Однако команда Хаби Алонсо, похоже, вообще не хочет расслабляться, поэтому прихлопнула соперника 5:1. Так что «Карабах», в принципе, мог и не выходить на поле. Но азербайджанцы всё равно показали, что с характером у них всё в порядке. Победили шведский «Хеккен» и с 10 очками заняли второе место.

Андрей Лунёв провёл в основе все матчи группового этапа. И если вынести за скобки кошмар с «Байером», когда «Карабах» в двух матчах пропустил шесть, то всё очень неплохо. В оставшихся четырёх матчах у него всего три пропущенных гола.

«Будё-Глимт» без Никиты Хайкина в составе не смог побороться за первое место в Лиге конференций с «Брюгге». Норвежцам в последнем туре нужна была победа с разницей в два мяча, но итог – поражение 1:3. Тем не менее команда заняла второе место и вышла в плей-офф. К весне и Хайкин должен вернуться в основу. В 5-м и 6-м турах он не играл из-за травмы. Хотя в первых четырёх матчах пропустил всего три гола.

ПАОК Магомеда Оздоева набрал почти максимум очков в группе Лиги конференций. В последнем туре греки разгромили ХИК — 4:2 и завершили розыгрыш с 16 очками. Первый гол в матче забил как раз россиянин.

Это его единственное результативное действие за шесть матчей, но сыграл Магомед во всех встречах. Трижды выходил в основе, трижды – на замену. Учитывая плотный график в чемпионате, это скорее вынужденное решение. А в плей-офф Оздоев наверняка ещё проявит себя.

Кто из россиян завершил выступления в еврокубках

«Панатинаикос», за который выступает Юрий Лодыгин, бездарно отдал третье место, дающее право сыграть в плей-офф Лиги конференций. С «Маккаби» из Хайфы грекам было достаточно сыграть вничью. Причём на своём поле. Российский голкипер впервые за шесть матчей группового этапа получил место в основном составе. Неудивительно. В чемпионате в последнее время он смотрится и правда здорово. Правда, уже на 20-й минуте Лодыгин допустил классическую ошибку на выходе, и Дин Дэвид открыл счёт. На 74-й минуте гости увеличили преимущество – там к Юрию нет вопросов. Только к обороне, которая проявила себя совсем бестолково. Как и атака. Единственный мяч удалось забить на 89-й минуте. Словно одному из лидеров греческого чемпионата не особо было и нужно место в Лиге конференций.

«Арис» Александра Кокорина уступил «Спарте» (1:3) и занял четвёртое место в группе. Впрочем, шансы на третье изначально были призрачными. Для этого нужно было побеждать чехов с преимуществом в два мяча. Но те решили все вопросы уже в первом тайме — 3:0. Кокорин отбегал 85 минут и покинул поле при счёте 3:1 в пользу «Спарты». С точки зрения статистики у Александра не всё так плохо: 2+1 в пяти матчах. Правда, его результативные действия ни на что не повлияли. А главный тренер «Ариса» не раз признавал, что россиянин далеко не в оптимальной форме.