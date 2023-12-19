Новая трагедия «Реала» и героизм грузинского вратаря «Валенсии». Итоги 17-го тура Ла Лиги

В Ла Лиге завершился 17-й тур. Он запомнился самоотверженной игрой обороны «Валенсии» в матче с «Барселоной», третьим разрывом крестообразных связок за сезон в «Реале» и убедительной победой лидера испанского чемпионата. Об этих и других событиях — в нашем материале.

Герои тура: Георгий Мамардашвили и оборона «Валенсии»

«Барса» потеряла очки во втором туре подряд, и очень важную роль в этом сыграла оборона «Валенсии». После того как команды обменялись голами во втором тайме, «летучим мышам» пришлось проявить немало усилий, чтобы сохранить ничью. Грузинский голкипер, отразивший семь ударов в створ, и оборона хозяев, выручавшая своего вратаря, когда тот не успевал помешать игрокам сине-гранатовых, оставили «Барселону» разочарованной.

Георгий Мамардашвили, «Валенсия» Фото: Ivan Terron/Getty Images

Гол тура: Нико Уильямс («Атлетик»)

Матч в Бильбао был одной из самых интересных вывесок тура. Да и сама игра в целом оказалась довольно событийной — ещё в первом тайме хозяева не реализовали 11-метровый, зато во втором смогли забить два мяча. Особенно красивым получился гол Нико Уильямса: испанец обводящим ударом с правого угла штрафной переиграл не только находящихся перед ним защитников, но и Яна Облака, который не смог дотянуться до летевшего в дальний верхний угол мяча.

Развязка тура: «Осасуна» — «Райо Вальекано»

Стартовый матч тура уже близился к безголевой ничьей, но на последней добавленной минуте «Осасуна» получила право на угловой. Навес с левого фланга, удар головой, гол. 23-летний форвард Рауль впервые забил в Ла Лиге, а памплонцы добыли первую победу с октября и вплотную подобрались к «Райо» в турнирной таблице.

«Осасуна» — «Райо Вальекано» Фото: Ion Alcoba Beitia/Getty Images

Невезение тура: «Реал Сосьедад»

Встреча «Сосьедада» с «Бетисом» закончилась безголевой ничьей, хотя в воротах «вердибланкос» мяч побывал аж три раза. Однако в каждом из этих случаев игроки басков оказывались «вне игры», из-за чего голы, естественно, отменялись. Итоговый результат вряд ли устроил хоть какую-нибудь из сторон.

Неприятность тура: третий разрыв крестообразных связок у «Реала»

Мадридский клуб одержал убедительную победу в домашней игре с «Вильярреалом», но потерял уже третьего игрока из-за разрыва крестообразных связок по ходу этого сезона. К Тибо Куртуа и Эдеру Милитао добавился Давид Алаба, получивший травму буквально на ровном месте — австриец пытался отобрать мяч у Жерара Морено, но сделал это не самым удачным образом. Этот сезон для Алабы закончен. Теперь под большим вопросом его участие на Евро-2024.

Остальные матчи 17-го тура Ла Лиги

В битве команд из зоны вылета сильнее оказались хозяева. Всё решил единственный точный удар Йёргена Странн Ларсена, забившего больше трети голов «Сельты» в этом сезоне. За 10 минут до конца основного времени капитан «кельтов» Яго Аспас получил прямую красную карточку, но на результат встречи с «Гранадой» это уже не повлияло.

«Севилья» продолжает деградировать, на этот раз пропустив три безответных мяча на своём поле от одной из самых скучных команд лиги. Два гола «Хетафе» забил с пенальти, наказав хозяев «Писхуана» за распускание рук. Подопечным Хосе Бордаласа надо отдать должное — они находятся всего в пяти очках от еврокубковой зоны. А вот «Севилья» теперь опережает идущую 18-й «Сельту» только по дополнительным показателям.

Последняя команда чемпионата всё так же не знает побед в этом сезоне, но в этот раз хотя бы пятую ничью смогла добыть. Впрочем, андалусийцы могут поблагодарить островитян за излишнюю расточительность — «Мальорка» стреляла по воротам из разных позиций, но всего два раза попала в створ.

«Лас-Пальмас» вёл по ходу почти всего матча с «Кадисом», открыв счёт уже на седьмой минуте, но не смог удержать преимущество, пропустив за семь минут до окончания основного времени. Для андалусийцев это очень важное очко — благодаря ему они опережают «Севилью» и «Сельту», имея небольшой отрыв от зоны вылета. Островитяне же потеряли отличный шанс вплотную подойти к располагающемуся на шестой строчке «Сосьедаду».

Лидеры чемпионата сделали всё уверенно и красиво. «Жирона» забила с трёх из четырёх ударов в створ, позволив сопернику лишь дважды потревожить своего вратаря. Был, правда, ещё и опасный удар в перекладину с дальней дистанции, но большего «Алавес» в этот вечер предложить не смог.

Расписание матчей 17-го тура Ла Лиги

19 декабря, вторник

«Райо Вальекано» — «Валенсия»

«Атлетико» — «Хетафе»

«Гранада» — «Севилья»

20 декабря, среда

«Барселона» — «Альмерия»

«Атлетик» — «Лас-Пальмас»

«Вильярреал» — «Сельта»

21 декабря, четверг

«Бетис» — «Жирона»

«Кадис» — «Реал Сосьедад»

«Мальорка» — «Осасуна»

«Алавес» — «Реал»