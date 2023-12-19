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Чемпионат Испании — 2023/2024, обзор 17-го тура Ла Лиги: ничья Валенсии и Барселоны, травма Алабы, победа Жироны

Новая трагедия «Реала» и героизм грузинского вратаря «Валенсии». Итоги 17-го тура Ла Лиги
Дмитрий Сторожев
Обзор 17-го тура Ла Лиги
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«Севилья» продолжает падение, а «Сосьедаду» не засчитали три гола.

В Ла Лиге завершился 17-й тур. Он запомнился самоотверженной игрой обороны «Валенсии» в матче с «Барселоной», третьим разрывом крестообразных связок за сезон в «Реале» и убедительной победой лидера испанского чемпионата. Об этих и других событиях — в нашем материале.

Если пропустили, вот обзор предыдущего тура:
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Герои тура: Георгий Мамардашвили и оборона «Валенсии»

Испания - Примера . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Феликс – 55'     1:1 Гильямон – 70'    

«Барса» потеряла очки во втором туре подряд, и очень важную роль в этом сыграла оборона «Валенсии». После того как команды обменялись голами во втором тайме, «летучим мышам» пришлось проявить немало усилий, чтобы сохранить ничью. Грузинский голкипер, отразивший семь ударов в створ, и оборона хозяев, выручавшая своего вратаря, когда тот не успевал помешать игрокам сине-гранатовых, оставили «Барселону» разочарованной.

Георгий Мамардашвили, «Валенсия»

Георгий Мамардашвили, «Валенсия»

Фото: Ivan Terron/Getty Images

Гол тура: Нико Уильямс («Атлетик»)

Испания - Примера . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 18:15 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Гурусета – 51'     2:0 Уильямс – 64'    

Матч в Бильбао был одной из самых интересных вывесок тура. Да и сама игра в целом оказалась довольно событийной — ещё в первом тайме хозяева не реализовали 11-метровый, зато во втором смогли забить два мяча. Особенно красивым получился гол Нико Уильямса: испанец обводящим ударом с правого угла штрафной переиграл не только находящихся перед ним защитников, но и Яна Облака, который не смог дотянуться до летевшего в дальний верхний угол мяча.

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Развязка тура: «Осасуна» — «Райо Вальекано»

Испания - Примера . 17-й тур
15 декабря 2023, пятница. 23:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Рауль – 90+5'    

Стартовый матч тура уже близился к безголевой ничьей, но на последней добавленной минуте «Осасуна» получила право на угловой. Навес с левого фланга, удар головой, гол. 23-летний форвард Рауль впервые забил в Ла Лиге, а памплонцы добыли первую победу с октября и вплотную подобрались к «Райо» в турнирной таблице.

«Осасуна» — «Райо Вальекано»

«Осасуна» — «Райо Вальекано»

Фото: Ion Alcoba Beitia/Getty Images

Невезение тура: «Реал Сосьедад»

Испания - Примера . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 0
Бетис
Севилья

Встреча «Сосьедада» с «Бетисом» закончилась безголевой ничьей, хотя в воротах «вердибланкос» мяч побывал аж три раза. Однако в каждом из этих случаев игроки басков оказывались «вне игры», из-за чего голы, естественно, отменялись. Итоговый результат вряд ли устроил хоть какую-нибудь из сторон.

Захарян тоже вряд ли доволен этим матчем:
Захарян вышел против прямого конкурента «Сосьедада». Но его заменили одним из первых
Захарян вышел против прямого конкурента «Сосьедада». Но его заменили одним из первых

Неприятность тура: третий разрыв крестообразных связок у «Реала»

Испания - Примера . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Беллингем – 25'     2:0 Родриго – 37'     2:1 Моралес – 54'     3:1 Диас – 64'     4:1 Модрич – 68'    

Мадридский клуб одержал убедительную победу в домашней игре с «Вильярреалом», но потерял уже третьего игрока из-за разрыва крестообразных связок по ходу этого сезона. К Тибо Куртуа и Эдеру Милитао добавился Давид Алаба, получивший травму буквально на ровном месте — австриец пытался отобрать мяч у Жерара Морено, но сделал это не самым удачным образом. Этот сезон для Алабы закончен. Теперь под большим вопросом его участие на Евро-2024.

Зато красиво победили:
«Реал» издевательски вынес соперника. Ещё и забили гол-шедевр с проходом через полполя
«Реал» издевательски вынес соперника. Ещё и забили гол-шедевр с проходом через полполя

Остальные матчи 17-го тура Ла Лиги

Испания - Примера . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 16:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 0
Гранада
Гранада
1:0 Странн Ларсен – 20'    
Удаления: Аспас – 80' / нет

В битве команд из зоны вылета сильнее оказались хозяева. Всё решил единственный точный удар Йёргена Странн Ларсена, забившего больше трети голов «Сельты» в этом сезоне. За 10 минут до конца основного времени капитан «кельтов» Яго Аспас получил прямую красную карточку, но на результат встречи с «Гранадой» это уже не повлияло.

Испания - Примера . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
0 : 3
Хетафе
Хетафе
0:1 Майораль – 5'     0:2 Мата – 37'     0:3 Гринвуд – 80'    

«Севилья» продолжает деградировать, на этот раз пропустив три безответных мяча на своём поле от одной из самых скучных команд лиги. Два гола «Хетафе» забил с пенальти, наказав хозяев «Писхуана» за распускание рук. Подопечным Хосе Бордаласа надо отдать должное — они находятся всего в пяти очках от еврокубковой зоны. А вот «Севилья» теперь опережает идущую 18-й «Сельту» только по дополнительным показателям.

Испания - Примера . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Альмерия
Альмерия
Окончен
0 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка

Последняя команда чемпионата всё так же не знает побед в этом сезоне, но в этот раз хотя бы пятую ничью смогла добыть. Впрочем, андалусийцы могут поблагодарить островитян за излишнюю расточительность — «Мальорка» стреляла по воротам из разных позиций, но всего два раза попала в створ.

Испания - Примера . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 20:30 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
1 : 1
Кадис
Кадис
1:0 Пехиньо – 7'     1:1 Рамос – 83'    

«Лас-Пальмас» вёл по ходу почти всего матча с «Кадисом», открыв счёт уже на седьмой минуте, но не смог удержать преимущество, пропустив за семь минут до окончания основного времени. Для андалусийцев это очень важное очко — благодаря ему они опережают «Севилью» и «Сельту», имея небольшой отрыв от зоны вылета. Островитяне же потеряли отличный шанс вплотную подойти к располагающемуся на шестой строчке «Сосьедаду».

Испания - Примера . 17-й тур
18 декабря 2023, понедельник. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
3 : 0
Алавес
Витория
1:0 Довбик – 23'     2:0 Порту – 42'     3:0 Довбик – 59'    

Лидеры чемпионата сделали всё уверенно и красиво. «Жирона» забила с трёх из четырёх ударов в створ, позволив сопернику лишь дважды потревожить своего вратаря. Был, правда, ещё и опасный удар в перекладину с дальней дистанции, но большего «Алавес» в этот вечер предложить не смог.

Подробнее о новой победе сенсационного лидера Примеры:
«Жирона» опять скинула «Реал» с вершины! Такая классная игра каталонцев просто очаровывает
«Жирона» опять скинула «Реал» с вершины! Такая классная игра каталонцев просто очаровывает

Расписание матчей 17-го тура Ла Лиги

19 декабря, вторник
«Райо Вальекано» — «Валенсия»
«Атлетико» — «Хетафе»
«Гранада» — «Севилья»

20 декабря, среда
«Барселона» — «Альмерия»
«Атлетик» — «Лас-Пальмас»
«Вильярреал» — «Сельта»

21 декабря, четверг
«Бетис» — «Жирона»
«Кадис» — «Реал Сосьедад»
«Мальорка» — «Осасуна»
«Алавес» — «Реал»

Турнирная таблица Ла Лиги после 17 туров
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